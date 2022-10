Είχα ενδοιασμούς για αυτήν την κίνηση, δεν θα σας κρυφτώ. Υποτίθεται ότι ο Θάλαμος Επικοινωνίας δημιουργήθηκε με σκοπό την επικοινωνία με μουσικούς που κυκλοφορούν τις νέες τους δουλειές και επιθυμούν να αγγίξουν για λίγο την Σωτηρία. Πόσο και με ποιον τρόπο αλλοιώνεται αυτός ο σκοπός όταν προσκαλούμε έναν νεαρό κινηματογραφιστή, ακόμα και αν έχει φτιάξει το καλύτερο μουσικό video clip των τελευταίων πάρα πολλών ετών σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο εδώ στην ντόπια αγορά; Σκέφτηκα πόσο θα το έχω μετανιώσει σε κάποια χρόνια, εάν δεν το έκανα τώρα. Οπότε ο Νίκος Κούρος, ο δημιουργός του νέου video των Blame Kandinsky για το τραγούδι "Ruined", από το δίσκο Eclectic Ruiner, που θα κυκλοφορήσει μέσω της Venerate Records τον Δεκέμβριο, κάθεται αναπαυτικά στην καρέκλα του Θαλάμου και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δείτε το βίντεο και αμέσως μετά να διαβάσετε τι μοιράστηκε μαζί μας.

Σήμερα νιώθω μεγάλη χαρά γιατί ο Θάλαμος Επικοινωνίας θα φιλοξενήσει όχι έναν μουσικό όπως έχει πράξει όλες τις προηγούμενες φορές αλλά έναν υπέροχο κινηματογραφιστή, τον Νίκο Κούρο, που ελπίζουμε το όνομα του να μην είναι σύντμηση του Κουροσάβα γιατί δεν θα πάει πολύ καλά αυτό...Καλώς ήρθες Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης μας. Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση Επίτροπε. Τιμή μου να μοιράζομαι το μισό όνομα μου με τον Akira & τον Kiyoshi, αφού είναι δύο οι πιο γνωστοί Kurosawa, παίζει και τρίτος αλλά είναι underground περίπτωση.

Φαντάσου πόσο ξέρουμε από σινεμά, φίλε Νίκο, που νομίζαμε ότι όλοι αυτοί είναι βασικά ένας. Βέβαια για να κάτσουμε εμείς οι πλεμπαίοι να ασχοληθούμε με υψηλή αισθητική και παραστατικές τέχνες, έπρεπε και εσύ να βοηθήσεις λίγο. Αφορμή αυτής της μεταβολής του ενδιαφέροντος μας είναι το βίντεο για τους Blame Kandinsky, που ζητώ συγνώμη από τα παιδιά αλλά το art μέρος του βίντεο επισκίασε αρκετά το αμιγώς μουσικό. Πες μας αρχικά για το πως έσκασε η συνεργασία. Με τα παιδιά υπάρχει μεγάλη ιστορία και κυρίως αγάπη εδώ και χρόνια. Είχα κινηματογραφήσει ένα live session του album τους Spotting Elegance in Chaos, το οποίο ακόμη θεωρώ από τους σημαντικότερους δίσκους του σκληρού ήχου τα τελευταία χρόνια. Από τότε με τα παιδιά κάνουμε νοερό spooning κάθε βράδυ. Έχουν παίξει live πάνω από πέντε φορές σε parties στο σπίτι μου είτε ως “Blame Κandinsky” είτε ως “Bladehouse”, το καλύτερο cover band του πλανήτη, διασκευάζοντας τραγούδια από Lamb of God μέχρι Chaka Khan. Πατήστε κλικ πάνω στις μπάντες για να τσεκάρετε και εσείς τι κέφι κάνουν. Τα παιδιά με εμπιστεύτηκαν πλήρως στο να παρουσιάσω το πρώτο τους track με τίτλο Ruined από τον νέο τους δίσκο Eclectic Ruiner, και εγώ με τον συνεργάτη μου Bassment Rats τιμήσαμε αυτή την εμπιστοσύνη, κυριολεκτικά λιώνοντας στην δουλειά για μήνες.

Αυτό είναι ένα όμορφο παρεάκι από ό,τι βλέπω και πέρα από την συνεργασία υπάρχει μια προσωπική σχέση με τα μέλη της μπάντας. Αυτό σημαίνει ότι ήξερες από πριν τι θα τους ταίριαζε ή απλά είπες "έχω ένα αριστούργημα στο μυαλό μου, θα το προσφέρω στους φίλους μου"; Σε ευχαριστώ πολύ για το «αριστούργημα»! Οι Kandinsky είναι για μένα οι James Brown του mathcore, μπορεί να παίζουν τέρμα σκληρή μουσική αλλά θέλουν να γκρουβάρουν και να σε ξεκουνήσουν. Οne does not simply headbang at a kandinsky show. Γνώριζα ακριβώς τι ήθελαν, αλλά δεν ήξερα πως να το κάνω. Το Ruined ήταν μεγάλο σχολείο για εμένα και Bassment Rats.

