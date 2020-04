Πριν μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις μου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα δεκάδες ανώνυμα και επώνυμα μηνύματα που στείλατε στο inbox της Επιτροπής. Η αγάπη σας θα επιστραφεί πολλαπλάσια. Κάποιοι από εσάς και όχι άδικα, μιας και είστε φρέσκοι σε αυτή την όμορφη φασούλα, με ρωτάγατε με αγωνία «Τι ακριβώς είναι ο χατζημεταλλάς;». Ας δώσω έναν ακόμα ορισμό από αυτό εδώ το μετερίζι. Χατζημεταλλάς λοιπόν, είναι αυτός που όταν μπήκε στο Αβόπολις για πρώτη φορά, ξεφύσησε «Τι είναι όλοι αυτοί οι φλώροι, εδώ μέσα;». Διάβασε κάμποσες κριτικές και μην βρίσκοντας λέξεις ή φράσεις τύπου «σπέρνει», « μόνο μεηντεν», «σλεγιερ ρε μουνιά», έκλεισε γρήγορα τον browser γαμωσταυρίζοντας για το που οδεύει αυτός ο κόσμος, τελικά. Αυτόν σώζουμε καθημερινά, κυρίες και κύριοι. Ας πάμε στα καθ’ημάς.



Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι εδώ και ελέω καραντίνας και Covid-19 δυστυχώς τίποτα δεν θα θυμίζει τις προηγούμενες φορές. Μαλακίες λέω. Σχεδόν τίποτα, γιατί έχουμε και τα memes του Γαϊτάνου-Mustaine. Ενώ, λοιπόν, αναμένουμε φέτος ένα ιδιαίτερο από κάθε άποψη Θείο Δράμα, με τις εκκλησίες να αποτελούν hot-spots όπου, άνθρωποι ξεριζωμένοι από την πίστη τους, θα αναζητήσουν μια καλύτερη διασπορά του ιού (ή Υιού, δεν θα τα χαλάσουμε εδώ), η δική μου προσοχή είναι στραμμένη σε ένα εκπληκτικό δημιούργημα ατμοσφαιρικού black metal που έσκασε πριν λίγες μέρες. Το split των Spectral Lore με τους Mare Congitum είναι η μουσική που θες να ακούσεις την Μεγάλη Εβδομάδα της Μεγάλης Καραντίνας, πίστεψε με.



Στο πλαίσιο της επισκόπησης της παγκόσμιας ποπ δισκογραφίας εκ μέρους μου, διακρίνω ότι το ρεύμα που διαθέτει η βρετανίδα-νοτιοελβετή Ντούα Λίπα, εσχάτως, δικαιολογείται 100% με βάση την ποιότητα του Future Nostalgia. Και αν η Lady Gaga πλέον απολαμβάνει της αποδοχής του σκληροπυρηνικού μεταλλικού κοινού, λόγω της ιστορικής της συνεργασίας με τους Μετάλλικα στην απονομή βραβείων Grammy 2017, φαίνεται από τις μουσικές προτιμήσεις του χατζημεταλλά φίλου της ότι η Dua Lipa θα το πετύχει με μια ανάλογη συνεργασία με τα ιερά τέρατα του βρετανικού μεταλ. Ήδη έχουν γίνει οι πρώτες επαφές και φαίνεται ότι δεν αργεί η μέρα που οι Maiden με την Lipa θα τραγουδήσουν το "Alexander the Great" σε κάποιο στάδιο της Μακεδονίας. Μπορεί και όχι.



Επίσης μεγάλη θλίψη μου προκαλεί και το γεγονός ότι φέτος το καλοκαίρι είναι σχεδόν απίθανο να γίνουν συναυλίες. Είναι ένα πικρό ποτήρι που θα πρέπει να πιούμε όλοι και κυρίως, αυτοί που εργάζονται στον χώρο. Ελπίζω και εύχομαι να υπάρχει σχετική κρατική μέριμνα, ασφαλιστικές ρήτρες και λοιπές διασφαλίσεις ώστε να επανέλθει η κατάσταση γρήγορα στην κανονικότητα. Και κάπου εδώ να μνημονεύσουμε τον αυθεντικό τύπο, την ψυχή της παρέας που θα κάνει κουβέντα για ανύπαρκτους κινδύνους και μασονικές στοές που θα μας στερήσουν το ελληνικό συναυλιακό καλοκαίρι. Μάγκα μου, καλά τα λες. Και εγώ μαζί σου είμαι ρε γμμν. Δεν είμαι εγώ, αυτός που θα σου χαλάσει το σκηνικό να μπαίνεις με την βερμουδιά σου καμαρωτός στην Μαλακάσα να δεις Πλασίμπο, τριακοστή έκτη φορά, μέσα στην εξοχή, στον καθαρό αέρα. Άλλωστε, σκοτώνει όλα τα μικρόβια το ρετσίνι. Ποιος είμαι εγώ που θα σου τσαλαπατήσω το όνειρο ότι o Peter Murphy ετών 62, υγιέστατος, αρχές Ιουνίου θα σηκωθεί πρωινός, θα πιει τις κόκες του, θα μπει σε ένα όμορφο αεροπλάνο από το εξωτικό Λονδίνο για να κατέβει στην ηλιόλουστη Αθήνα, να σου τραγουδήσει το Μπελα Λουγκόσι Ιζ Ντεντ; Όλα αυτά ισχύουν, βέβαια, για όλους εκτός από τους Σλιπκνοτ. Αυτοί θα έρθουν και θα παίξουν κανονικά γιατί φοράνε από παλιά μάσκες. Είναι κομπλέ. Δεν θα παίξει μλκια.



Επειδή μάλλον σας μαύρισα την πσυχούλα και δεν θέλω ποτέ μα ποτέ να μένετε με πικρή γεύση στο στόμα από εμένα, σας αποχαιρετώ με μια πολύ special εμφάνιση της Angel Olsen από το KEXP, που μαγνητοσκοπήθηκε τον Δεκέμβριο που μας πέρασε και έσκασε πριν λίγες μέρες στο προσωπικό μου παρατηρητήριο και αξίζει νομίζω να σας το κοινοποιήσω.