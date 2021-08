Όπως ενημερωθήκαμε, το σημερινό Παρατηρητήριο είναι το τελευταίο της σεζόν μιας και σύσσωμο το Avopolis αναχωρεί για διακοπές. Όχι εγώ. Εγώ είμαι εδώ για εσάς και αυτό σημαίνει ότι συνεχίζω να παρέχω απρόσκοπτα τις υπηρεσίες Σωτηρίας προς όλους εσάς. Στον σημερινό Θάλαμο Επικοινωνίας σας φέραμε μεγάλη φίρμα, γιατί θέλαμε να κάνουμε κάτι σπέσιαλ, αφού θα κάνετε μαύρα μάτια να μας διαβάσετε. Ο Μπομπ Κατσιώνης μας κάνει την τιμή να μας μιλήσει για τους Warrior Path, τους Stray Gods, το νέο άλμπουμ των Maiden, την Emma Ruth Rundle και για άλλα πολλά, στις γραμμές που ακολουθούν. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού αγάπες.

The Mad King by Warrior Path

Καλωσορίζουμε στον Θάλαμο Επικοινωνίας τον Bob Katsionis ή Μπομπ Κατσιώνης ή Ελβετικός Σουγιάς του Ελληνικού Μέταλ ή πολύ απλά, θα τον έλεγα πολυεργαλείο αλλά δεν νομίζω να έχει σε μεγάλη εκτίμηση τους Tool οπότε ας μείνω στο Bob. Καλωσόρισες Bob. Περίμενα κάτι πιο εφευρετικό από εσένα, αυτή είναι η συνήθης προσφώνηση από τα περισσότερα έντυπα…ουφ. Αλλά αφού πέταξες στη σέντρα ήδη τους Tool, φύγαμε!

Τι να κάνω ρε Bob; Δεν αγοράζει πια κάνεις δωδεκάλεπτα, περίτεχνα, αυθεντικά αστεία, οπότε προσπαθώ να παίζω απλά πράγματα, ξαναειπωμένα για να τα πιάνει εύκολα το κοινό. Το ίδιο συμβαίνει και στη μουσική που μας ενώνει... Ε, έχει διαφορά από δωδεκάλεπτο σε δωδεκάλεπτο ρε 'συ. Μπορεί να είναι οι Ocean σε ένα μικρό venue, μπορεί και οι Dream Theater σε μια αρένα, όλα αστεία φαίνονται του ενός στους οπαδούς του άλλου. Εσύ ειδικά μπορείς να έρθεις σε ένα λάιβ Dream Theater, και να μην πεις τίποτα για 12 λεπτά και να περάσουμε όλοι καλά!

Βάζεις δύσκολα. Πάντως δεν έχουμε κάνει ακόμα τις συστάσεις και έχεις πει ήδη 2 φορές Dream Theater, δε θα πάει καλά αυτό. Ο λόγος που σε προσκάλεσα είναι το φετινό άλμπουμ των Warrior Path, το Μονοπάτι του Μαχητή στα ελληνικά. Εάν το συνδυάσουμε με το μουσικό σας στυλ, μπορούμε να πούμε ότι είστε οι συνεχιστές των Εξόριστων; Ναι, απλά με καλύτερο τραγουδιστή, καλύτερη παραγωγή, καλύτερο εξώφυλλο, στοχεύοντας στην παγκόσμια αγορά, και χωρίς τον Μητσοτάκη για κουμπάρο, τον Αλέξη Γεωργούλη στο βίντεο και αστέρια στο Χόλιγουντ. Ναι σαφέστατα, εμείς είμαστε.

