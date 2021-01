6 Επανεκδόσεις για τον Ιανουάριο

The Charlatans – Between 10th and 11th (+ Isolation live in Chicago 21/2/91)

Προφανώς πρόκειται για κάτι περισσότερο από «τον δίσκο τους που περιέχει το "Weirdo" και το "Tremolo Song"».

Εδώ αποτυπώνεται η προσπάθεια των Charlatans να παρουσιάσουν ένα πιο σοφιστικέ και απαιτητικό πρόσωπο και να δείξουν πως είναι ικανοί να ξεφύγουν από το γενικό πλαίσιο ενός γκρουπ με ήχο α λα Madchester που παραπέμπει στους Stone Roses. Και τα κατάφεραν…

Με βελτιωμένες τις ικανότητές τους ως μουσικοί, με μία παραγωγή από τον Flood που τους πήγε σε άλλα ηχητικά πεδία, με πολλές αναφορές στην pop ψυχεδέλεια, με μια πιο ώριμη ερμηνεία από τον Tim Burgess με μελοδραματικά στοιχεία και ένα ηχητικό περιβάλλον που αναπτύχθηκε εξαιρετικά από το funky μπάσο του Blunt και τον χαρακτηριστικό old fashion ήχο από το όργανο του Collins, κατόρθωσαν να αλλάξουν πίστα και να δημιουργήσουν ένα δίσκο χαρακτηριστικό για την britpop της δεκαετίας του ’90 ο οποίος στέκει 30 χρόνια μετά.

Σε αυτή την πρόσφατη έκδοση (2πλό άλμπουμ βινυλίου) περιλαμβάνεται η συναυλία τους στο Metro του Σικάγο στις 21 Φεβρουαρίου του 1991.

The Fall – The Frenz Experiment (Expanded Edition)

Πριν από μερικές ημέρες συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τον θάνατο του Mark E. Smith και σκεφτόμαστε ήδη πως η περσόνα του λείπει από τη rock πραγματικότητα της εποχής μας, που φαίνεται κάπως πεζή και συχνά συμβιβασμένη.

Το rock των Fall και του Mark E. Smith επέζησε πολλά χρόνια, είδε εποχές και είδη να αλλάζουν, είχε δημιουργικά σκαμπανευάσματα, αλλάμ ακόμα και στα δύσκολα διέκρινες προσωπικό στίγμα και ουσία. Διέθετε πάντα την τρέλα, την υπερβατική διάθεση, την προσωπική παράνοια που είναι έτοιμη να δώσει «γροθιά στο μαχαίρι», την ανάγκη για αναζητήσεις που μπορεί και να μην οδηγήσουν πουθενά, την πρόθεση του να πέσει και να ξανασηκωθεί κι όλα αυτά, το έκαναν μοναδικό και ανεπανάληπτο.

Το The Frenz Experiment πρωτοκυκλοφόρησε το 1988 και ξεκινάει με μία δήλωση/διαπίστωση απ' τον ίδιο τον Mark E. Smith: "My friends / Gonna tell you about my friends / My friends ain't enough for one hand...", ίσως με μια αίσθηση αυτογνωσίας για τον στριφνό του χαρακτήρα, αλλά και μία αιχμή για τους «φίλους» του συγκροτήματος που δεν έβλεπαν με καλό μάτι την μετατόπιση του γκρουπ προς ένα πιo αποδεκτό μουσικό περιβάλλον.

Μία έγχρωμη φωτογραφία στο εξώφυλλο φαινόταν ως και ιεροσυλία μετά από τόσες ασπρόμαυρες φωτογραφίες και μια «κανονική» παραγωγή προκαλούσε πολλούς που τους ήθελαν ακόμα σε κασέτες. Άσε που είχαν αρχίσει να μπαίνουν και στα charts...

