Υπό την απειλή ενός νέου πυρηνικού ολοκαυτώματος ήρθε η περίοδος που καρφώνεις έναν thrash metal δίσκο στο πλατό για να πάρεις μια τζούρα από γνήσια ψυχροπολεμικά ‘80s. Υπάρχει εκεί έξω και νέο Ρόκυ που το λέμε Creed και ο κακός είναι ο γιος του Ντράγκο, ο Predator γλεντιέται από 16χρονη Ινδιάνα και στο Cobra Kai ο πιο cool χαρακτήρας είναι ο Τζόνι Λόρενς. Το μόνο που λείπει είναι το ΠΑΣΟΚ με 80% αλλά ποτέ μην λες ποτέ. Μέσα στη γενικευμένη ρετρολαγνεία, δεν θα κάνουμε τους ξενέρωτους και θα φιλοξενήσουμε στον Θάλαμο Επικοινωνίας, τους Amken οι οποίοι κυκλοφόρησαν έναν από τους καλύτερους thrash metal δίσκους της ντόπιας παραγωγής, το υπέροχο Passive Aggression. Πάμε να δούμε τι μας είπαν.

Με μεγάλη χαρά, καλωσορίζουμε στον Θάλαμο Επικοινωνίας τον Γιάννη Καρακούλια, τον κιθαρίστα/τραγουδιάρη των Amken, μιας ανερχόμενης μπάντας της παγκόσμιας thrash metal σκηνής που μόλις κυκλοφόρησε τον δεύτερο δίσκο της. Για να τον καλέσαμε, αυτό σημαίνει πως το Passive Aggressive album μας άρεσε περισσότερο από όσο η μεγάλη πλειοψηφία των θρας κυκλοφοριών που πέφτουν στα χέρια μας. Καλώς όρισες και η πρώτη ερώτηση είναι τι να περιμένουμε από αυτή την συζήτηση; Θα είσαι ανοικτός και ειλικρινής μαζί μου ή θα απαντάς σαν δεξιό χαφ μετά από ισοπαλία 0-0; Χαχαχα, καλώς σας δέχτηκα! Θρας και ειλικρίνεια πάνε χέρι χέρι, αν και όντως δώσαμε το 100% και θα μας δικαιώσουν τα επόμενα ματς.

Καλά συγγνώμη, σε έπιασα από τα μούτρα. Προφανώς και το ερώτημα τέθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να ακολουθήσει ιντριγκαδόρικη απορία. Όλοι αναπολούν την ποδοσφαιροποίηση του θρας μέταλ στα ‘80s και ‘90s και λέω μήπως να ξανασκεφτούμε την επαναφορά του, μπας και δει η σκηνή άσπρη μέρα... Π.χ. να πιάσετε εσείς τα χανούμια, οι Exarsis τους βάζελους, οι Suicidal τους γάβρους και να παιχτεί λίγο μπαλίτσα...τι λες; Μπααα δεν νομίζω ότι χρειάζεται η σκηνή λόγους για να τσακωνόμαστε οπαδικά μεταξύ μας, παρόλο που μας συμφέρει σαν AMKEN η μοιρασιά που έκανες. Οι αεκτζήδες θα μας έκαναν θεούς τόσο καυλωμένοι που είναι με το καινούργιο γήπεδο . Μη σου πω θα κάναμε εμείς το opening αντί για τους παπάδες που φέρανε.

Α, εγώ νόμιζα ότι ήταν οι Μπατσούσκα αυτοί οι ρασοφόροι, κρίμα. Οι νεολαίοι χουλιγκάνοι τον βροντάνε πλέον με τραπ, ένα upgrade θα ήταν χρήσιμο, σκεφτείτε το και μου λέτε. Πάντως η ενέργεια μια νεαρής μπάντας όπως οι Amken θα ταίριαζε απόλυτα σε ένα σκηνικό αμπελαλέ με πυρσούς στα χέρια και εσείς να παίζετε μπροστά τους. Πόσο πιθανό το βλέπεις να ξαναγίνεται τα επόμενα χρόνια relevant το thrash metal; Θα γαμούσε! Ελπίζω να δούμε έστω κανένα καπνογόνο στο αντιρατσιστικό που παίζουμε το Σάββατο (σ.σ ούτε παραγγελιά να έκανες βρε). Σαν είδος στην ολότητα του δυστυχώς δεν το βλέπω να ξαναπαίρνει τα πάνω του τώρα κοντά. Είχε το μερίδιο του στον ήλιο πριν λίγα χρόνια αλλά πάμε για άλλα. Γενικότερα τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω αν είναι ιδέα μου, κάπως "σπάνε" οι σκηνές και ανακατεύονται οι μπάντες. Θα δεις δηλαδή να παίζουν θρασάδες με ντεθάδες και μελοντέθ μαζί με χάρντκορ και ούτω καθεξής (εξαίρεση πάντα το heavy metal που πάντα παίζει πιο "οικογενειακά"). Εμείς σαν Amken θεωρούμε πρώτα τον εαυτό μας παιδιά του ακραίου ήχου και μετά θρασάδες if you get what I mean.