Νομίζω υστερείτε ξεκάθαρα στον τομέα του κριντζ και αυτό στο μέταλ είναι δίκοπο μαχαίρι. Το The Mad King έρχεται μέσα σε χρόνια Covid και προσπαθούσα να σκεφτώ ποιον τρελό βασιλιά ξέρω και οι μόνες περιπτώσεις που μου έρχονταν στο μυαλό ήταν ο πατέρας της Καλίσι από το Game of Thrones και ο Νέρωνας. Εσείς από που ψωνίσατε τίτλο; Αυτά όλα είναι στο κεφάλι του Αντρέα Σινάνογλου. Ο τύπος είναι τελείως εκτός όλων των πραγμάτων και απλά έρχεται κάθε φορά με ένα περιποιημένο ντοσιέ με τον τίτλο του δίσκου και όλους τους στίχοι και τη μουσική και γράφουμε. Αυτός μιλάει για σπαθιά και τέτοια επικά πράγματα (που κοροϊδεύετε εσείς αλλά τον βροντάτε με Λάγκερθα και Καλίσι) αλλά από πίσω είναι προσωπικές ιστορίες από τη ζωή του και τέτοια. Μπορεί να ήταν κάνα τρελό αφεντικό στη δουλειά του, μπορεί από κάνα βιβλίο, βασικά… Καλά που μου το θύμησες να τον ρωτήσω από βδομάδα!

Ένα άλλο περίεργο που παρατήρησα είναι ότι στα streaming services δώσατε μόνο 4 κομμάτια, σε φάση sampler. Είχα να δω τη λέξη sampler πολλά χρόνια, είναι η αλήθεια. Υπάρχουν φήμες ότι όσοι θέλουν να ακούσουν το άλμπουμ σας στέλνουν άδεια κασέτα με 5 ευρώ μέσα και τους την στέλνετε πίσω γραμμένη (αυτό λέγεται tape trading για τους μικρούς της παρέας). Ισχύει; Είστε τόσο boomers; Ναι και μάλιστα πίνουμε και νερό από το λάστιχο! Αυτή η κίνηση ήταν μάλλον ό,τι πιο έξυπνο έχω κάνει σε business move από τότε που ξεκίνησα τη Symmetric Records. Αρχικά, παίρνουμε σαν δεδομένο ότι μάλλον η δουλειά που έχουμε κάνει είναι καλή, άρα υπάρχει και ζήτηση. Πατάει κάποιος "Warrior Path" στα Spotify/iTunes/JambéOlé κλπ, βλέπει τα samplers, άμα γουστάρει και θέλει το δίσκο, πατάει Google και βγαίνει στο Bandcamp μας. Εκεί ΦΥΣΙΚΑ και μπορεί να ακούσει δωρεάν όλο το δίσκο και κατά πάσα πιθανότητα άπαξ και μπει στο μαγαζί σου, ψωνίζει. Είτε το digital είτε κάτι άλλο. Με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά χρησιμοποιούμε εμείς τις πλατφόρμες προς όφελός μας, από το να γίνεται το αντίθετο. Ωραία το χαβαλεδιάζουμε, αλλά ελπίζω να το δουν και άλλες μπάντες αυτό και να ακολουθήσουν το παράδειγμα. Να, πχ. εγώ με αυτό το άλμπουμ, εν μέσω καραντίνας έφτιαξα ολόκληρο το νέο μου στούντιο, δε θα ήταν κρίμα να μου αποφέρει μόνο ένα fb post του στυλ "Yeah, we hit the 1 million mark on Spotify";

