Δύο ή τρία πράγματα που μου έμαθε ο Nicolas Cage για τη μουσική βιομηχανία

Έχετε δει τα άπειρα memes που βυθίζουν όλο και πιο αργά την καριέρα του Nicolas Cage; Ε, μετά και από τις πρόσφατες μηδενικές εξελίξεις στο θέμα του (α)πολιτισμού της χώρας, ας υποθέσουμε ότι η καριέρα του Cage είναι, τελευταία, το ανάλογο της εγχώριας μουσικής σκηνής. Κι ας υψώνουν φωνές τα μεγάλα κεφάλια. Περνάνε οι μέρες και από ουσία και εξελίξεις μηδέν, ενώ ο Cage ήδη φημολογείται ότι θα υποδυθεί τον Tiger King στην συνέχεια της σειράς.

Από την άλλη, πιθανόν να θυμάστε ότι ο Cage σε κάποιο σημείο έπιασε το peak της καριέρας του. Ο Spike Jonze τον πήρε από το χέρι και του έδωσε ερμηνεία ζωής στο Adaptation με την Meryl Streep να σιγοντάρει. To ίδιο συνέβη και με την μουσική στην Ελλάδα, που αντικατόπτριζε στα τέλη των 90s και τις αρχές των 00s το κλίμα ευφορίας της παγκόσμιας μουσικής. Παρόλα αυτά, το νόημα αυτής της ιστορίας είναι και ο νόμος της μουσικής αγοράς όταν τα πράγματα αλλάζουν δραματικά. Δεν βρήκε, όμως, εφαρμογή στην χώρα μας στα χρόνια των μεγάλων αλλαγών της μουσικής, από τις φυσικές πωλήσεις στις ψηφιακές. Και όπως η καριέρα του Cage ξεκίνησε την κάθοδο έτσι και εδώ τα μουσικά πράγματα μετά και από την Covid-19 εποχή πιάνουν πάτο με αργά αλλά σταθερά βήματα.

Το φοβερό ασφαλώς είναι ότι η παγκόσμια βιομηχανία του ήχου και της εικόνας, εξελίσσεται, προσαρμόζεται και συγχωνεύεται με τις τάσεις των ημερών.

Εταιρίες παραγωγής συναυλιών και φεστιβάλ στο Πεκίνο, προσθέτουν λειτουργίες δισκογραφικού label και ψηφιακής διανομής στις υπηρεσίες τους, βλέποντας ότι για τα επόμενα δύο χρόνια οι εκδηλώσεις με προσέλευση χιλιάδες κόσμου θα είναι στον αέρα. Ο δυτικός κόσμος ακόμα δεν έχει δει το στόρυ να εξελλίσεται. Φεστιβάλ ακυρώνονται, περιοδείες ανανεώνουν εισιτήρια για την επόμενη άνοιξη και οι κινήσεις όσων είναι ανεξάρτητοι και δεν είναι μέσα στο κύκλωμα είναι σπασμωδικές.

Οι πραγματικοί παίχτες της βιομηχανίας, έχουν υπόγεια κάνει ήδη κινήσεις που σίγουρα ο Cage αυτή την εποχή αγνοεί. Αν δεν το πήρατε είδηση το νέο κομμάτι του Travis Scott, έκανε πρεμιέρα στο online video game Fortnite:

Έσπασε το ρεκόρ ημερήσιων streams με 7,5εκατομμύρια σε 24 ώρες, μα κυρίως έδειξε στους υπόλοιπους pop stars πως «σπάει» η νέα μουσική σε καιρό καραντίνας. Η παγκόσμια μουσική κοινότητα για μία ακόμη φορά προσαρμόζεται και ενώ το μυστικό «να κάνουμε κάτι να μας βάλουν στο TikTok και στο Instagram» βρώμισε και έφτασε μέχρι εδώ, οι πραγματικοί πρωτοπόροι γράφουν την δική τους ιστορία. Σύντομα, οι gaming πλατφόρμες μέσα και από το 40% που αγόρασε η Tencent (που είναι ο βασικός ασιατικός μουσικός διανομέας) από την Epic Games (που είναι η εταιρία που έστησε το Fortnite) θα αρχίσουν να παντρεύουν τους μεγάλους δίσκους με το gaming και για μία ακόμη φορά οι nerds θα δικαιωθούν.

