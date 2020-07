Θάλαμος Επικοινωνίας με τον Επίτροπο: Αυτό με τον Φοίβο Χατζή

Με τεράστια χαρά στον τρίτο κατά σειρά Θάλαμο Επικοινωνίας φιλοξενώ τον Φοίβο Χατζή, τον πρώτο χατζημεταλλά όνομα και πράγμα που έχω την τιμή να συνομιλώ μέσω ψηφιακής μετάδοσης άχρηστων πληροφοριών, ολογράφως CHATROOM. Ο τυμπανοκρούστης Φοίβος θα μας μιλήσει κυρίως για το EP Dead is the Oldest You Can Get των Freefall το οποίο κυκλοφόρησε φέτος (όχι από δισκογραφική) καθώς και θα μας δώσει hints για τις υπόλοιπες, πιο γνωστές μπάντες που συμμετέχει. Ας μπούμε στο ψητό.

Dead Is The Oldest You Can Get by Freefall Dead Is The Oldest You Can Get by Freefall

Φίλε Φοίβο, μου άρεσε πολύ το artwork σας, όμως η αλήθεια είναι ότι βρήκε το CD η μητέρα μου πάνω στο τραπέζι, δεν είχε τα γυαλιά πρεσβυωπίας μαζί της και άρχισε να το ζωγραφίζει. Τι απεικονίζει ακριβώς; Ούτε και εμείς ξέρουμε αλλά λέμε ότι αφήνουμε τον ακροατή να δώσει τη δικιά του ερμηνεία.

Μπορείς να μην απαντάς σαν τυπικό κωλόγιδο aka ποδοσφαιριστής; Ok, ok…Απεικονίζει την σεξουαλική καταπίεση και τα απωθημένα από τον συνδυασμό χρονιάς ακρόασης metal και της παρατεταμένης αγαμίας εξαιτίας αυτής.

Εγώ νόμιζα κάτι ανάμεσα σε βασανιστήρια και gangbang στην Κόλαση. Τώρα εξηγούνται πολλά. Στο τραγούδι Family Spree, κάπου εκεί προς το τέλος, έχετε χώσει ένα σολιδι πολύ Βαν Χάλεν δικέ μου. Και ταιριάζει για όσο κρατάει. Πόσο θα σκαλώσουν οι ντεθομεταλλαδες; Με έστειλες τώρα γιατί θεωρήσαμε ότι το σολακι είναι πιο ροκενρολαδικο.

Είναι κλασικοροκαδικο για τα ντεθμεταλ δεδομένα. Ναι, αν και το όλο θέμα ήταν να είναι πιο πανκικό, φαντάσου ο γερο-Χρήστος ακούει DRI και όχι Gallagher.

Ευτυχώς δεν κράτησε πολύ, είναι ταιριαστό και θέλω να το καταθέσω. Δεν είναι τυχαία η ενορχήστρωση. Προκύπτει μετά από πολυετή ακρόαση ποπ μουσικής. Εννοώ ότι επειδή μπορώ να παίξω μπάλα σε αυτά τα θέματα, όλα γίνονται συνειδητά και χαίρομαι αν και εκπλήσσομαι που κάποιος το παρατηρεί.

Μετά από αυτή την τοποθέτηση η ποπ μπορεί να κάνει πλέον freefall χωρίς αλεξίπτωτο. Η επιλογή να διασκευάσετε Killing Joke σίγουρα ήταν μια έκπληξη, αφού πολλοί μεταλλάδες τους ξέρουν από τις διασκευές των Metallica. Μήπως θέλατε να στείλετε μήνυμα στο υποσυνείδητο ότι οι μπάντες που παίζουν διασκευές Κίλινγκ Τζόουκ είναι αυτές που πρέπει να καταναλωθούν ή απλά είναι απίστευτα εύκολα να παιχτούν από σένα αυτά τα τραγούδια αφού μέχρι και ο Λαρς τα βγάζει; Ο μικρός πάνκης ντεθμεταλλάς οπαδός των Μανόγουορ, νυν νιουγουεηβας που κάνει παρέα με γέρους (λίγο ύποπτο ακούγεται αυτό) όταν ανακάλυψε τους Κίλλιν Τζόουκ, δε νομίζω να είχε στο μυαλό του τους Μετάλλικα, αλλά μπορεί να είχε στο μυαλό του αυτό που είχαν και οι Μεταλλικά. Ότι μέχρι και ο Λαρς μπορεί να το παίξει. Το αστείο είναι ότι θεωρήσαμε συνειδητά την επιλογή του εν λόγω κομματιού ως απομάκρυνση από οποιαδήποτε μέταλ σύνδεση. Τσουπ!!! Πάλι μπροστά μας πετάχτηκε.