Βέβαια και εμείς οι λάτρεις του φυσικού φορμάτ γιατί όνλι άνιμαλ πριντ ις ρίαλ, σφιχτήκαμε λίγο με το βινυλιάκι του Mad King. Απ’ ότι διάβασα έπεσε μπιστόλι από εκπρόσωπο της ελληνικής επιχειρηματικότητας και είχατε τρεχάματα. Το καλό, βέβαια, είναι ότι έχω στην κατοχή μου το πρώτο σας άλμπουμ από Ίκαρος Ρέκορντς και βλέπω στο μέλλον να το σπρώχνω για να πάρω το νέο Αι-Φον 2ΧRE που φτιάχνει μεμε με φωνητική ανταπόκριση... Θα θέλαμε τα συναισθήματα σου για αυτό το μικρό εμπόδιο, που τελικά πηδήξατε (το «υπερκεράσατε» δε μου κάνει σαν λέξη γιατί πολλοί που δεν ξέρουν ελληνικά νομίζουν ότι ψάχνομαι για τζάμπα ποτά). Κοίτα, έχει πάει Αύγουστος και ακόμα στέλνουμε δίσκους! Χαίρομαι που ρωτάς, πάντως, για να τα πούμε όλα. To begin with, κάναμε δουλειά με την «σωσμένη» Ikaros Records, αυτό δε θα πήγαινε καλά, χαχαχα! Παρολα αυτά, στον πρώτο δίσκο δουλέψαμε εξαιρετικά και τώρα τον βρίσκεις για κάτι νεφρά στο Discogs. Στο Mad King, πραγματικά ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ έπαθε, απλά για 4 μήνες μου έλεγε συνεχώς ψέματα και δικαιολογίες, μέχρι που φτάσαμε στην μέρα του release (ενώ εγώ είχα ήδη πετάξει κάτι ψυχοσωματικά στην πλάτη μου), για να μου πει ότι απλά δεν έχει παραγγείλει ΤΙΠΟΤΑ! Το ίδιο έγινε κ με τους φίλους Need και άλλους. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν απλά μια κακή περίοδος και του εύχομαι να τα ξεπεράσει όλα, αλλιώς ξέρω κάτι μανογουοράδες που ευχαρίστως θα πηγαίναν στο Χαλάνδρι να του ζητάνε το ρωσικό test pressing του Fighting The World κάθε πρωί για τα επόμενα 4 χρόνια!

Κάνανε test pressings οι βασιλιάδες του μέταλ; Νόμιζα ότι οι δίσκοι αυτοκαταστρέφονταν αν δεν ήταν αντάξιοι του των Μανογουορ. Ρε τι μαθαίνεις; Πάμε στην κομματάρα Savage Tribe η οποία νταξ γάμησε στεγνά, power metal από τα τιμημένα 90s, ακουστικές, πλήκτρα, μου έφερε στο μυαλό συνεργασίες αμερικανών και γερμανών τυροπαραγωγών και γενικά, στο άλμπουμ διέκρινα και τις 2 πλευρές του Ατλαντικού και αυτό μόνο για καλό το λέω. Καλά, πέτυχες και το πρώτο κομμάτι που μας έστειλε φωνές ο Heiman πέρυσι το καλοκαίρι και κλαίγαμε όπως τότε που είχαν κόψει τον Robocop σε 10 κομμάτια (στο 2) και τον κρατούσαν με καλώδια, άσε, δύσκολες στιγμές... Αυτό το ηχητικό αποτέλεσμα μάλλον προέκυψε γιατί ο Αντρέας είναι και στις φάσεις Jag Panzer, Manowar κλπ. και εγώ πάντα "ακούω" τις κιθάρες λίγο πιο αιχμηρές και ριφφάτες απ’ ότι οι Ευρωπαίοι. Για τους μύστες, να δώσω info ότι γράψαμε με έναν συνδυασμό Marshall JCM900 + EVH 5150 και στο τέλος περάσαμε και ένα full USA AOR snare από πάνω για να ξεβλαχέψουμε τον ήχο.

