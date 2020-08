Ήσυχες Ποπ Μέρες του Αυγούστου #2

Θερινή ραστώνη που παγώνει τον χρόνο. Αγέραστη θάλασσα και μια αιώνια πισίνα. Πολύχρωμα σωσίβια σε σχήμα ντόνατ, πίτσας και φλαμίνγκο και αμερικανική έρημος ως εκεί που φτάνει το μάτι. Ένας υπέροχος οικοδεσπότης και μια υπέροχη φίλη. Κοκτέιλ και γρανίτα λεμόνι. Βιβλία και θερινό σινεμά. Αυτή είναι μια ακόμη ήσυχη ποπ μέρα του Αυγούστου.

Μια βουτιά ακόμα στην πισίνα του Palm Springs

Το Palm Springs, η ταινία του Max Barbakow που μέσα σε λίγες μόλις ημέρες από την κυκλοφορίας της έχει σημαδέψει το φετινό παράξενο καλοκαίρι του 2020 και έχει βάλει πλώρη για ορόσημο της ποπ κουλτούρας, είναι κάτι παραπάνω από μια χαριτωμένη, fun, πολύχρωμη, νεανική εκδοχή της Ημέρας της Μαρμότας. Η αέναη επανάληψη των χαβανέζικων πουκάμισων του Andy Samberg και οι αλητείες του με την Christi Milioti σε μια άδεια, καλιφορνέζικη βίλα μπορούν να αναγνωσθούν σαν μια απολαυστική, απενοχοποιημένη αλληγορία ενός αιώνιου καλοκαιριού, στο οποίο όλοι ενδόμυχα λίγο–πολύ έχουμε ευχηθεί να παγιδευτούμε. Στην ξεγνοιασιά, την ανεμελιά, το θάρρος και το θράσος που σου προσφέρει μόνο εκείνη η αίσθηση ότι οτιδήποτε πεις και κάνεις σήμερα δεν θα έχει καμία σημασία αύριο, γιατί το αύριο θα είναι πάλι το σήμερα και όλα θα ξεκινήσουν από την αρχή, ίδια και απαράλλαχτα. Με αμέτρητες ευκαιρίες για μια ακόμη παραλλαγή της ίδιας καλοκαιρινής ημέρας, μια ακόμη βουτιά στην πισίνα μιας απενοχοποιημένης ευτυχίας.

Για κοκτέιλ στου Γκάτσμπυ

Από την αιώνια Καλιφόρνια του 2020 στο νεοϋορκέζικο μπάλκόνι του Λονγκ Άιλαντ του 1922 και από την ευτυχία στον πάτο ενός παραφυσικά παγωμένου διηνεκούς παρόντος στο απελπισμένο κυνήγι ενός στιγμιαία ευτυχισμένου παρελθόντος. Το δράμα του Υπέροχου Τζέι Γκάτσμπι όπως γράφτηκε από την πένα του Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ το 1925, αν και δεν συγκίνησε ιδιαίτερα το κοινό και τους κριτικούς της εποχής, έμελλε να γίνει ένα από τα σημαντικότερα μυθιστορήματα του 20ου αιώνα και ένα από τα πιο κλασσικά βιβλία όλων των εποχών. Από όλα, όμως, τα κλασσικά αναγνώσματα που μπορείς να διαβάσεις μια ήσυχη ποπ μέρα του Αυγούστου, ο Υπέροχος Γκάτσμπυ είναι ίσως το πιο ταιριαστό. Το θερινό κυνήγι αμερικανικών ονείρων, τα φαντασμαγορικά κοκτέιλ πάρτι στη βίλα του ήρωα, η ατμόσφαιρα και η εικονοποιία του αμφιλεγόμενου μεταπολεμικού πλούτου και το διαχρονικό δόγμα του «για μια γυναίκα κι ένα αυτοκίνητο» χτίζουν ένα μοναδικό φόντο για την ανάδειξη ενός από τους πιο καλογραμμένους, γοητευτικούς και πολυσήμαντους ήρωες της αμερικανικής λογοτεχνίας. Ο Υπέροχος Γκάτσμπυ έχει ό, τι χρειάζεται για να κάνει μια καλοκαιρινή απογευματινή ανάγνωση υπό σκιά ακόμη πιο υπέροχη από όσο στερεοτυπικά είναι.

Ταξίδι στη Νάπολη της Έλενα Φεράντε

Τα υπέροχα πράγματα, καμιά φορά, υπέροχα συνεχίζονται κι έτσι σε αυτό το εδώ το pop culture summer starter pack ο Υπέροχος Γκάτσμπυ θα δώσει σκυτάλη στην Υπέροχη Φίλη της μυστηριώδους συγγραφικής περσόνας Έλενα Φεράντε, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην ομώνυμη σειρά του BBC. To λογοτεχνικό sequel φαινόμενο του My Brilliant Friend «τρέχει» εδώ και δυο χρόνια σε μια τηλεοπτική σειρά υψηλών αξιώσεων και επιδόσεων με μια αποτύπωση της Ιταλίας και της Νάπολης των 50s και των 60s για φίλημα. Για την ακρίβεια, για φίλημα είναι η ισορροπία που πετυχαίνει η σειρά μεταξύ της σύγχρονης φωτογραφικής τεχνολογίας και της στράτευσης σε έναν γοητευτικότατο ρεαλισμό που κάνει ανθρώπους που έχουν ζήσει εκείνα τα χρόνια να βλέπουν τα σπίτια τους και τις ζωές τους στο γυαλί. Πανέμορφες βινιέτες των εργατικών ιταλικών συνοικιών και του θερινού θερέτρου της Ίσκιας πλαισιώνουν τους δεκάδες άρτια ψυχογραφημένους χαρακτήρες της Φεράντε και την καθημερινή ζωή μιας άλλης εποχής με την οποία -μοιραία ως γείτονες- θα αισθανθούμε συγκλονιστικά οικεία.

Μια γρανίτα στο χέρι και φύγαμε

Και η μουσική; Τι να βάλεις να παίξει πίσω από αυτήν την καλοκαιρινή ημέρα της Μαρμότας, που την περνάς βουτηγμένος σε λόγια και εικόνες άλλων που ζωντανεύουν στο δικό σου νησί, στο δικό σου μπαλκόνι, στη δικιά σου αυλή, στη δικιά σου θάλασσα; Τι να βάλεις να ταιριάζει με την αθεράπευτη vintage αισθητική του My Brilliant Friend, την κλάση και τον τζαζ απόηχο του Υπέροχου Γκάτσμπυ και τις μοντέρνες cult φιλοδοξίες του Palm Springs; Το μάτι πέφτει πάνω στο box set του Lemon Popsicle – τρομερή ιδέα. Τι καλύτερο από το soundtrack της cult εφηβείας στο Τελ Αβίβ του ’50 που προσπαθεί να μιμηθεί και να κατακτήσει την κυρίαρχη δυτική ποπ κουλτούρα ακούγοντας Elvis Presley και Little Richard; Το soundtrack του Lemon Popsicle είναι ένας μικρός θησαυρός γνωστών και άγνωστων oldies, που εξυπηρετούν το ίδιο θαυμάσια τις ανάγκες ενός cult beach bar αλλά και τον ρόλο της μουσικής ηχούς που θες να φτάνει στις βεράντες του θερινού σου καταφυγίου. Και έχει μέσα και αυτό το αξεπέραστο -λίγο παλιακό- αλλά ακαταμάχητο “Sealed with a Kiss” που είναι ένα καλοκαιρινό soundtrack μόνο του. Φτιάξε μια παγωμένη γρανίτα λεμόνι και φύγαμε.