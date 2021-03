Thunder-Thunder-Thundercat

Ωραία το έπαιξαν έστω για μια φορά τα Grammys φέτος. Μια παρέα που έχει δουλέψει αρκετά και έχει δουλέψει υπόγεια ώστε να ακούγεται φρέσκια η σκηνή του Λος Άντζελες, επιτέλους αναγνωρίστηκε. Ο Thundercat πήρε σπίτι το βραβείο για το Καλύτερο Προοδευτικό R'n'B Άλμπουμ κι ας ξέρουμε όλοι ότι έχει βγάλει και καλύτερους δίσκους από το περσινό It Is What It Is. Ο κολλητός του, Flying Lotus, ήταν υποψήφιος στην κατηγορία του Παραγωγού της Χρονιάς (Όχι Κλασικός) για το ίδιο άλμπουμ και μπορεί να μην του έκαναν το χατίρι, αλλά η Ακαδημία πλέον ξέρει, ή τουλάχιστον ξέρει ότι όλοι ξέρουμε για το ταλέντο αυτών των παιδιών (εδώ όλοι οι νικητές).

Από τις περιπτώσεις μουσικών που πρέπει να εμπνέουν, ειδικά σε χώρες σαν την δική μας, που τα soul, jazz, funk, r'n'b, beats στοιχεία έχουν δρόμο ακόμη για να υψώσουν φωνή με άποψη. Για να καταλαβαίνουμε για τι είδους προσωπικότητες και ταλέντα μιλάμε: ο Thundercat στα 15 του ήταν one hit wonder με το boy band Νο Curfew στην Γερμανία και στα 16 του έπαιζε μπάσο (δίπλα στον αδερφό του που έπαιζε τύμπανα) για τους hardcore punk thrashers Suicidal Tendencies. To 2004 ξεκίνησε να τζαμάρει δίπλα στον Kamashi Washington. Μαζί ηχογράφησαν σαν Young Jazz Giants, ενώ, παράλληλα, ξημεροβραδιαζόντουσαν στα γραφεία της Stones Throw, όπου ο Flying Lotus εργαζόταν σαν ασκούμενος και προσωπικός βοηθός του Egon, που ήταν ο βασικός μάνατζερ του Madlib και επιμελητής των κυκλοφοριών του Dilla στη Stones Throw.

Θα ακολουθήσουν συμμετοχές στους πρώτους προσωπικούς δίσκους του Kamashi Washington, των Sa-Ra Creative Partners, στούντιο ηχογραφήσεις για το Amerykah της Erykah Badu και το 2010 ο Thundercat θα ξεκινήσει το αστρικό ταξίδι δίπλα στον κολλητό του Flying Lotus με το Cosmogramma για να διακτινιστούν φέτος στα μαζικά ακροατήρια με ένα Grammy που απλά επιβεβαιώνει ότι αυτά τα παιδιά είναι πίσω σχεδόν απ' ό,τι φρέσκο μας έρχεται από την Αμερική. Δεν ήταν απλά εκεί στο Pimp A Butterfly του Kendrick Lamar, ήταν ο ήχος πίσω από αυτό. Το ίδιο ισχύει για όλους τους ώριμους δίσκους του Mac Miller, για την αρχική υποστήριξη σε κάθε τρέλα των Odd Future, του Tyler the Creator και του Earl Sweatshirt. Tην πρώτη ώθηση που χρειάστηκαν οι BadBadNotGood ή οι The Internet. Ήταν εκεί στο ξεπέταγμα του Anderson .Paak και του Denzel Curry. Aπό το πρόσφατο soundtrack του Louis Vuitton με τους Sa-Ra Creative Partners μέχρι το φρέσκο νέο ότι οι Hiatus Kaiyote υπογράφουν στο σπίτι των Thundercat και Flying Lotus (την πάντα μπροστά Brainfeeder) καθώς και το γεγονός ότι στις 29 Απριλίου μέσω του anime Yasuke το παρεάκι μπαίνει στο Netflix, όλα αυτά σημαίνουν πολλά.