Θέλετε και την πραγματική «προσαρμογή»; Ακολουθήστε την Lil Miquela. Το πρώτο AI μοντέλο/ρομπότ/τραγουδίστρια με δύο εκατομμύρια followers που πρόσφατα έβγαλε single και video με την προστατευόμενη του Kanye West, Teyana Taylor και πρόλαβε να φωτογραφηθεί στα αμερικάνικα φεστιβαλ με καλλιτέχνες όπως η Rosalia.

Νιώθετε ήδη περίεργα που ζείτε σε μια χώρα όπου για να κινηθεί η μουσική βιομηχανία περιμένει τις ευλογίες της κύριας Μενδώνη; Εμείς να δείτε. Ευτυχώς που έχουμε δισκάδικα που πονάνε το άθλημα του βινυλίου και θα έχουμε (και θα εξάγουμε) για πάντα τους δίσκους που έφτιαξε στα 60s-70s ο Vangelis, όπως αυτό το έπος της Μαριάντζελας aka Mariangela Celeste που επανακυκλοφορεί από τους masters των επανεκδόσεων Light In The Attic Records:

Kαι 3 + 1 singles που δεν είχαμε δει να έρχονται:

1. Abyss X - "Love Altercation" (DMOTHI)

Ακούγεται σαν το εξωτικό πάντρεμα της PAN Records με την εποχή που ο Tricky έβγαινε με την Bjork. Είναι "fresh AF", αλλά δεν είναι νέα στο κόλπο η Abyss X. Αν πέρυσι είδατε τα διεθνή και λίγα εγχώρια media να προωθούν το ιδιαίτερο φεστιβάλ Nature Loves Courage στη Σούγια της Κρήτης με συμμετοχή ονομάτων όπως ο Dj Paypal και η Sophie, τώρα ξέρετε ότι η Abyss X έχει φίλους στα υψηλά κλιμάκια και θα βοηθήσουν ιδιαίτερα για το λανσάρισμα του πλέον μεγαλόπνοου σχεδίου της μέχρι σήμερα, το επερχόμενο ντεμπούτο Innuendo. Ανεβείτε στο hype όσο είναι ακόμα νωρίς. Το Dazed & Confused ήδη έβαλε το single στην Spotify λίστα του.

2. Alejandro Paz & Local Suicide - "Take It Easy" (AEON)

Εν δυνάμει electro disco χιτάκι από το «καθιερωμένο» για την στήλη γερμανο-ελληνικό δίδυμο των Local Suicide. O ευρωπαϊκός ήχος του τώρα, που μπορεί να αργήσει να βρει την θέση του στα 3am ξενυχτάδικα αλλά «καίει» με άνεση τα εγκεφαλικά κύτταρα όσων το στριμάρουν ή το συμπεριλαμβάνουν σε online dj mixes. Στο έξυπνο video, cool τυπάκια χορεύουν το κομματί από την Θεσσαλονίκη μέχρι το Μεξικό.

3. Soul Of Hex - Disco Permanente EP (Delusions Of Grandeur)

Με ημερομηνία κυκλοφορίας τις 22 Μαίου, η disco περμανάντ των Soul Of Hex (που μεταπηδούν από την ετικέτα της Freerange σε αυτήν της Delusions Of Grandeur) τους χαρίζει ένα απο τα disco house εργαλεία της σεζόν, ακόμα και αν δεν έχουμε σεζόν. Τα αδέρφια από το Μεξικό, Gerardo και Εmanuel Cedillo κάνουν house όπως έκανε ο μαέστρο Frankie από το Chicago. Χρησιμοποιούν εφε και λούπες που σου κολλάνε στο μυαλό και επαναφέρουν τις ρυθμικές κόντρες για να δώσουν νέο νόημα στον όρο banger για το φετινό καλοκαίρι. Ξεκάθαρα το σοβαρό dj όπλο της τελευταίας σοδειάς.

4. Dj Spector - "The Way I Use My Walk"

Γράφοντας για dj όπλα, σταματήστε ότι κάνετε (αγνοήστε ίσως το bootleg εξώφυλλο) και πατήστε play σε αυτό το έπος του αθηναίου dj Spector που φιλοδοξεί να επαναφέρει την disco reggae στα ανοιχτά bar.