Δεν ξέρω αν μου έκλεισες το μάτι αλλά εγώ αυτό κατάλαβα. Θεωρώ ότι αυτό συμβαίνει επειδή ο κόσμος ακούει περισσότερα είδη σε σχέση με το παρελθόν μέσα από τις πλατφόρμες. Δεν το συζητώ. Παλιότερα οι συνθήκες ευνοούσαν τον οπαδισμό και το να συντάσσεσαι με ένα είδος μόνο. YouTube , Spotify κλπ. έχουν αλλάξει εντελώς το παιχνίδι.

Ισχύει απόλυτα. Και οι Amken είναι ακριβώς εκεί που ενώνεται το thrash με το death. Με υποχρεώνεις να κάνω την ερώτηση "Death μέχρι Λέπροσι"; Πιστεύω πως τα νέα φωνητικά είναι τα μόνα που μας συνδέουν με το death metal, κατά τα άλλα παίζουμε αμιγώς θρας. Για τους Death πιστεύω θα ήταν μεγάλη αδικία να πω μέχρι Leprosy, γουστάρω τίγκα τα πρώτα (και ειδικά το Scream Bloody Gore έχει επικές ριφφάρες) αλλά τους έχω απολαύσει πολύ σε όλη την καριέρα τους, με ιδιαίτερη αγάπη στο The Sound of Perseverance.

Αυτό που ξεστόμισες δείχνει ότι είναι θέμα χρόνου να στραφείτε στο tech thrash με το που ξεπεράσετε εκείνη την λεπτή κόκκινη γραμμή της τεχνικής κατάρτισης... Ούτε καν! Η αλήθεια είναι πως δεν μας εκφράζουν τα πολύ τεχνικά, οπότε αν υπάρξει μια αλλαγή το πιο πιθανό είναι να γίνει προς "τα πίσω". Γουστάρουμε την αμεσότητα και θέλουμε η μουσική μας να σκοτώνει live.

Καλά ντε, δεν σε είπαμε και καμπούρη. Πάντως η ελληνική thrash σκηνή έχει αρκετούς “ εγχώριους guitar heroes”, θεωρείς πως κάνεις αυτό που πρέπει για να βελτιώνεσαι ως κιθαρίστας; Πόσο Netflix θυσιάζεις για να βελτιώσεις την τεχνική σου; Η σκηνή μας έχει όντως παρά πολλούς και τρομακτικά καλούς κιθαρίστες, απλά εμείς θέλουμε ό,τι κάνουμε να το κάνουμε σαν σύνολο. Παρόλα αυτά εννοείται πως έχω ξοδέψει άπειρες ώρες, κυρίως σε μικρότερη ηλικία που δεν υπήρχαν και δουλειές κλπ. κάνοντας down picking μέχρι να σβήσει ο ήλιος.

Αυτή η επιθετικότητα με την οποία εξέφρασες την απολυτότητα του οράματος που έχεις για τον ήχο των Amken, πιθανότατα έχει σχέση με τον τίτλο του album. Το ονομάσατε Passive Agression θέλοντας να υποσημειώσετε ακριβώς τι; Με ποιον τρόπο ένας μέταλ μουσικός παραμένει επιθετικός, υπομένοντας πράγματα (πχ τη μη στήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον, το κράτος, την υπόλοιπη σκηνή); Ακριβώς! Το Passive Aggression είναι σίγουρα ένα τσαντισμένο άλμπουμ. Τσαντισμένο με την ελληνική πραγματικότητα που σε τρώει κάθε μέρα από μέσα, με όσους σου λένε παράτα τα, με την αδικία που μας περιβάλλει. Είναι ο τρόπος μας να φωνάξουμε για όλα αυτά και να βγάλουμε εκεί το θυμό και την αγανάκτηση. Το Passive πριν το Aggression βέβαια, στο μυαλό μου, κρύβει και την υποκρισία που αντιμετωπίζουμε τα πάντα γύρω μας. Στην ψηφιακή εποχή πιάνεις τον πυρσό και την τσουγκράνα για 2 - 3 μέρες και μετά πάμε για το επόμενο θέμα.