Να παραδεχτούμε όλοι μαζί ότι ο Heiman ήταν μεταγραφή αεροδρομίου για τον κόσμο του power metal, είναι σαν να ξύπνησες κάποιο αρχέγονο πλάσμα από το έρεβος και κάτι τέτοια γλαφυρά. Τι του έταξες ρε Bob (πέρα από λεφτά); Γιατί δεν ήταν και πολύ ενεργό το παλικάρι, κακά τα ψέματα. ΤΡΟΥ ΣΤΟΡΙ! Έχοντας δει τι έγινε με τον πρώτο δίσκο, βλέποντας και την «περίεργη» συμπεριφορά του Γιάννη που δεν αναφέρθηκε ποτέ στην συμμετοχή του στους WP (?) ρωτήσαμε απλά τους fans για το ποιον θέλουν αυτοί να ακούσουν στον επόμενο δίσκο! 8 στους 10 μας είπαν τον Heiman, και είμασταν σε φάση «Ναι ρε κλγδ, μήπως θέλετε κ τον Φρέντι Μέρκιουρι;». Ε, τότε του στείλαμε τα demos και μας είπε το ναι με τη μία, ενθουσιάστηκε πάρα πολύ! Ο τύπος είναι Σουηδός. Τι σημαίνει αυτό; Είναι τίγκα στα @@ του, δεν το κάνουν για τα λεφτά αυτοί. Επίσης σημαίνει ότι είναι τίγκα επαγγελματίας. Στην πρώτη καραντίνα καθόμουν και του έφτιαχνα ένα 3σελιδο πυκνογραμμένο συμβόλαιο για να είναι όλα by the book. Εδώ δεν έχει «Πάμε μεγάλε να κάνουμε μέτσολ» και τέτοια. Πρέπει να επιστράτευσα όλες μου τις γνώσεις από το music business για να γίνει όπως πρέπει αυτό. Και βέβαια όταν μας έστειλε το "Savage Tribe" απλά μας επιβεβαίωσε ότι είναι ακόμη ο ΕΝΑΣ, ο Highlander και τέτοια ωραία. Είχαμε δείγμα γραφής από το Dimhav που ήταν μια εξαιρετική δουλειά, αλλά ποτέ δε μπορείς να ξέρεις τι θα σου στείλει κάποιος, αν δεν τον έχεις μπροστά σου στο στούντιο.

Για να βάλουμε και τους αυτοαποκαλουμενους «σωσμένους» στην κουβέντα, ο ντράμερ σας, o Dave Rundle έχει καμία συγγενική σχέση με την Εmma Ruth Rundle; Θες την αλήθεια; Ο τύπος είναι ο πιο «σωσμένος» από όλους μας: είναι κάτι του στυλ φυσιοθεραπευτής, γυμναστής, broker στη ναυτιλία και αμετανόητος surfer και όντας φίλος τους Αντρέα από πάντα, όσες φορές τον χρειαστήκαμε, ήταν εκεί! Ειδικά όταν θέλαμε και καμιά βοήθεια στα αγγλικά γιατί είναι και Αυστραλός. Στο Mad King να φανταστείς έσκασε καταμεσής lockdown στο στούντιο με μαγιό απευθείας από παραλία, έγραψε τύμπανα και έφυγε -ΘΕΟΣ! Πρέπει να είναι πιο σωσμένος και από την ίδια την Emma μιας και την ανέφερες, τι θεάρα είναι και αυτή, άλλο πράγμα, μη με αποσυντονίζεις…

Τελικά, μας ενώνουν πιο πολλά από αυτά που μας χωρίζουν, Bob. Ένα από αυτά που μας χωρίζουν είναι ότι πιθανότατα ρέπεις προς τον μονομεηντενισμο και σε αυτό συνηγορεί και η νέα μπάντα που ετοιμάζεις, η οποία όσο τσέκαρα, από ό,τι ανέβασες, πιθανότατα θα είναι ό,τι πιο αυθεντικό μέηντεν θα ακούσουμε φέτος, εφόσον οι Μέηντεν θα κυκλοφορήσουν το δικό τους Load, μπορεί και όχι. Για δώσε info... Η φάση είναι ότι είδα το 1988 το βίντεο του "Can I Play with Madness" και εκεί άρχισε η φάση μου, ενώ ένα μήνα μετά και αφού είχα κυριολεκτικά λιώσει εκείνη την κασέτα, αγόρασα το Master Of Puppets, οπότε το #μονομεηντεν, εντάξει χαβαλέ έχει, αλλά δε μένουμε εκεί. Θα μου πεις, #μονο-οι-μεηντεν σκάνε με το αεροπλάνο τους, αλλά οκ, αυτά είναι show. Γενικά, και λόγω της δουλειάς μου σαν παραγωγός μουσικής, είμαι υπερβολικά ανοιχτόμυαλος, κυνηγάω τις μελωδίες και τις αρμονίες, όπου και αν είναι αυτές, είτε είναι στους Ghost, είτε στους Leprous, είτε στους DT, είτε στο τελευταίο Miley Cyrus, είτε στο πρώτο Maiden. Δεν κολλάω σε καφενειακές μαλακίες μεταλικα/μεγκαντεθ/μεηντεν κλπ.

