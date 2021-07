Ο Θάλαμος Επικοινωνίας ανοίγει σαν μπιτσόμπαρο στη Μύκονο, έτοιμος να σας κολλήσει Σωτηρία για ακόμα μια φορά. Τα μέτρα δε θα τηρηθούν (εννοείται) και θα προσπαθήσουμε να διασπείρουμε τον ιό της Κίρκης σε όσους περισσότερους μπορούμε. Η Κτηνωδία είναι ένα από τα καλύτερα ελληνικά ντεμπούτα των τελευταίων πολλών ετών στο κατακαημένο μέταλ (εκτός ακραίας σκηνής) και έτσι μας υποχρεώνει να ασχοληθούμε μαζί του, καλώντας τον Δημοσθένη Ιωάννου (φωνή, κιθάρα) να συνομιλήσει μαζί μας για να μας τα κάνει λιανά. Πάμε να δούμε.

Κτηνωδία by Khirki

Καλησπέρα Δημοσθένη, σε καλωσορίζω στο πρώτο καλοκαιρινό Θάλαμο Επικοινωνίας και ελπίζω η παραμονή σου εδώ να είναι ευχάριστη για όλους μας. Ευχαρίστησή μου Επίτροπε! Θα κάνω ό,τι μπορώ, αλλά τίποτε παραπάνω.

Ναι μην κουράζεσαι παλικάρι μου, αναλαμβάνω εγώ. Έχει και ζέστη. Λοιπόν, εκεί που αράζατε, είπατε με τους φίλους σου να κάνετε μια μπάντα και σαν ώριμοι άνθρωποι που είστε, πριν καν γράψετε νότα, βρήκατε το όνομα, σωστά; Όχι, καμία σχέση Επίτροπε, έγιναν όλα διαφορετικά. Καταλήξαμε στο όνομα της μάγισσας όταν η ημερομηνία της ηχογράφησης του δίσκου ήταν πιεστικά κοντινή. Είχαμε ήδη γράψει αρκετά από τα κομμάτια όταν αποφασίσαμε να δώσουμε στη μπάντα το όνομα αυτό. Το "Bukovo" μάλιστα είχε παιχτεί και ζωντανά στο τελευταίο live του προηγουμένου σχήματος που είχαμε, τους Mad John the Wise. O Σπύρος (Στεφανής), ο Ορέστης (Κατσαρός) κι εγώ παίζουμε μαζί από το 2012 ουσιαστικά. Αυτά, όμως, που ακούς στην Κτηνωδία είναι όλα καινούρια. Ρίξαμε μαύρη πέτρα στο παρελθόν, πράγμα διόλου εύκολο μιας και είχαμε ήδη 2 κυκλοφορίες με αρκετά κομμάτια που γουστάρουμε ακόμα.

Δηλαδή, θες να μου πεις ότι είχατε μια μπάντα με όνομα Ο Τρελός ο Γιάννης ο Σοφός και είπατε να το κάνετε Κίρκη. Οκ, το καταλαβαίνω. τα κλγδ είναι σαν τα σκυλάκια, δεν ακούνε σε ονόματα με πολλές συλλαβές... Μια απορία όμως: Η Κίρκη μεταμόρφωνε σε γουρούνια τους άνδρες που την επισκέπτονταν, κάποιοι μιλούν για την πρώτη φεμινίστρια, κτλ. Έχουν όλα αυτά κάποια σχέση με εσάς ή μόλις χάσατε το κοινό του Ναι, είσαι μισογύνης; Αρχικά, δε θα είχα κανένα πρόβλημα να παίζω σε μπάντα που λέγεται ο Τρελός ο Γιάννης ο Σοφός, όμως η συμφωνία όταν σπάσαμε ήταν αυτό το όνομα να μείνει στο παρελθόν. Επομένως, ο Σπύρος πέταξε αυτή την ιδέα και μας άρεσε πολύ να δώσουμε στη μπάντα ένα γυναίκειο όνομα. Τη θεωρία που θέλει την Κίρκη να είναι η πρώτη φεμινίστρια την έμαθα πρόσφατα, οπότε δεν ήταν ο λόγος που μας παρότρυνε σε αυτό. Το κομμάτι της Οδύσσειας που μετατρέπει τους άντρες σε γουρούνια ήταν όμως. Όπως το rock’n’roll, ξυπνά τα άγρια ένστικτα, τα ζωώδη αν θες και μας φάνηκε ταιριαστό να μας λένε Khirki. Στο εξώφυλλο που μας έφτιαξε ο Μάνθος Στεργίου (Manster Design rules!), η Κίρκη απεικονίζεται καθώς προσφέρει στον ακροατή ξεδιάντροπα ένα δισκοπότηρο με το κρασί της.

