5 Επανεκδόσεις για το Μάρτιο

Ο Μάκης Μηλάτος, κάθε μήνα, μαζεύει επανακυκλοφορίες, επανεκδόσεις, επετειακές κυκλοφορίες, box sets και άλλα αντικείμενα του πόθου που ζωντανεύουν ξανά το παρελθόν. Για τον Μάρτη, επιλέγει 5 «βαρβάτες» εκδόσεις που ξεκινάνε από το post punk των Gang of Four και φτάνουν μέχρι τους μισάωρους αυτοσχεδιασμούς του Keit Jarrett.

Gang of Four – 77-81 (boxset)

Κυκλοφορεί σε λίγες μέρες σε βινύλιο (12/3, τον Απρίλιο και σε cd) μία κασετίνα που θα περιλαμβάνει γνωστό και άγνωστο υλικό του αγγλικού συγκροτήματος από το 1977 ως το 1981. Από αυτό το boxset έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα το ακυκλοφόρητο τραγούδι “Elevator”. Τα δύο πρώτα άλμπουμ του συγκροτήματος με την αρχική σύνθεση, η ζωντανή τους εμφάνιση στο American Indian Center το 1980, πολλά σινγκλάκια της εποχής και ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις αυτής της περιόδου θα εμπεριέχονται σε αυτή την έκδοση.

Με αφορμή αυτή την κυκλοφορία, ο Jon King θυμάται τα πρώτα χρόνια του συγκροτήματος και το ξεκίνημα με τον Andy Gill (που -ως γνωστόν- έφυγε από τη ζωή πριν από έναν χρόνο):

«Ο Andy κι εγώ ζούσαμε σε ένα άθλιο σπίτι στο Λιντς, πίναμε φρικτές σπιτικές μπύρες που είχαν ζυμωθεί σε σκουπιδοντενεκέ και προσπαθούσαμε να παίξουμε τραγούδια των The Band και του Maddy Waters και να γράψουμε δικά μας, βασισμένα σε ό,τι ακούγαμε από τους Dr. Feelgood και τους Velvets. Τα ηχογραφούσαμε σε ένα φρικτό κασετόφωνο έχοντας το βλέμμα στραμμένο προς την σκηνή της Νέας Υόρκης αλλά και σε ό,τι συνέβαινε με το punk στην Αγγλία. Όταν βρήκαμε και τον Hugo Burnham, φτιάξαμε ένα γκρουπ και παίζαμε αυτά τα πρώτα μας τραγούδια και γρήγορες διασκευές σε τραγούδια των Beatles. Λίγο αργότερα, ήρθε και ο Dave Allen που ήταν πραγματικά καλός και σιγά-σιγά αρχίσαμε όλοι μαζί να γράφουμε καινούργια τραγούδια. Πολλά απ’ αυτά θα βρίσκονται μέσα σε αυτή την επετειακή κασετίνα για τα πρώτα μας χρόνια».

Εκτός από αυτή την κυκλοφορία, ετοιμάζεται και ένα tribute album για τους Gang of Four που θα κυκλοφορήσει τον Μάϊο.

Joe Strummer – Assembly

Για τις 26/3 είναι προγραμματισμένη η κυκλοφορία ενός άλμπουμ με 16 τραγούδια που αφορά την μετα-Clash εποχή του σπουδαίου μουσικού. Πιο συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνει διάφορα singles, καθώς και σπάνιο και ακυκλοφόρητο υλικό μαζί με αγαπημένα των fans του Joe Strummer τα οποία έχουν επιλεγεί μέσα από την διαδικτυακή σελίδα του.

Τέλος, θα υπάρχουν και 3 τραγούδια των Clash και πιο συγκεκριμένα, μία ακουστική εκτέλεση του “Junco Partner” καθώς και τα “Rudie Can’t Fail” και “I Fought the Low” παιγμένα ζωντανά με τους Mescaleros στο Brixton Academy το 2001.

Η κυκλοφορία θα περιλαμβάνει και ένα αναλυτικό σημείωμα από τον Jakob Dylan, που χρόνια τώρα, είναι ένας από τους γνωστούς φαν του Joe Strummer.

