Θάλαμος Επικοινωνίας με τον Επίτροπο: Αυτό με τον Γκάγκο Καραπετιάν

Φτάσαμε, αισίως, στο τέλος της πρώτης φουρνιάς καλλιτεχνών που ξεροψήθηκαν στο Θάλαμο Επικοινωνίας (αυτό ακούστηκε αρκετά, έως πολύ αντισημιτικό και εάν δεν ήταν λεκτικό παιχνίδισμα, ίσως και να το διέγραφα, αλλά θα το αφήσω) παρέα με τον Επίτροπο. Σήμερα, την πόρτα θα κλείσει ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα του ΚΨΜ, της ομάδας που δεν θες να είσαι μέλος για να διατηρήσεις ακμαία την αγάπη σου για την κακή μουσική που ακούς. Ο τραγουδιστής των White Tower, Γκάγκο Καραπετιάν, ίσως για πρώτη φορά γράφει ελληνικά σε ψηφιακό μέσο και είναι μεγάλη μας χαρά, να μας μιλά με ενθουσιασμό για το ντεμπούτο EP που έσκασε μύτη πρόσφατα με τίτλο Terminator. Καλή σας απόλαυση.

Terminator [EP] - White Tower by Gago Karapetian - Vocals | Nick Vekis - Guitars | Giannis Maleas - Bass | Teo Trochidis - Drums Terminator [EP] - White Tower by Gago Karapetian - Vocals | Nick Vekis - Guitars | Giannis Maleas - Bass | Teo Trochidis - Drums

Καλησπέρα Γκαγκο, καλωσήρθες στον Θάλαμο Επικοινωνίας. Ας ξεκινήσουμε αμέσως. Καταρχάς. σίγουρα θα σε ρωτάνε συχνά για το όνομα σου. Είναι τόσο κλγδα, που ειλικρινά πρέπει να ανταποκρίνεσαι σε κάθε γμμν που γνωρίζεις, για την προέλευση του «Γκαγκο», αν έχει σχέση με σεξουαλικά βοηθήματα, αν σκέφτεσαι να το κάνεις Gago (The Choker) Karapetian και τέτοιες φαιδρότητες που εμείς ούτε καν σκεφτόμαστε να σε ρωτήσουμε. Αλήθεια σου αρέσουν οι System of a Down; Τι ερώτηση είναι αυτή; Χαχαχα...Λοιπόν, δεν μου πολυαρέσουν οι System of Down επειδή παίζουν κάτι που δεν είναι στα ακούσματα μου και το όνομα Gago είναι, όπως σωστά κατάλαβες αρμένικο. Είμαι μισός Αρμένιος από την μεριά του πατέρα μου και δεν έχει καθόλου να κάνει με σεξουαλικά περιεχόμενα (δυστυχώς). Εχω και το ελληνικό μου όνομα όμως, το οποίο είναι Ορφέας.

Ορφέας! Αχ τι γλυκό...Ακούγοντας, βέβαια, το EP Terminator για Ορφέας δεν ακούγεσαι. Για Γκάγκο μου κάνεις, άνετα. Μάλιστα, ακούγοντας την χροιά σου, μου ήρθε στο μυαλό o Udo αλλά στο σώμα του Baby Yoda. Είμαι νέρντουλας, μην δίνεις σημασία. Διάβασα σχόλια και τις πρώτες αντιδράσεις. Τρως λίγο bullying, αλλά νομίζω ότι επιτυγχάνεις αυτό που υποτίθεται ότι εκφράζει το μέταλ. Την αυθεντικότητα και την διαφορετικότητα. Από το να ακούγεσαι ίδιος με τον Udo, δεν είναι καλύτερα να είσαι μια πιο πρίμα χροιά του, ρε μλκ; Χαχαχα, ακριβώς αυτό. Θεωρώ ότι υπάρχει περισσότερος κόσμος που λάτρεψε τα φωνητικά αυτά, όμως, έτσι κι ’αλλιώς ξέραμε ότι είναι hate or love και όχι κάτι ενδιάμεσο-αδιάφορο. Πετύχαμε ακριβώς αυτό που θέλαμε, δηλαδή να ακουγόμαστε ξεχωριστοί. Το είχαμε δοκιμάσει και με καθαρά φωνητικά, αλλά δεν είχε αυτό το πάθος που έχει με αυτήν την εκτέλεση. Μου βγαίνει και πιο εύκολα αυτό το γρέζι και όλοι είμαστε win win, θα έλεγα. Διαφωνώ με όσους λένε ότι είναι ακριβώς κόπια U.D.O. Είναι μια μίξη Accept, Overkill και Exciter. Και οι τρεις είναι μπάντες πού όλοι μας λατρεύουμε σαν παρέα και τις έχουμε σαν είδωλα.