Σίγουρα κάποια στιγμή στο μέλλον θα υπάρχουν μελετητές αυτού του βίντεο που θα ψάχνουν κρυφά μηνύματα και easter eggs, για πες μου λίγο για την διαδικασία ώστε να μην ξεκινήσουν από το μηδέν οι άμοιροι. Το “Ruined” είναι ένα stop-motion animation, φτιαγμένο εξολοκλήρου στο χέρι με χαρτί. Επηρεασμένος από ήρωες μου όπως o Gilliam, Parker, Colburn, ήθελα να οπτικοποιήσω τα memes που μοιράστηκα με τους φίλους μου στην καραντίνα. Περνάω πολλές ώρες online, ψάχνοντας εικόνες σε μουσεία. Έχω ένα τεράστιο αρχείο από πίνακες που μπορώ να χρησιμοποιήσω νόμιμα για κολλάζ. Αφού δούλεψα τις εικόνες ψηφιακά, εκτύπωσα τα πάντα σε χαρτί και έφτιαξα όλους τους χαρακτήρες, τις μαριονέτες και τα background. Ο Bassment Rats συμπλήρωσε στις εικόνες με πολλά και άρρωστα illustrations. Ο Νικήτας μπορεί να σχεδιάσει άμεσα ό,τι και να του ζητήσεις κάτι το οποίο θεωρώ αδιανόητο skill γενικά. Χτίσαμε ένα torture device που βασάνισε αρχικά εμάς και πλέον εσάς αφού όντως θα παράγει για καιρό “easter eggs” με το κιλό. Θες πολλαπλά viewings για να απορροφήσεις αυτό που φτιάξαμε στην ολότητα του.

Πολλαπλά εγκεφαλικά μοίρασε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αρχικά νόμιζα πως ήταν δουλειά-παραγγελιά από το εξωτερικό και κάτι σημαίνει αυτό. Δεν μου αρέσει η νοοτροπία του τύπου “από το εξωτερικό”. Μέσω μιας περίεργης συλλογικής συνείδησης έχουμε αποκτήσει ένα ακραίο σύνδρομο κατωτερότητας. Κάποιος κοινωνιολόγος πρέπει να ασχοληθεί με αυτό.

Ίσως έχει σχέση με την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης που αντανακλά στους ιδιώτες. Μπορεί και όχι, κοινωνιολόγος δεν είμαι, ένα τρολ του ίντερνετ είμαι. Νομίζω ότι η προηγούμενη σου δουλειά για τους Puta Volcano είχε μια εντελώς διαφορετική αισθητική και αυτό αποδεικνύει ότι μπορείς να αλλάζεις και σίγουρα να βελτιώνεσαι. Θες να ασχοληθείς περαιτέρω με το μουσικό βίντεο κλιπ ή όλα αυτά είναι απλά ένα βήμα για κάτι μεγαλύτερο; Δεν βλέπω πολλά music videos. Προσωπικά κλείνω τα μάτια μου όταν ακούω μουσική. Having said that και στα πέντε μουσικά videos που έχω κάνει σεβάστηκα το υλικό, προσπάθησα να μην κάνω κάτι εφήμερο και να δοκιμάσω κάτι καινούριο. Για τα σχέδια μου, σίγουρα cinema θέλω να κάνω! Pray for me…

Έχω δώσει την ευλογία μου και πλέον ποντάρω πως θα γίνεις ο "δικός μας" Λάνθιμος εάν συνεχίσεις έτσι που σημαίνει αυτόματα ότι οι Blame Kandinsky είναι κάτι σαν τον Σάκη Ρουβά. Συγνώμη guys, έπρεπε να ειπωθεί. Πάμε λίγο να μας πεις 3 αγαπημένες ταινίες και 3 αγαπημένους δίσκους, για να ενώσουμε τις γραμμούλες για την αισθητική σου. Δεν μπορείς να μου κάνεις πιο δύσκολη ερώτηση! Για να μην καώ θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο πιο γρήγορα και διπλωματικά γίνεται. Και χωρίς τα αυτονόητα αγαπημένα όπως Kubrick, Fellini, Bergman κτλ (σ.σ. μετά από περίπου μια μέρα). Λοιπόν, οι επιλογές για τις ταινίες είναι οι εξής: Επειδή είμαι άρρωστος με το Κορεατικό cinema γενικά, επιλέγω το The Chaser (2008), επειδή προτιμώ τις πιο grounded ταινίες του Villeneuve θα πω το Incendies (2010) και τέλος βάζω το The Long Goodbye (1973), το οποίο μου αρέσει full, αλλά κυρίως το έβαλα για να φανώ ψαγμένος...χαχαχα...