Keith Jarrett – Sun Bear Concerts

Το 1976 ο Keith Jarrett έκανε μία μεγάλη περιοδεία στην Ιαπωνία που περιελάμβανε σόλο εμφανίσεις σε μερικές από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας (Τόκιο, Οσάκα, Κιότο, Γιοκοχάμα, Σαπόρο, κ.α.). Οι συναυλίες αυτές ηχογραφήθηκαν και κυκλοφόρησαν αρχικά σε 10 LP βινυλίου και αργότερα σε 6 CD.

Τώρα που ο σπουδαίος πιανίστας της jazz ανακοίνωσε πως δεν μπορεί να συνεχίσει τις ζωντανές εμφανίσεις λόγω προβλημάτων υγείας, η θρυλική σειρά Sun Bear επανέρχεται στην επικαιρότητα, μιας και περιλαμβάνει μερικές εξαιρετικές στιγμές σόλο πιάνου του Jarrett με αυτοσχεδιασμούς μεγάλης διάρκειας (πάνω από μισή ώρα κάθε φορά).

Η σειρά, λοιπόν, μόλις επανακυκλοφόρησε από την ECM σε μία επετειακή κασετίνα μόνο 2.000 αριθμημένων αντιτύπων που βασίζονται στις αυθεντικές κόπιες του 1978 και με εξώφυλλα τυπωμένα σε χαρτί της εποχής.

The Roots – Do You Want More?!!!??!

Εμπλουτισμένη επανέκδοση για το θρυλικό δεύτερο άλμπουμ των The Roots που πρωτοκυκλοφόρησε το 1995 και έβαλε το συγκρότημα για τα καλά στον χάρτη της μαύρης μουσικής, φέρνοντας για πρώτη φορά κοντά το hip hop με την jazz. Αυτές τις μέρες επανέρχεται στα δισκοπωλεία μία νέα έκδοση του δίσκου σε 2 διαφορετικές εκδοχές. Η μία θα περιλαμβάνει 3 LP (με 9 επιπλέον τραγούδια) και η άλλη 4 LP (με 18 επιπλέον τραγούδια) ενώ και οι δύο εκδόσεις θα συνοδεύονται από 24σέλιδο booklet με πολλές φωτογραφίες αλλά και πληροφορίες για κάθε τραγούδι. Τη γενική επιμέλεια της έκδοσης έχει κάνει ο Questlove.

The Who – The Who Sell Out

Το 1967 οι Who, που είχαν μανία με τα concept albums, κυκλοφόρησαν ένα δίσκο που ξεκίνησε από την αρχική ιδέα να περιέχει διαφημιστικά jingles ανάμεσα στα τραγούδια και ο μύθος λέει πως ήταν μία «τρελή» ιδέα για να γεμίσουν ένα δίσκο -που τους πίεζε η εταιρία τους να βγάλουν- χωρίς να έχουν αρκετά τραγούδια έτοιμα. Τελικά, η λύση του να αναζητούν διαφημιζόμενους θεωρήθηκε χρονοβόρα κι έγραψαν τα δικά τους jingles, αφ’ ενός σαν ένα φλερτ με τους πειρατικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της εποχής (ο δίσκος υποτίθεται πως είναι μία ραδιοφωνική εκπομπή του Radio London) και αφ’ εταίρου, σαν ένα σχόλιο στην καταναλωτική κοινωνία, αλλά και με μία διάθεση αυτοσαρκασμού.

Αυτό το 3ο άλμπουμ των The Who περιλαμβάνει και το ψυχεδελικό αριστούργημα “I Can See for Miles”.

Η super deluxe edition που θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο θα περιλαμβάνει 5 cd και 2 7ιντσα σινγκλάκια, με 112 συνολικά τραγούδια από τα οποία τα 46 ακυκλοφόρητα. Τα 7ιντσα περιλαμβάνουν το “I Can See For Miles” και το “Someone’s Coming” από την πίσω πλευρά και το άλλο το “Magic Bus” και το “Dr Jekyll And Mr Hyde”. Η έκδοση συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό βιβλίο 80 σελίδων και από πολλές αφισέτες που σχετίζονται με συναυλίες και δραστηριότητες του γκρουπ.