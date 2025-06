7 + 1 κομμάτια του Caribou που περιμένουμε πώς και πώς να ακούσουμε αυτό το Σάββατο στον Λυκαβηττό!

"Sun"

Πρώτη μας Caribou-αγάπη και παντοτινή, από το Swim του 2010, έναν δίσκο που βρίσκεται στη συλλογή κάθε λάτρη της ηλεκτρονικής μουσικής, και σίγουρα κάθε επίδοξου DJ.

"Odessa"

Αλλος ένας εθιστικός ύμνος από το ίδιο άλμπουμ -πότε πέρασαν 15 χρόνια;;;

"Volume"

Highlight του περσινού άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Dan Snaith ως Caribou, με τίτλο Honey, μια πανέξυπνη χρήση sample από το "Pump Up the Volume" των M|A|R|R|S και μια φράση ("And I know it's got to change") που επαναλαμβάνεται...





"Got To Change"

...και χρησιμοποιείται και στο closing track του ίδιου άλμπουμ (το οποίο έπαιξε και ο Fred Again.. στο πρώτο surprise set του στο Latraac τη δεύτερη Πέμπτη του Μαΐου).

"Broke My Heart"

Καθώς το Honey είναι το πιο πρόσφατο άλμπουμ του, είναι λογικό να υποθέσουμε πως θα παίξει και άλλα κομμάτια από αυτό, όπως αυτό εδώ που κυκλοφόρησε και ως single...

"Honey"

...αλλά και το ομώνυμο, που είναι τρομερά ανεβαστικό -και τρομερά flirty.

"Never Come Back"

Ε, να μην ακούσουμε και κάτι από το Suddenly του 2020;

+

"Can't Do Without You"

Από το υπέροχο Our Love του 2014, ο απόλυτος ύμνος του καλοκαιριού: Ευφορία, ψυχική ανάταση, μέθη -μετράμε τα δευτερόλεπτα μέχρι τη στιγμή που θα αγκαλιάσουμε τ@ σύντροφό μας, τους φίλους μας, ή απλά τον άσχετο που τυχαίνει να χορεύει δίπλα μας και θα τραγουδήσουμε μαζί την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού -του κάθε καλοκαιριού.

O Caribou εμφανίζεται στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού το Σάββατο 7 Ιουνίου, με opening act την Marie Davidson. Περισσότερα εδώ.

Διαβάστε επίσης:

Marie Davidson - City Of Clowns (δισκοκριτική)