Πάμε τώρα στην μουσική, να δούμε τι ψάρια πιάνεις. Λοιπόν τους Primus τους έχω δει live τρεις φορές και μάλιστα ένα show τους ήταν ένα ολόκληρο 6ωρο σε μια όπερα, οπότε θα πω τον δίσκο τους Frizzle Fry. Το αγαπημένο μου metal album είναι το Ghost Reveries των Opeth, ενώ γουστάρω full το Both Sides of the Brain του Del The Funky Homosapien. Επιλογή για να μην με πει κανένας βαρετό μεταλλά, ακούμε πολλά και διάφορα…χαχαχα Να μην ξεχάσω να αναφέρω ότι σε κάθε animation session με τον Bassement Rats ακούγαμε το τραγούδι Evidence - To Make a Long Story Longer, όπου ο τίτλος του περιγράφει άριστα το πως βιώσαμε την παραγωγή του Ruined.

Παρατηρώ πως και στην μουσική αλλά και στις ταινίες έχεις μια ευρεία γκάμα ειδών που εκτιμάς. Αυτό ίσως δικαιολογεί το γεγονός της τολμηρής τέχνης σου. Ας κάνω μια εξίσου τολμηρή ερώτηση: Σου κάνουν πρόταση να κάνεις ένα βίντεο για ένα τραγούδι που δεν σου αρέσει καθόλου. Ας πούμε πως δεν μπορείς να συνδεθείς καθόλου με την αισθητική του. Το αναλαμβάνεις; Καταρχήν σε ευχαριστώ για το θετικό σχόλιο σε σχέση με τις επιλογές, γιατί βλέπω τις ίδιες ταινίες ξανά και ξανά ενώ και τα spotify playlist μου είναι εξίσου ίδια αρκετά χρόνια και με κοροϊδεύουν οι φίλοι μου.

Καλά σου κάνουν, να μπεις ΚΨΜ να σε ανανεώσουμε φίλε μου. Πάμε να μου απαντήσεις την ερωτησούλα τώρα, γιατί με ιντριγκάρει. Λοιπόν, λόγω του ότι περάσαμε γύρω στον έναν χρόνο με αυτό το project, δεν μπορώ να σκεφτώ για ποιον άλλον θα έκανα αντίστοιχο video, πέρα από Beyonce και πάνω. Θα μέτραγε ένα ‘Yonce video σε αυτό το στυλ. Γενικά βρίσκομαι στο ψαξιμο για το επόμενο project και νομίζω πως θα είναι κάτι δικό μου αντί για μουσικό video. Έχω ρίξει πολλά άκυρα σε προτάσεις συγκροτημάτων γενικά.

Εάν δεν θα είχα ενθουσιαστεί τόσο με αυτό που είδα, θα σου έλεγα "άραξε τα κυβικά σου", όμως θεωρώ ότι έχεις κάθε δικαίωμα να κοιτάς όσο πιο ψηλά γίνεται. Και έτσι θέλω να κλείσουμε την όμορφη επικοινωνία μας, με αυτή την ειλικρινή ευχή μου προς εσένα, ώστε να είναι αντίστοιχη με την δική σου ειλικρίνεια. Χάρηκα που σε είχαμε μαζί μας. Η αποφώνηση είναι δική σου να πεις ό,τι επιθυμείς. Θα ήθελα να τονίσω πως, παρότι το project είχε ατέλειωτη χειρωνακτική εργασία αφού το animation έγινε όλο στο χέρι, χρησιμοποιήσαμε πολλές νέες τεχνολογίες, όπως συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να χρωματίσουμε ή να μεγεθύνουμε εικόνες. Από τον Ιούνιο που παραδώσαμε το “Ruined” το Α.Ι. έχει ξεφύγει τόσο, στα εικαστικά κυρίως, που πλέον συζητάμε ποιο θα είναι το μέλλον της τέχνης. Θεωρώ πως θα δούμε στο μέλλον μια μεγάλη μετάβαση από digital art σε αναλογική τέχνη. Σε προσωπικό επίπεδο το ‘Ruined” με ανάγκασε να είμαι πιο αργός και κυρίως μεθοδικός, με βοήθησε να σκεφτώ σαν δημιουργός και όχι σαν δρομέας, κάτι που στην εποχή μας δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσεις. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση! Αλήθεια, το εκτιμώ!