Κεφάλαιο social media: Αρκετός κόσμος σε έμαθε μέσα από το ΚΨΜ και αρχικά, όλοι στάθηκαν στην εξωτερική εμφάνιση, στα ρούχα. Κάποιοι γούσταραν και κάποιοι τρόλαραν, όπως γίνεται πάντα. Το Facebook για σένα είναι εργαλείο διαχείρισης της εικόνας σου ή απλά μια ακόμα πλατφόρμα επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο; Γενικά, τα social media για μένα είναι μια απλή πλατφόρμα επικοινωνίας. Η εμφάνιση και τα ρούχα είναι κομμάτι του εαυτού μου, που έχω και έξω και μέσα στο internet. Το χιούμορ και η διασκέδαση είναι τα κυριότερα πράγματα που αναζητώ στον ψηφιακό κόσμο.

Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο, παρότι δεν το είπες. Σχεδόν κοκκινίζω για τα καλά σου λόγια, που, προφανώς, υπονοείς. Μια ακόμα ερώτηση για το EP σας. Παρατήρησα ότι τα πρώτα 2 κομμάτια είναι πιο ρυθμικά, πιο ευχάριστα, πιο ορίτζιναλ χατζημέταλ, ας πούμε. Ενώ τα επόμενα δύο, το "Terminator" και το "Wrecking Machine" έχουν διαφορετική προσέγγιση. Για EP ντεμπούτο, ρε Γκάγκο, λίγο με μπέρδεψες. Αναρωτιέμαι. Στο επόμενο βήμα θα παίζετε τους καβλωτικους μεν αλλά SAFE ρυθμούς ή θα προσπαθήσετε να κάνετε και άλλα πραγματάκια ξέρω 'γω; Στα πρώτα δύο τραγούδια θέλαμε να κάνουμε κάτι σε ύμνο για την αρχή τού ΕΡ και ένα αλήτικο αργό κομμάτι πού θα ανάψει τα αίματα. Μετά, τα άλλα δύο είναι όντως πιο γρήγορα, ώστε ο κόσμος να ανάψει λίγο. Να γουστάρει. Με 4 κομμάτια ΕΡ δεν είσαι χορτασμένος αλλά αυτός ήταν και ο σκοπός. Να μεγαλώσει την πείνα για χέβι μέταλ. Το ολοκληρωμένο άλμπουμ μας θα είναι γεμάτο με τέτοια τραγούδια, αλλά αυτό είναι συζήτηση για το μέλλον.

Ένα πολύ πρόσφατο άρθρο ανέφερε την τραγουδοποιό Μόνικα ως Ταραντινο της ελληνικής indie pop γιατί είναι αυτοδίδακτη, κτλ. Έχω μάθει ότι και εσύ είσαι αυτοδίδακτος. Μπορώ να σε αναφέρω ως Ταραντινο του ελληνικού χατζημέταλ ή το παρατραβάω νομίζεις; Απαπα, αυτό εξαρτάται μόνο από τον κόσμο. Ό,τι νομίζει ο καθένας, αλλά δεν θα αρνηθώ ότι μου αρέσει ο Ταραντίνο. Μου αρέσουν οι ταινίες του οπότε άμα κάποιος μου έδινε για τίτλο το όνομα του, θα ήταν τιμή μου. Τώρα για το αυτοδίδακτος, ναι είμαι, αλλά έχω λάβει και βοήθεια από πολύ αγαπητά πρόσωπα που με σπρώχνουν όλο και πιο μπροστά.

Το κρατάω αυτό το σπρώξιμο για επόμενη συνέντευξη. Θα ήθελα να κλείσω αυτή την πρώτη γνωριμία με το φαινόμενο Γκάγκο, με μια ερώτηση στην οποία πολλοί θα ήθελαν να διαβάσουν την απάντηση σου. Σαν ορίτζιναλ χατζημεταλλάς, ίσως το πιο pure είδος του, αλήθεια, έχεις νιώσει ποτέ θιγμένος από τα αστεία που έχουν ποσταριστεί από τον όμορφο οχετό μας, ολογράφως Επιτροπή Σωτηριάς Χατζημεταλλάδων; Εννοείται πως όχι. Δεν με πειράζει καθόλου το ό,τι λέγεται για μένα μέσα στο ΚΨΜ ή στο ίντερνετ διότι το θεωρώ απολύτως λογικό να λένε το οτιδήποτε. Όποιος με γνωρίζει, ξέρει ποιος είμαι, ενώ άμα θέλει να μάθει, ας με ρωτήσει. Εγώ απολαμβάνω ακόμη και αρνητικά σχόλια και απόψεις, διότι, άμα όλοι είναι θετικοί απέναντι σου, κάτι πάει πολύ στραβά. Σαν οπαδός της μέταλ μουσικής, τώρα, η απάντηση στο αν θίγομαι είναι πάλι όχι. Ο καθένας έχει την άποψη του, και όσο αντίθετη και αν είναι από τη δική μου, ειδικά στο θέμα της μουσικής δεν θα με έθιγε ποτέ. Μάλιστα, άμα είναι πετυχημένα τα «αρνητικά» σχόλια, γελάω κιόλας.

Αυτός είναι ο στόχος μας, φίλε Γκάγκο. Ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία.