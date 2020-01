ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τον προηγούμενο μήνα,για το Three Cheers For Sweet Revenge, το άλμπουμ που το 2004 αποτέλεσε το breakthrough των My Chemical Romance στο ευρύ κοινό, βαθμολογώντας το με 8.2/10.Στις αρχές αυτού του μήνα, οανέβασε στο κανάλι του ένα διθυραμβικό classic review για το The Black Parade, το άλμπουμ του 2006 πουπαγκοσμίως και συγκαταλέγεται στις πιο επιτυχημένες emo κυκλοφορίες από τις απαρχές του είδους.Οι δύο πιο επιδραστικές φωνές του διαδικτυακού μουσικού Τύπου ουσιαστικά προέβησαν σε μιαμιας μπάντας η οποία αντιμετώπιζε τη –συχνά υποκριτική– περιφρόνηση όλων όσων είχαν επιβιβαστεί, παρά το γεγονός ότι πολλοί από τους επικριτές της απολάμβαναν κρυφά τις σπουδαίες τους ηχογραφήσεις.Το πρόσφατο συναυλιακό reunion των My Chemical Romance στο Shrine Auditorium & Expo Hall του Λος Άντζελες, έπειτα από 7 χρόνια αποχής, αποτέλεσε εισπρακτικό φαινόμενο για την ιστορία του venue, πυροδότησε ένα μεγάλο κύμα streams το οποίο επανέφερε τη μπάντα στο top-200 του Billboard και, την ίδια στιγμή που άλλες μεγάλες μπάντες του εμπορικού emo ρεύματος των 2000s είτε το γύρισαν στην pop για να διευρύνουν τη fan base τους (Panic! At The Disco, Paramore), είτε ξέπεσαν ποιοτικά για να επιβιώσουν (Thirty Seconds To Mars, Fall Out Boy), είτε έχασαν την αίγλη τους και υποχώρησαν εμπορικά (AFI, Taking Back Sunday, Simple Plan, The Used, κ.ά.), είτε διαλύθηκαν (Lostprophets).Η μπάντα που –κρυφά ή μη–, σήμερα δικαιώνεται καθολικά, διότι ιδιαίτερα με το The Black Parade ξεπέρασε την επιφανειακή, στιλιστική προσέγγιση του emo ρεύματος της εποχής και επένδυσε σε ένα ευρύτερο μουσικό όραμα, το οποίο εκτείνονταν από το pop punk, το gothic rock και το metal, μέχρι το glam, το καμπαρέ και τη rock όπερα. Παραδίδοντας συγχρόνως συνθέσεις δουλεμένες σε τέτοιον βαθμό λεπτομέρειας, που δεν μπορείς παρά να τις θαυμάσεις.Παρακάτω η στήλη ξεχωρίζει τα 20 κορυφαία κομμάτια από ολόκληρο τον κατάλογο των My Chemical Romance...(Danger Days: The True Lives Οf Τhe Fabulous Killjoys, 2010)(The Black Parade, 2006)(Danger Days: The True Lives Οf Τhe Fabulous Killjoys, 2010)(The Black Parade, 2006)(I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love, 2002)(The Black Parade, 2006)(The Black Parade, 2006)(Three Cheers For Sweet Revenge, 2004)(Three Cheers For Sweet Revenge, 2004)(The Black Parade, 2006)(Three Cheers For Sweet Revenge, 2004)(The Black Parade, 2006)(The Black Parade, 2006)(The Black Parade, 2006)(Three Cheers For Sweet Revenge, 2004)(The Black Parade, 2006)(The Black Parade, 2006)(The Black Parade, 2006)(Three Cheers For Sweet Revenge, 2004)(The Black Parade, 2006)