Α εγώ μόνο κοκακόλα πίνω, γι’ αυτό μάλλον δεν έπιασε… Πάντως το όνομα είναι πιασάρικο, μάλιστα ψήνεται και φέτος μια σχετική σειρά στο HBO, οπότε σας κάθετε καλά... Αυτό που λες για τη σειρά στο HBO με κούφανες, δεν το ήξερα! Better Call Saul περιμένω πώς και πώς!

Οι σειρές δεν τελειώνουν ποτέ (πλέον) και η αλήθεια είναι ότι τρώνε πολύ χρόνο από τη μουσική και τις βλέπω λίγο ανταγωνιστικά. Μιας και το πιάσαμε του Μάνθου...χάχα μα τι λέω.. το εξώφυλλο εννοώ, η αισθητική ταιριάζει απόλυτα με τον δίσκο μιας και είστε κοντά σε αυτό το σύγχρονο prog/sludge metal των Baroness, Mastodon κτλ. Άκουσε την μουσική σας, λογικά, πριν το φτιάξει ή μόνο τέτοια φασαίϊκα φτιάχνει by default αυτό το αγόρι; Ο Μάνθος είναι επαγγελματίας και καλλιτέχνης. Σπάνια κανείς συναντά αυτές τις 2 αρετές στον ίδιο άνθρωπο. Οπότε αποφασίσαμε να τον εμπιστευτούμε, ειδικά όταν μας εξήγησε πώς δουλεύει. Γουστάραμε που ήθελε να ακούσει όλα τα κομμάτια για έμπνευση και είδαμε μεγάλο ενθουσιασμό από μεριάς του γιατί είναι και αυτός Μastodonάκιας/Baronessακιας σαν κι εμάς. Είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα.

Και πολύ καλά κάνετε γιατί είναι σούπερ. Πάμε στον τίτλο του άλμπουμ. Η ωδή στο κτήνος ή απάνθρωπη πράξη; Είναι εντελώς διαφορετικό και πρέπει να ξέρω... Είναι η ωδή στο κτήνος. Ωραίος που το φαντάστηκες. Επειδή όμως αυτό μπορεί εύκολα να παρερμηνευτεί, ειδικά αυτόν τον καιρό, θα προτιμούσα να κλείσω το θέμα του «κτήνους» λέγοντας πως για εμάς συμβολίζει κάτι σαν την ειλικρινή, ξεδιάντροπη και άμεση καλλιτεχνική έκφραση.

