Η κυβέρνηση της Ισπανίας πριμοδοτεί με vouchers 400 ευρώ τους 18χρονους προκειμένου να τα ξοδέψουν σε τέχνες και κουλτούρα. Όπως στην Ελλάδα δηλαδή, τι όχι;

Δημήτρης Λιλής

Δεν είναι πρωταπριλιάτικο αστείο, είναι γεγονός. Το κατέγραψε σαν είδηση το mixmag και όχι μόνο, αλλά εντάξει, εδώ είναι Ελλάδα, καλύτερα να ασχοληθούμε όλοι μαζί με τις ζωές των άλλων και να κλείνουμε μάτια και αυτιά στο πως η κοινωνία και η πολιτεία μεγαλώνουν ανθρώπους με όλο και πιο περίεργα ένστικτα τελευταία, ακόμα και αν οι πρόγονοι κάνανε όλα αυτά τα αρχαία, όταν οι “τους ξένοι” τρώγανε βελανίδια.

Για την ακρίβεια η είδηση ολόκληρη έχει ως εξής :

“Spain has just approved plans for 18-year-olds to receive €400 culture vouchers to spend on the arts and cultures — vouchers that can be spent on festivals, events, vinyl, books and digital music products.”

Σαν να λέμε, “καλώς ήρθες Γιωργάκη στην ενηλικίωση των 18, πάρε λεβεντάκι μου ένα voucher για το φετινό καλοκαίρι και ξόδεψε το σε φεστιβάλ, συναυλίες, παραστάσεις, βινύλια, βιβλία ή σε κάποια από τις επόμενες Bandcamp Fridays”. Και αν ανοίξουν λίγο οι ορίζοντες σου, πάλι εδώ είμαστε για να πριμοδοτήσουμε την μπάντα σου, το label σου, το φεστιβάλ σου, να σε ταξιδέψουμε σαν καλλιτεχνική φιγούρα πλέον, σε διοργανώσεις όπως το We Are Europe, το Europavox και άλλα.

Δεν ξέρω αν σηκώνει περαιτέρω σχολιασμό - μερικές φορές τέτοιες κινήσεις αν τις στήσεις απέναντι σε “50 δωρεάν Gigabytes για κάθε νεαρό εμβολιαζόμενο”, διαμορφώνουν την κατάπτυστη αλήθεια του μικροσύστηματος που μας μεγάλωσε και που σύντομα θα αναλάβει τα παιδιά μας. Μην ξεχάσουμε να ξυπνήσουμε μόνο σαν Έλληνες, Ελλήνων Χριστιανών.

Σε κόντρα ρόλο, μπορώ να φανταστώ τον κάθε 18χρονο Χαβιέ και Πέδρο της Ισπανίας να απαιτούν περισσότερο από 400 ευρώ γιατί πώς να την βγάλεις στεγνός σε κάθε Primavera, Sonar και Benicassim ενώ παράλληλα πρέπει να μαζεύεις και δισκάκια από labels όπως η Bang! Records ή η Balmat του Philip Sherburne (ο συντάκτης των ηλεκτρονικών κυκλοφοριών στο Pitchfork).

Και εις άλλα με υγεία στους υποστηρικτές των προοδευτικών κυβερνήσεών μας. Συνεχίζουμε με 3 κυκλοφορίες τελευταίας ηλεκτρονικής διαλογής.

1. The Irresistible Force vs RAMJAC Corporation - Live At The Brain 1990 (Musique Pour La Dance)

Musique Pour La Dance, που ειδικεύεται σε σπάνιες ηλεκτρονικές και dance κυκλοφορίες, κυκλοφορεί για πρώτη φορά μια ιστορική live ηχογράφηση από την επέλαση της Αμερικάνικης house στην αυθεντική (και κομμάτι acid) εκδοχή της στο Λονδίνο του 1990. Ο Sean McLusky, συνιδρυτής του club The Brain και ο θρύλος DJ Joe Muggs έχουν τα συνοδευτικά σημειώματα ενώ o Mark Wigan το εξαιρετικό εξώφυλλο. Λιγότερα από 50 άτομα χωρούσαν στο club, bar, gallery The Brain και όμως εκεί είδαν live για πρώτη φορά ονόματα όπως Orbital, Simon Lovejoy, Mr Monday, If?, Doi-Oing, Nexus 21, Funtopia, Hi-Ryze, Adamski, 808 State, Ultramarine και τους Irresistible Force του Mixmaster Morris ενώ djs όπως οι Andrew Weatherall και Steve Bicknell ήταν από τους residents. Στην εν λόγω κυκλοφορία, τα δύο επιδραστικά house ονόματα των The Irresistible Force aka Mixmaster Morris και οι Ramjac Corporation του Paul Chivers, δυστυχώς για πολλούς djs που κάθε βράδυ στην Αθήνα κοτσάρουν το tag house στα σετ τους, εδώ ακούγεται η αληθινή και πραγματικά undergound εκδοχή του ήχου, με όλες τις ανακρίβειες και τα σκαμπανεβάσματα των αναλογικών πηγών που χρησιμοποιούσαν. Όχι απλά απαραίτητο, ένα έργο τέχνης στ’ αλήθεια. Δίπλα του στέκεται στ’ αλήθεια Jean Nipon να μιλάει με τον L.I.A.M. υπεύθυνο παραγωγής των Head Studios στο Chicago, εκεί που ξεκίνησαν όλα για την house. Στο αγαπημένο μου νέο label επανεκδόσεων, τηνπου ειδικεύεται σε σπάνιες ηλεκτρονικές και dance κυκλοφορίες, κυκλοφορεί για πρώτη φορά μια ιστορική live ηχογράφηση από τηνΟ Sean McLusky, συνιδρυτής του club The Brain καιέχουν τα συνοδευτικά σημειώματα ενώ o Mark Wigan το εξαιρετικό εξώφυλλο. Λιγότερα από 50 άτομα χωρούσαν στο club, bar, gallery The Brain και όμως εκεί είδαν live για πρώτη φορά ονόματα όπωςενώ djs όπως οιήταν από τους residents. Στην εν λόγω κυκλοφορία, τα δύο επιδραστικά house ονόματα τωνκαι οιτουδυστυχώς για πολλούς djs που κάθε βράδυ στην Αθήνα κοτσάρουν το tag house στα σετ τους, εδώ ακούγεται η αληθινή και πραγματικά undergound εκδοχή του ήχου, με όλες τις ανακρίβειες και τα σκαμπανεβάσματα των αναλογικών πηγών που χρησιμοποιούσαν. Όχι απλά απαραίτητο, ένα έργο τέχνης στ’ αλήθεια. Δίπλα του στέκεται στ’ αλήθεια μόνο αυτό το podcast με τον, εκεί που ξεκίνησαν όλα για την house.

2. Sid Le Rock - Invisible Nation (Beachcoma Recordings)

O Sheldon, Sidney Thompson (aka Sid Le Rock) το έχει κρατήσει low key για παραπάνω από 8 albums μέχρι σήμερα. Ονόματα όπως οι Depeche Mode, DJ Koze και Placebo έχουν κατά καιρούς βασιστεί στην πείρα του και την αισθητική του σαν παραγωγός και όμως η φήμη του εκτιμάτε μόνο στους underground κύκλους. To νέο του album Invisible Nation στη δική του Beachcoma Recordings, κοιτάει κατάματα το electro των 00s με τη προοπτική του 2022 και έχει σαν βασικά σημεία αναφοράς φωνητικά samples και μελωδίες από την φυλή των Αλγκονκουίν ιθαγενών του Καναδά (Algonquin First Nations) των οποίων ο ίδιος είναι μέλος. Κάτι σαν back to the roots αλλά με μπόλικο από το σημερινό ethnic electro house που ουκ ολίγοι djs σπεύδουν να εκμεταλλευτούν προκειμένου να ακολουθήσουν τον ατμοσφαιρικό ήχο που σχεδόν μια πενταετία πριν αρχικά δημιούργησε το afro house κίνημα. Εδώ τα πράγματα, ευτυχώς είναι και πιο επιθετικά αλλά και πολύ πιο μυσταγωγικά.

3. Various Artists - Emerging V/A (Cultivated Electronics Ltd)

Περισσότερο και ακόμη πιο κοφτερό electro από τη νέα συλλογή της Cultivated Electronics Ltd με κυρίως πρωτοεμφανιζόμενα ονόματα. Η Imogen που ανοίγει τον χορό έχει το δικό της show στο NTS και εδώ δίνει το στίγμα για όσα ακολουθούν. Bleeps, μπασογραμμές που τινάζουν ηχοσυστήματα για πλάκα και minimal επαναλαμβανόμενες μελωδίες πάνω σε synth πλάτες που πολλές φορές φέρνουν τρόμο. Η συνέχεια των Armec και Timoshov σε λίγο πιο υψηλά bpm αλλά σε παρόμοια μοτίβα ενώ από το “Octro” του Obzerv και έπειτα τα πράγματα θυμίζουν από πρώιμο UK Garage μέχρι πειραματικό drum n bass. Οι σκοτεινές electro μπασογραμμές και τα σχεδόν horror θέματα κομματιών όπως το “Nightmare” είναι που στ’ αλήθεια δίνουν χαρακτήρα σε αυτή την κυκλοφορία που μέχρι τα κομμάτια των Fazack και της Lindsay Green έχει καταφέρει να κάνει τον κύκλο, να προσγειωθεί και πάλι στα βασικά dj bpm (130) και να εκτοξευθεί στο διάστημα. Με τις ευλογίες και την υποστήριξη της Ολλανδικής Clone στη διανομή.