Παρότι γνωρίζω ότι για εσάς τους μέταλ μουσικούς, η φράση “Metal is a way of life” δεν επιδέχεται παρέκκλισης, σε περίπτωση που ένας μεγάλος ρέγκε μουσικός σου έλεγε «Φοίβο, πάμε το tour τη Καραϊβική, παίζεις bongos, ίδιο γμμν ρυθμό, κάθε βράδυ, θα έχεις κερασμένες πίνες κολάδες, αχανείς παραλίες με κωλάρες και 3 χιλιάρικα καθαρά». Θα δεχόσουν;;; Καταρχήν, ποιος σου είπε ότι είμαι μέταλ μουσικός; Με 3 χιλιάρικα και ατελείωτες πίνες κολάδες σε αχανείς παραλίες γίνομαι εγώ τα μπονγκος και αφήνω να παίζουν πάνω μου τον ίδιο γμμν ρυθμό μεσήλικες Αμερικάνοι τουρίστες.

Όλα για την τέχνη και εσύ βλέπω. Τουλάχιστον θα μπορείς να φοράς το μέταλ μπλουζάκι σου, να διαδίδεις το μέταλ στα πέρατα του κόσμου. Ο χαμός που έγινε στο Merch of the Bands, αποδεικνύει ότι η ελληνική σκηνή όταν πουλάει μπλούζες τα πάει τρομερά καλά. Τι φοράς τώρα, αλήθεια; Αχχχχ…φοράω υπερσπάνιο, ελλαττωματικό μπλουζάκι Oranssi Pazuzu που μας το έδωσε δώρο, ο μάνατζερ, στους Hail Spirit Noir.

Σχεδόν ποιητική η αλληγορία αυτή. Μιας που ανέφερες τους Hail Spirit Noir, συγχαρητήρια για το νέο σας album. Είναι καταπληκτικό αν και ειλικρινά δεν το άκουσα. Αλλά για να το λένε όλοι, έτσι θα είναι. Πώς είναι να ζεις μέσα σε όλο αυτό το hype, φτωχός; Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και εγώ έτσι πιστεύω ότι θα είναι. Αν και όταν προσπάθησα να το ακούσω ήταν αργά και με πήρε ο ύπνος. Όσον αφορά το hype, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο για τον ντράμερ. Η δουλειά του παραμένει να κρατάει τις μπύρες και τα νερά των stars, όταν αυτοί βγαίνουν φωτογραφία με τους φανς (τρου στόρυ) . Από εκεί και πέρα, τι να τα κάνεις τα λεφτά όταν ξεδιψάς την ματαιοδοξία σου από την αγάπη του κοινού (και των νερών που κρατάς εκείνη την ώρα);

Σωστά. Κάτι πήρε το αυτί μου ότι οι Agnes Vein βγαίνουν από τον πάγο, έχουν άλμπουμ έτοιμο και μέσα σε αυτή την υπέροχη χρονιά, θα μας θυμίσουν πως παίζεται το μέταλ το σκοτεινό, το πηχτό, το πρωτόγονο. Πες μου ρε μλκ ότι το γυρίσατε σε neo prog, experimental jazz avant garde να με ξενερώσεις... Όχι η αλήθεια είναι πως έχουμε αφήσει αυτή την περίοδο του πειραματισμού πίσω μας και ειδικότερα την περίοδο που ήμασταν 20χρονοι. Τότε, βέβαια, διευρύναμε τους μουσικούς μας ορίζοντες μπας και... Το νέο άλμπουμ έχει ηχογραφηθεί από το καλοκαίρι του 2018, αλλά επειδή είμαστε τα ζώα μας αργά τώρα οδεύουμε στην τελική ευθεία. Αν όχι μέσα στο 2020, σίγουρα αρχές του 2021, στη χειρότερη πιθανότητα στα μέσα του 2023 θα έχει κυκλοφορήσει. Για να σε καθησυχάσω ακόμη περισσότερο, θαρρώ πως ο δίσκος είναι πιο μέταλ και ανεβασμένος σε ταχύτητες από ποτέ, ενώ περιέχει ακόμη και σημεία που προσφέρονται για καραφλοχεντμπάνγκινγκ. Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι το άλμπουμ δε βρίθει χαρακτηριστικών Agnes που κάνουν ακόμη και καλούς φίλους να αναφωνούν «Ε, είστε ντιπ απάλευτοι».

Τέλεια. Ολοκληρώσαμε. Eσύ, τώρα δηλαδή, έχεις συνέντευξη στα χέρια σου;

Είναι μαιευτική μέθοδος για μεταλλάδες, μην ανησυχείς. Προχωράμε.