Έχει χαθεί το μέτρο. Ίσως προ πολλού αλλά αρκετοί δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε γιατί δε μας συμφέρει.

Όταν υπάρχουν κομμάτια σαν το «Γενικά» του Κύριου Κ με τον Γιώργο Μαρκόπουλο που ενώ θα μπορούσε να είναι στα ραδιόφωνα καθημερινά (σαν η εγχώρια απάντηση στους Kings Of Convenience ίσως, έστω με αυτό το ένα κομμάτι) τελικά μένει στην αφάνεια ή συντηρείται σε στενό οικογενειακό κύκλο, καταλαβαίνεις ότι έχει χαθεί το παιχνίδι της όποιας επαφής των νέων εναλλακτικών και ανεξάρτητων τάσεων με τη μάζα, για τα καλά.

Κρατήστε τον Μιθριδάτη αν θέλετε. Προφανώς και μάλλον τον είχε ανάγκη η κοινωνία, αλλά ας κάνουμε μερικά τσεκ απ πρωτού ξαναμιλήσουμε για μουσική. Ειδικά αν θεωρείτε rap αυτό που κάνει ο Μιθριδάτης. Και το γράφω γιατί υπάρχει και αυτό το rap:

Ασφαλώς και δεν είναι μόνο το «Γενικά». Μακριά από το κομμάτι που έφερε ξανά κοντά τη μουσική και την κοινωνία αυτές τις μέρες, υπάρχουν η συλλογή της Into The Light με τον Βεσλεμέ για τα ελληνικά soundtrack, o κοφτερός jazzy δίσκος του Jan Van που βγάζει η Teranga Beat σε 2 εβδομάδες, το άλμπουμ του Γιάννη Παπαδόπουλου στην PuzzleMusik και η μικρή Just Gazing που από χέρι σε χέρι μοίρασε σχεδόν 70 κόπιες από το 7ιντσο των Villaboas με τον Mr. Z (μην ψαρώνετε, ακόμη υπάρχουν κόπιες αν θέλετε).

VILLA BOAS SPLIT SINGLE W. MR.Z by VILLA BOAS

Αλλά το θέμα είναι ότι ουσιαστικά συζητάμε για νούμερα και για αποδοχή που αναλογεί περισσότερο σε παράνομες αιρέσεις παρά σε τίμια ανταμοιβή, ηθική ή οικονομική, για δημιουργούς που ζουν στην χώρα και δουλεύουν ολόκληρη τη ζωή τους πάνω στην μουσική.

Ναι, ok, τα έχουμε ξαναγράψει, αλλά αλλιώς συνεχίζεις όταν συνειδητοποιείς ποσό niche (όπως λέμε «γωνιακό») είναι το μουσικό μαγαζάκι σου, θαμμένο κάτω από το δεδομένο που θέλει τη μάζα να διαλέγει τυφλά κατευθύνσεις και την αισθητική της να επιβεβαιώνει την αρχική σου εντύπωση, ότι δηλαδή το μέτρο σχετικά με το τι αξίζει και τι όχι, έχει προ πολλού χαθεί. Νομίζω είναι κατανοητό πως δε γίνεται να είμαστε όλοι «μαζί με την τέχνη» όταν τα χώνει (ας ξανασυζητήσουμε για το αν είναι rap ο τρόπος) ο Μιθριδάτης και λίγο αργότερα να βαφτίζουμε "underground" οτιδήποτε απλά ξεφεύγει από την πεπατημένη. Ούτε τα «έτσι είναι ο Έλληνας» και τα «αυτά θέλει» πρέπει να πιάνουν τόπο σαν αντίλογος. Αν το θες κι εσύ, συντάκτη πολιτισμού, ραδιοφωνικέ παραγωγέ, κύριε διευθυντά σταθμού, υπεύθυνε παραγωγής τηλεόρασης, διαφημιστή, ινφλουένσερ, μπορείς αύριο να μοιράσεις ή να διοχετεύσεις στη σφαίρα επιρροής σου, κάποιες στιγμές από τη μουσική που θεωρείς «κουλ, με φοβερό vibe, πολύ προχώ παραγωγή» αντί να την αφήσεις στην άκρη σαν «πολύ underground» και να προτιμήσεις τελικά αυτό που «τσιμπάει» like στα social. Μεταξύ μας, ξέρεις ότι αν πραγματικά έχεις δύναμη, αυτά τα λίγο πιο ιδιαίτερα είναι που περιμένουμε να μας προτείνεις, γιατί ζούμε σε μικρόκοσμους διαφορετικότητας και ειδικά για τις γνώμες των «ειδικών», πλέον όλοι ξέρουμε τη βαρύτητα τους.

Ασφαλώς και ο καθένας πάντα θα ακούει αυτά που θέλει, απλά, ο διάλογος θα δυσκολεύει (και μερικές φορές καλό είναι να μην γίνεται καν) όταν δεν είναι ξεκάθαρα τα σταθμά που μετράνε την σημαντικότητα της μουσικής σε συνάρτηση με την μαζικότητα της.

Μου πήρε κάμποσο να γράψω τα παραπάνω με την συνειδητοποίηση ότι (για ακόμη μια φορά) πιθανόν λαϊκίζω, όποτε για αντίβαρο προτείνω τις παρακάτω 3 κυκλοφορίες:

Argy - The Interior Journey (Renaissance Records)

Σε τροχιά μόνιμης αισθητικής εξέλιξης και ατέρμονης προσωπικής αναζήτησης, ο ροδίτης παραγωγός χρειάστηκε μία ολόκληρη δεκαετία (από το Fundamentals του 2011) για να επαναπροσδιορίσει την σχέση του με τη χορευτική μουσική σε φορμάτ ολοκληρωμένου δίσκου. Ταξιδιώτης του κόσμου μέσα από τα περίφημα dj sets του και τις πολυάριθμες 12ιντσες κυκλοφορίες ξέρεις πως να ρίξει τα σαγόνια της παγκόσμιας dance όταν αποφασίζει να δουλέψει πάνω σε ολοκληρωμένο concept. Πάντα πρωτοπόρος σε επίπεδο παραγωγής, εδώ ξεδιπλώνει όλα τα χαρακτηριστικά που διαιώνισαν το είδος της dj μουσικής. Από τα σκοτεινά electro disco μοτίβα (“Α Course Of Miracles”), μέχρι τις πλούσιες ατμόσφαιρες (“Ab Aeterno”), τις σχεδόν post punk μπασογραμμές (“Power Of Detachment”) ή τον ηδονιστικό ρυθμό της αφρικάνικης πολυρυθμίας στο νούμερο 1 club hit των ημερών, το περίφημο “Ketuvim” που θα ακουστεί δυνατά φέτος το καλοκαίρι. Παρόλα αυτά σκοπός κάθε δίσκου που κλείνει με σχεδόν Acid μανιφέστα όπως το “Psychedelic Revival” είναι να κερδίσει την μάχη με τον χρόνο αλλά και να επιβεβαιώσει την υποψία όλων για το πάλαι ποτέ «θαύμα παιδί» της ευρωπαϊκής χορευτικής σκηνής. Ναι ,το αλάνθαστο ένστικτο που τον οδηγεί σε ήχους που καθορίζουν τις παγκόσμιες dance τάσεις αφενός είναι στην θέση του και αφετέρου, η «αγέραστη» φινέτσα που χαρακτηρίζει τις παραγωγές του θα είναι πάντα δίπλα, στο πρώτο και πραγματικά σπουδαίο εκπρόσωπο χορευτικής μουσικής που έβγαλε ποτέ αυτή η χώρα.