Για διαβάστε το σε μία γραμμή:

Hardcore με τους Suicidal, jazz με τον Kamashi, πρακτική στην Stones Throw, rap με τον Kendrick, μόδα με Virgil Abloh και Louis Vuitton, Grammy με την Brainfeeder και Netflix με ιαπωνικό anime.

Τι άλλο χρειάζεται κανείς για να ποντάρει πάνω τους για το μέλλον;

Και αυτές οι 3 κυκλοφορίες για την εβδομάδα που διανύουμε:

Clan of Xymox - Peel Sessions

(Dark Entries)



Πάλι καλά που έχουμε και τον Josh Cheon της Dark Entries να μας μαθαίνει λίγη μπαλίτσα. Οι Xymox σχηματίστηκαν στην Ολλανδία το 1983 με σκοπό να μοιράσουν synth wave, post punk σκοτάδι. H φήμη που έχτισαν με το ντεμπούτο ep και το άλμπουμ Clan Of Xymoxτου 1985 εκτιμήθηκαν δεόντως από την 4AD και οδήγησαν τον John Peel να τους στριμώξει για ένα περίφημο session. Η Dark Entries, αγόρασε εκ νέου τα δικαιώματα του session που το 2001 είχε εκδώσει σε CD η Strange Fruit και τα έξι dark wave διαμαντάκια, οδηγούν με άνεση τις νέες μας playlists στο avopolisradio.gr. Φουλ του reverb, με τους Joy Division και τους New Order να πηγαίνουν πάσο στα πρώιμα electro beats ενώ σε κομμάτια όπως το "After The Call” η Ευρώπη παίρνει μια πρώτη γεύση από αυτό που στις αρχές των 90s κάποιοι θα ονομάσουν shoegaze. Εννοείται αισθητική τύπου Vaughn Oliver στο εξώφυλλο, ακόμα κι αν είναι από τον Eloise Leigh.

Rare Pleasure - Superfine Feeling

(A’s & Bees)



Άρωμα άνοιξης και με το επερχόμενο άνοιγμα της εστίασης να μαζεύει απανωτά αλληλούια, έχει έρθει καιρός για σπάνια dj edits που θα γίνουν τα όπλα ενός πιο αισιόδοξου καλοκαιριού. Η A’s & Bees είναι το νεοσύστατο βρετανικό label που κόβει βαριά 12ιντσα κυρίως για dj χρήση και δωρίζει το 50% των εσόδων στην Ένωση Βρετανών Μελλισοκόμων. Σε κάποιες παρέες του Αργοσαρωνικού, το παρατσούκλι «γιος μελισσοκόμου» με συνοδεύει και δε θα μπορούσα να πω όχι σε αυτό το promo. Σχεδόν 11 λεπτά φινετσάτης νεοϋορκέζικης disco του 1977 περιμένουν τα σαΐνια του groove που θα τιμήσουν την εν λόγω κυκλοφορία, με τον φοβερό κύριο Ashley Beedle των X-Press 2 να υπογράφει το ρεμίξ στο Bee Side.





Kumi Takahara - See-Through

(FLAU)

Δωσ' μου λίγη ακόμα ambient αγάπη. Η Kumi Takahara κλείστηκε στο μπάνιο της, δηλαδή το πιο ήσυχο μέρος που μπορούσε να βρει στο Τόκυο και ηχογράφησε το ντεμπούτο της για την FLAU. Οι νεοκλασικές βάσεις της με το βιολί και το πιάνο στην πρώτη γραμμή δημιουργούν τον μίνιμαλ συνδυασμό μελωδίας και ατμόσφαιρας που σχηματίζει ambient συνεφάκια, αλλά ως τέτοια, αφενός κινούνται γρήγορα και αφετέρου αποδομούνται εύκολα.