Καφενεία κρατάμε ρε Bob, μην μας πετσοκόβεις έτσι… Πάμε στους Stray Gods και στο πως προέκυψαν… Είχα αγοράσει ένα Jass-bass style μπάσο με 173 ευρώ, πήγα να κάνω ένα unboxing video αλλά επειδή δε τα πάω καλά με αυτές τις YouTube μπούρδες, πέντε μέρες αργότερα είχα έτοιμο έναν δίσκο που ήταν πιο Μaiden από τους Μaiden. Έχοντας την τεχνογνωσία αλλά και την αγάπη για τη μουσική τους, έπαιξα όχι σαν ένας μονομεηντενάς, αλλά σαν να έγραφα ΓΙΑ τους Μέηντεν. Άμα ρωτήσεις τον Φοίβο(!), ξέρει τι εννοώ. Όποιος έρχεται στο στούντιο και το ακούει, σκάει εκείνο το πονηρό γέλιο και μου λέει «Δε ντρέπεσαι ρε αλήτη;».

Δε ρωτάω τον Φοίβο τίποτα σχετικό με τους Μέηντεν, είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά. Το άλμπουμ των Stray Gods, παρατήρησα ότι κυκλοφορεί και αρκετά κοντά στο νέο Μέηντεν. Πάμε για μάχη γιγάντχαχαχαχαχαχα. Εσύ τι περιμένεις από το νέο Μέηντεν σαν ακροατής; Το νέο Μέηντεν το περιμένω και εγώ όπως όλοι, αλλά είμαστε τόσο σίγουροι για το τι ακριβώς θα συμβεί εκεί μέσα, οπότε κρατάω ένα πολύ μικρό καλάθι, μικρότερο από το βαλιτσάκι του Sport Billy.

(Σ.σ: Για τους μικρούς μας φίλους, να ενημερώσω ότι το βαλιτσάκι του Sport Billy ήταν μικρό βαλιτσάκι στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι, αφού ο Sport Billy μπορούσε να βγάλει μέσα από αυτό ένα σωρό πράγματα όπως σφυριά, δρεπάνια, σφυροδρέπανα, εκχιονιστικά μηχανήματα, ερωτικά βοηθήματα και άλλα πολλά.)

Η αλήθεια είναι ότι πια θα είμαστε ευχαριστημένοι ακόμα και με 1-2 decent τραγούδια. Bob σε ευχαριστώ για αυτή την συζήτηση, νομίζω δεν καλύψαμε απολύτως κανένα θέμα επαρκώς και αυτός ήταν ο σκοπός. Η αποφώνηση δική σου. Δεν περίμενα κάτι καλύτερο, ούτε χειρότερο, οπότε είμαστε οκ! Δε ξέρω, κάθε φορά που έρχομαι σε επαφή με την Επιτροπή και τον υπεύθυνο Εμπορεύματος του Κέντρου Αναψυχής Μονάδας (εσένα ντε) θυμάμαι ότι δεν έχω βάλει ποτέ από μόνος μου ν ‘ακούσω Saxon, Accept, κανένα Judas Priest πριν το Painkiller, Ozzy πριν τον G, Motorhead, Twisted Sister, Manowar (ouch!) κλπ και νιώθω λίγο το φως της «Σωτηρίας» να με ζεσταίνει...

Αρκετή ζέστη έχει βρε Bob μου, βάλε να ακούσεις λίγο σαξονάρα…