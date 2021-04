Ο Kid Travis ξέφυγε από τη λίστα με τα νέα rap ονόματα , αλλά όχι από αυτή τη λίστα. Ολοκληρωμένος παίχτης της μαζικής μαύρης μουσικής κουλτούρας, μπορεί το ίδιο άνετα να ερμηνεύσει σαν ανερχόμενος r&b crooner και ασφαλώς το ίδιο άνετα να περάσει μέσα από τις ρίμες το νόημά του. Το νέο single "Still Want You" έχει ξεκινήσει την ανοδική πορεία του για να συναντήσει τα εκατομμύρια Spotify plays του πρόσφατου άλμπουμ του.