To άλμπουμ κυκλοφόρησε λίγο μετά από το ενδιαφέρον This Nation's Saving Grace και το αμήχανο Bend Sinister και προσδιορίζει με τον καλύτερο τρόπο τους Fall της δεκαετίας του '80 και το μουσικό τους εύρος, καθώς τα πλήκτρα της Marcia Schofield προστίθενται στην κιθάρα της Brix E. Smith, στο μπάσο του Steve Hanley, στα τύμπανα του Simon Wolstencroft, την 2η κιθάρα του Craig Scanlon, ενώ ο Mark E. Smith τραγουδάει με έναν πιο αποδεκτό τρόπο. Κιθαριστικoί θόρυβοι, τύμπανα με έντονη παρουσία, groovy synth, ψυχεδελικές αναζητήσεις, όλο το μουσικό πλαίσιο του συγκροτήματος αναμοχλεύεται και αναδημιουργείται.

Η πρόσφατη επανακυκλοφορία του άλμπουμ (σε 2πλό βινύλιο ή 2πλό CD) περιλαμβάνει αρκετό επιπλέον υλικό, ηχογραφημένο την ίδια περίοδο, καθώς και τα singles με τα b-sides αλλά και τις πληροφορίες και τις απόψεις των μελών για κάθε τραγούδι, που δίνουν μία ολοκληρωμένη εικόνα για τους Fall εκείνης της εποχής.

Swans – Children of God (+ Feel Good Now live album)

Αυτό είναι το άλμπουμ για να αρχίσει κάποιος την περιπλάνηση του στο σύμπαν των Swans και τη δημιουργική τρέλα του Michael Gira. Ηχογραφήθηκε τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 1987 στην Κορνουάλη και κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, εγκαινιάζοντας μια νέα περίοδο για το συγκρότημα με την προσθήκη της Jarboe στα φωνητικά (αλλά και τα πλήκτρα). Ο μονοδιάστατος βιομηχανικός ήχος και ο απελπισμένος θόρυβος των πρώτων δίσκων εμπλουτίζεται εδώ με ενδιαφέρουσες μελωδίες, με ονειρικά στοιχεία, με μουσική ποικιλία και δημιουργική ανησυχία, ενώ και οι ιστορίες που αφηγείται ο Gira αποκτούν μία πιο φιλοσοφική διάσταση. Με αυτή την έννοια, το Children of God είναι η αφετηρία μιας διαδρομής που φτάνει ως τις μέρες μας.

Το 1997 είχε επανακυκλοφορήσει, επίσης, σε διπλό cd συνοδευόμενο τότε από το άλμπουμ World of Skin, μία συλλογή από τις ηχογραφήσεις της συνεργασίας Gira/Jarboe.

Στην παρούσα έκδοση το Children of God συνοδεύεται από τον δίσκο Feel Good Now, ο οποίος περιλαμβάνει ζωντανές ηχογραφήσεις του 1987 από την περιοδεία του γκρουπ για την προώθηση του δίσκου.

Logic System – Venus

Η γαλλική ετικέτα We Want Sounds είναι μία από τις πολλές που, στις μέρες μας, ειδικεύεται στις επανακυκλοφορίες και από την οποία έχουμε δει να «ξεθάβονται» μερικά θαυμάσια και ξεχασμένα εδώ και χρόνια άλμπουμ. Άλλωστε το «ένδοξο παρελθόν» αποτελεί πλέον ένα βασικό κομμάτι της μουσικής πραγματικότητας, καθώς οι επανακυκλοφορίες, οι επανεκδόσεις και γενικά η παντός είδους ανακύκλωση της δισκογραφίας αλλά και των τραγουδιών μέσα από τις διασκευές, είναι σημαντική μουσική δραστηριότητα από την οποία αποθεώθηκε και η θριαμβευτική επάνοδος του βινυλίου.

Κι εδώ, άλλωστε, έχουμε μία επανακυκλοφορία σε βινύλιο με το 8σέλιδο ένθετο της αρχικής γιαπωνέζικης κυκλοφορίας και το αυθεντικό εξώφυλλο σχεδιασμένο από τον Pater Sato.