Για να φλεξάρω τις γνώσεις μου επί της ετυμολογίας της λέξης κτήνος πάντως, να πούμε κάπου εδώ ότι ως αρχαία λέξη έχει μια εντελώς άλλη σημασία, αφού ουσιαστικά σημαίνει αυτό το ζώο που ανήκει σε κάποιον, πχ σκυλάκια, γατάκια, κουνελάκια, κλγδ κτλ. Πάμε λίγο στον ήχο της μουσικής σας, ο οποίος εμένα μου φαίνεται σαν μια ακόμα θετική εξέλιξη της φάσης που άκμασε και έσκασε εσχάτως σαν φούσκα. Δε θα πω την λέξη που όλοι περιμένετε. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει αυτή η εξέλιξη ή νιώθεις ότι παράγεις μουσική από το μηδέν, χωρίς να είσαι μέλος αυτής της σκηνής; Δε θα πέσω στην παγίδα σου, Επίτροπε, ούτε θα κάνω πως δεν βλέπω τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Δεν είμαστε άλλη μία stoner μπάντα. Παίζουμε rock’n’roll. Αν έρθει κάποιος άσχετος και με ρωτήσει θα του πω metal με στοιχεία βαλκανικής folk. Δεν παίζουμε blues. Άλλοι είναι οι δικοί μας δρόμοι, τα ρεμπέτικα και τα μινόρε. Θεωρώ πως υπάρχει ωστόσο ένα είδος πρωτοτυπίας σε αυτό που κάνουμε. Όπως πολλές ελληνικές μπάντες έβαλαν το παραδοσιακό στοιχείο στον ήχο τους, έτσι κάναμε και εμείς, όμως ο ήχος μας είναι πιο κοντά σε αυτό το στυλ των High on Fire, Kvelertak, Baroness και όχι στους Monster Magnet ή τους Fu Manchu. Παίζουμε γρήγορη μουσική. Με λίγα λόγια η Κίρκη θα υπήρχε ανεξάρτητα από την Άνοδο και την Πτώση του αιλινικού stoner/heavy rock γιατί έχουμε διαφορετική προέλευση.

Πολύ ενδιαφέρουσα η κατάθεση σου επί της μουσικής που παίζετε και ελπίζω απλά να μην είστε από αυτούς τους γραφικούς που λένε ότι τα ρεμπέτικα είναι τα πρώτα rock κτλ κτλ. Ένα πρωί στο στρατό ξεκινάει ένα συφάνταρο να παίζει κάποιο ταξίμι στο μπουζούκι του, οπότε γυρνάει μια μορφάρα από δίπλα και του λέει «Ε ρε φυλακή που ‘χει πέσει». Μου φάνηκε το πιο ταιριαστό σχόλιο. Λέει πολλά για τα ρεμπέτικα, για τον τσαμπουκά και την αλητεία που αποπνέουν. Δεν είναι τόσο άκυρη η συσχέτιση με το rock.

Η αλήθεια είναι, όμως, ότι η μουσική σας είναι γρήγορη, είναι ρυθμική, είναι περιπετειώδης και ίσως θα ήταν η πορεία που θα φαντασιωνόμουν για τους Planet of Zeus. Εμένα αυτοί είναι οι αγαπημένοι μου από όλη αυτή την φάση. Εσένα; Έχω μεγάλο ρισπέκτ για τον Πλανήτη Δια, άσε που γράψαμε την Κτηνωδία με τον Ζευκίλη, τον παραγωγό τους στο Eleven the Hard Way και στο Macho Libre. VIC γουστάρω πάρα πολύ όπως και 1000mods που ακολουθώ από το 2011. Επίσης και Void Droid, Dendrites και Honeybadger που αυτή τη στιγμή είναι γύρω μου στο bazaar και αν δεν τους αναφέρω θα μου κόψουν την καλημέρα. Χαχα, πώς τα λέω.

Μιας που είπες bazaar, μια σημαντική ερώτηση για την καριέρα σας. Σκέφτεστε στο μέλλον να κυκλοφορήσετε μπλουζάκια σε χρώμα λαδί; Αγάπη μου δε χρειάζεται να λαδώσουμε κανένα για να προχωρήσουμε την καριέρα μας… Ενδεχομένως να βγει σε λαδί η μπορντό από Σεπτέμβρη, ένα από τα σχέδια που έχουμε. Γιατί σαν χρώμα είναι τελείως εκτός μόδας, άρα ίσως το κάνουμε.