Θα σου πω την ειλικρινή γνώμη μου για την thrash θεματολογία. Πολλές φορές στο παρελθόν την θεώρησα αρκετά τετριμμένη και αυτή η κινδυνολογία για την κοινωνία και τα πυρηνικά ολοκαυτώματα είχε κουράσει, όμως αντιλαμβάνομαι εσχάτως πως απλά η εποχή δεν ευνοούσε τέτοιους προβληματισμούς. Διαβάζοντας τους στίχους του I am the One, καταλαβαίνω ότι αυτό πλέον αλλάζει και εκφράζεστε για κάτι απολύτως πραγματικό. Εσύ πως αισθάνεσαι ως κοινωνικό ον που απλά τυχαίνει να είναι και μουσικός; Συμφωνώ με την κριτική σου. Ενώ προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά παλιά thrash κομμάτια με έξυπνους και κοφτερούς στίχους, κάποια από αυτά ταυτόχρονα καταλήγουν να αναμασούν μια ψυχροπολεμική ανάλυση των πραγμάτων, ο καλός, ο κακός, ο άσχημος και μετά το χάος. Εγώ όταν γράφω στίχους κυριολεκτικά αντλώ υλικό από τα γεγονότα της εποχής, λες και συζητάω ( ή φωνάζω πιο σωστά) τους προβληματισμούς μου με έναν φίλο. Καταλαβαίνω και σέβομαι ότι πολλοί θέλουν να ακούσουν μουσική για να ξεχάσουν τη μιζέρια που μας περιβάλλει, αλλά δεν μπορώ να εκφράσω τίποτα άλλο παρά κοινωνικούς προβληματισμούς με τη μουσική μας.

Φοβάσαι με όλα αυτά που συμβαίνουν, την διαρκώς αυξανόμενη ένταση, την βίαιη αλλαγή του πολιτικού σκηνικού σε πολλές χώρες του δυτικού κόσμου κτλ; Αν φοβάμαι; Χέζομαι πάνω μου. Έχω μια ζωή και το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα είναι να την πετάξω στα σκουπίδια επειδή τα συμφέροντα των από πάνω ψάχνουν κομμάτια κρέας για τις σφαίρες τους.

Πιθανότατα τα "πυρηνικά ολοκαυτώματα " και τα εξώφυλλα με ηγέτες κρατών να ξαναμπούν στην μόδα, έτσι όπως πάει η φάση. Έτσι απείλησε και ο Πούτιν τις προάλλες, οπότε καλομελέτα κι έρχεται το Nuclear Winter της σοντομάρας.

Ελπίζω να προλάβετε να κάνετε καμία περιοδιούλα στο εξωτερικό αν και οι δυσκολίες έχουν πολλαπλασιαστεί με όλα αυτά τα υπέρογκα κόστη. Η εταιρεία σας (Massacre Records) έχει άπειρα χρόνια εμπειρίας, έχει καμία πρόθεση να βοηθήσει σε αυτό; Έχετε κάποιο πλάνο για να βγείτε έξω; Κλείσαμε μια δική μας ευρωπαϊκή για το 2020 αλλά έσκασε η γαμημένη η κορώνα οπότε πήγε στον πά(τ)γο για 2 χρόνια. Λογικά θα γίνει φέτος αν δεν έχει φτάσει η βενζίνη και το πετρέλαιο στα 4 ευρώ ως την άνοιξη. Η Massacre κάνει ό,τι μπορεί να μας βοηθήσει σε πολλούς τομείς, όπως και στις περιοδείες, αλλά όπως φαντάζεσαι όλη η φάση είναι ακόμα σε πολύ μεταβατικό στάδιο, όλοι έχουν βγει στο δρόμο να βγάλουν τα σπασμένα των 2 τελευταίων χρόνων .

Και να μην κάτσει καμία Ευρώπη, θα πάρετε σβάρνα τα κωλοχώρια, δεν σας φοβάμαι και ειλικρινά με το υλικό του δίσκου και την διάθεση που βλέπω ότι έχετε, θα τα πάτε περίφημα. Σε ευχαριστώ πολύ για την όμορφη αυτή συζήτηση και σου δίνω την αποφώνηση να την κάνεις ό,τι θες. Εννοείται, θα παίξουμε με τον καινούργιο δίσκο και του βοδιού το κέρατο. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία και σε περιμένω μαζί με όλους σε ένα Αmken live.

-ITS FULL SPEED OR NOTHING-