Οι Logic System ήταν το προσωπικό μουσικό όχημα του ιάπωνα Hideki Matsutake, ο οποίος συνεργάστηκε ως προγραμματιστής και τεχνικός υπεύθυνος με τους θρυλικούς Yellow Magic Orchestra, για τα πολύπλοκα συνθεσάϊζερ που χρησιμοποιούσαν.

Το Venus είναι το 2ο άλμπουμ του, ηχογραφημένο το 1981 στο L.A. με την βοήθεια ντόπιων μουσικών και είναι ένας συνδυασμός ambient, synth pop αλλά και electrofunk, με κάποια jazz στοιχεία και μια πανδαισία από αναλογικά όργανα.

Billy Brooks – Windows of the Mind

Μία ακόμα κυκλοφορία της We Want Sounds, αυτή τη φορά από την δεκαετία του ’70 και το ξεχασμένο άλμπουμ του καλού session μουσικού Billy Brooks, που συνεργάστηκε με πολλούς καταξιωμένους συνθέτες της jazz, του funk και της soul κι ανάμεσα τους, ο σπουδαίος Ray Charles, στην ετικέτα του οποίου (Crossover Records) πρωτοκυκλοφόρησε το άλμπουμ το 1974.

Ο τρομπετίστας Billy Brooks βρισκόταν στην μουσική πιάτσα ήδη από την δεκαετία του ’50 και έγινε ένας από τους πιο καλούς και σταθερούς «ποντικούς των στούντιο» (όπως αποκαλούσαν τους μουσικούς που δούλευαν σταθερά ως session σε ηχογραφήσεις). Στο βιογραφικό του καταγράφονται συνεργασίες με τον Lionel Hampton, τον Cal Tjader, τον Bea Benjamin και φυσικά τον Ray Charles, που είναι και παραγωγός στο ένα και μοναδικό του άλμπουμ.

Ο δίσκος θα είχε σκεπαστεί εντελώς από την σκόνη του χρόνου αν οι A Tribe Called Quest δεν χρησιμοποιούσαν ένα sample στο πρώτο τους άλμπουμ το 1990 και συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας μία φράση από το “Forty Days” στο γνωστό τους τραγούδι: “Luck of Lucien”.

Έτσι, η μνήμη του Billy Brooks πέρασε και στις νεότερες γενιές με το Windows of the Mind να επανακυκλοφορεί τώρα, φέρνοντας στον 21ο αιώνα ένα αξιοπρεπές funk/jazz/soul άλμπουμ με μια πλειάδα εξαιρετικών μουσικών να συμμετέχουν.

John Coltrane – Lush Life

H Craft Recordings είναι μία ακόμα ετικέτα που αναμοχλεύει το μουσικό παρελθόν με συλλεκτικές επανεκδόσεις υψηλής ποιότητας σε βινύλιο 180gr.

Η νέα της σειρά έχει γενικό τίτλο Small Batch και θα ξεκινήσει σύντομα με ένα καλό αλλά μάλλον ξεχασμένο άλμπουμ που ηχογράφησε ο John Coltrane από το 1957 ως το 1958 και πρωτοκυκλοφόρησε από την Prestige το 1961, όταν ο ίδιος είχε αποχωρήσει από την εταιρία. Μάλιστα, την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε και το Coltrane Jazz από την Atlantic, στην οποία είχε μεταπηδήσει.

Στο Lush Life μαζί με τον Coltrane παίζουν οι σπουδαίοι μουσικοί Red Garland (πιάνο), Paul Chambers (μπάσο), Donald Byrd (τρομπέτα) και Art Taylor (τύμπανα). Ο δίσκος αποτέλεσε την μεγαλύτερη επιτυχία της Prestige από όσα άλμπουμ κυκλοφόρησε με τον John Coltrane και θα επανακυκλοφορήσει -όπως όλα τα άλμπουμ της ίδιας σειράς- σε 1000 αντίτυπα που θα είναι διαθέσιμα μόνο από την Craft Recordings.