Σίγουρα να το κάνετε, έστω και σε λίμιτεδ έκδοση. Μιας και δε θα γίνουν πανηγύρια φέτος για να σας απολαύσουμε, προετοιμάζεστε για εμφανίσεις μέσα στον χειμώνα; Ναι πρέπει, να γίνει επιτέλους και ένα release για την Κτηνωδία, αλλά και να βγούμε να παίξουμε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Το δύσκολο είναι πως δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει και συνεπώς, δεν μπορούμε να προγραμματιστούμε. Ως τότε, εμείς προβάρουμε κανονικά βέβαια και έχουμε ήδη μερικά καινούρια τραγούδια. Όπως καταλαβαίνεις, ο διάδοχος της Κτηνωδίας δεν θα αργήσει πολύ...

Η Κτηνωδία είναι πολύ δυνατό χαρτί για ξεκίνημα και δεν πρέπει να καεί, αν με ρωτάς. Πάμε σε ένα κομμάτι που μου έκανε εντύπωση, το "Wolf's Lament", στο οποίο μεταβάλλεται αρκετά η χροιά σου, με την μελωδική φωνούλα σου στην αρχή να ταιριάζει τέλεια και μετά να εξελίσσεται όμορφα το κομμάτι σε αυτό το δημοτικό sludge με βιολί κτλ. Ένιωσα όμως ότι εκεί στο ξέσπασμα ήθελε μια γαμημένη κραυγή από αυτές τις death τις γουρουνίσιες που είναι και κοντά στο concept. Το ίδιο ένιωσα και στο black ξέσπασμα του "Star Planina". Το σκέφτεστε και για πιο harsh φωνητικά; Ουσιαστικά, μιλώ για τριπλά φωνητικά σε φάση Mastodon... Καταλαβαίνω την καψούρα σου με τον Åkerfeldt γιατί την ασπάζομαι. Δεν έχω πειραματιστεί ακόμη με τα growls, κυρίως γιατί θεωρώ πως οι καθαρές μελωδίες φωνής δίνουν μεγαλύτερο βάρος σε μία σύνθεση. Ακούς περισσότερα ταυτόχρονα. Για το ξεκάβλωμα όμως, ίσως στον επόμενο δίσκο καλύψουμε αυτή την ανάγκη. Στο "Stara Planina" το ακούω αυτό που λες, θα μπορούσε τω όντι. Τριπλά φωνητικά θα ήταν γαμώ τις φάσεις, άλλα είναι δύσκολο. Η φωνή είναι μακράν το δυσκολότερο όργανο και απαιτεί την αυστηρότερη συντήρηση. Όχι για όλους βέβαια (βλέπε Lemmy), αλλά για εμάς σίγουρα.

Η φωνή σου είναι παραπάνω από κομπλέ, μάθε να γκαρίζεις κάνα δυο φορές έτσι για να φοβούνται τα μλκσμενα από κάτω και είσαι έτοιμος. Χάρηκα πάντως που τα είπαμε σε τόσο φιλικό κλίμα και ελπίζω και εύχομαι τα καλύτερα για εσάς αγάπες, ειλικρινά. Έχετε την ευλογία μου. Ευχαριστώ για το σχόλιο κι αν υπάρξει χώρος για growls θα τον γεμίσω. Εκτιμώ πολύ την υποστήριξη και το ενδιαφέρον σου Επίτροπε. Χάρηκα που τα είπαμε. Μπορεί να έρχονται δύσκολες μέρες, θεωρώ όμως ότι οι δυσκολότερες είναι πίσω μας. Ανυπομονώ για την επιστροφή στο σανίδι και ελπίζω να γίνει σύντομα με ασφάλεια και ενθουσιασμό. Να ξέρεις πως ο διάδοχος της Κτηνωδίας είναι ήδη σε προχωρημένο στάδιο συνθετικά και δε θα αργήσει να έρθει. Μέχρι να τα πούμε σε κάποιο stage από εμένα και τους υπολοίπους Κιρκιραίους «Καλό Καλοκαίρι!!!».

ΥΓ: Έστω ένα κομμάτι σαν το "Speed of Light" να υπάρχει στο Σεντζούτσου, θα είμαι ικανοποιημένος.

Πάλι μέηντεν; Δεν σώζεστε με τίποτα ρε γμμν…