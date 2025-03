5 μπάντες που πρέπει να δεις στο Heavy Psych Sounds Fest

Share this

Orange Goblin

Για τους Orange Goblin δεν χωράνε πολλές εισαγωγές και πρόλογοι. Ένα απλό "Γιατί είναι οι Orange Goblin" θα αρκούσε αν ζούσαμε σε μια υγιή κοινωνία. Στο θέμα μας λοιπόν. Οι Orange Goblin είναι από τις πιο εμβληματικές μπάντες του heavy rock και stoner metal. Δημιουργημένοι στο Λονδίνο το 1995, η σημασία τους στη σκηνή είναι τεράστια. Οι Orange Goblin ήταν πάντα μια μπάντα του δρόμου, με έμφαση σε εκρηκτικές ζωντανές εμφανίσεις και χτίζοντας ένα fanbase που τους λατρεύει όχι μόνο για τη μουσική τους, αλλά και για το αυθεντικό, ανεπιτήδευτο rock ‘n’ roll attitude τους. Σε μια εποχή που το stoner metal γιγαντώθηκε με μπάντες όπως οι Kyuss, οι Sleep και οι Electric Wizard, οι OG κράτησαν μια πιο ωμή και επιθετική προσέγγιση, φέρνοντας μια πιο αλήτικη ενέργεια στο βαρύ τους groove. Άλμπουμ όπως το Time Travelling Blues, The Big Black και Frequencies From Planet Ten είναι κλασικά και επηρέασαν γενιές μουσικών του heavy underground. Ακόμα και τώρα όμως, 30 χρόνια μετά, αυτοί οι θρύλοι, έχοντας απολύτως τίποτα να αποδείξουν βγάζουν το 2024 μια heavy rock γκρουβάτη υπερδισκάρα με τίτλο Science, Not Fiction. Τώρα, γιατί ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να χάσεις την τελευταία τους περιοδεία; Αρχικά, είναι η τελευταία τους περιοδεία! Μετά από σχεδόν 30 χρόνια πορείας, οι Orange Goblin ανακοίνωσαν ότι θα αποσυρθούν από τις περιοδείες, κάτι που κάνει αυτές τις συναυλίες ιστορικές. Δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσουν να ηχογραφούν, αλλά το να τους δεις μία τελευταία φορά ζωντανά είναι κάτι που δεν πρέπει να χάσεις. Επιπλέον, οι συναυλίες τους είναι εμπειρία από μόνες τους. Ο frontman Ben Ward είναι ένας από τους πιο χαρισματικούς ηγέτες της σκηνής, ότι πιο metal κυκλοφορεί στην πιάτσα, για το λίγο που θα κρατήσει ακόμα. Δεν ξέρω αν θα είναι κάποιο case τύπου Πυξ Λαξ, Slayer ή Scorpions, όμως με τα τωρινά δεδομένα είναι άχαστοι.

Truckfighters

Αν σου αρέσει το stoner/heavy rock, οι Truckfighters είναι η μπάντα που ΠΡΕΠΕΙ να δεις ζωντανά. Εδώ ξεχνάμε τα μακρόσυρτα doom riffs που σε στέλνουν σε υπνωτικό trip. Αυτοί οι τύποι από τη Σουηδία που μετράνε σχεδόν 25 χρονάκια στο κουρμπέτι παίζουν με ταχύτητα, ενέργεια και έναν τρελό punk τσαμπουκά. Είναι σαν να πήρες τους Kyuss, τους Fu Manchu και τους Queens of the Stone Age, τους έβαλες σε υπερδιέγερση και τους άφησες να κατακτήσουν τη σκηνή. Δισκογραφικά, έχουν γράψει μερικά από τα καλύτερα stoner anthems των τελευταίων 20 ετών. Το Gravity X είναι ένας δίσκος που αγγίζει την τελειότητα. Phi και Mania είναι πολύ άξιοι συνεχιστές, σχεδόν στο ίδιο επίπεδο. Ομοίως, τα Universe και V είναι γεμάτα με μπανγκερς. Σίγουρα ο μεγαλύτερος παράγοντας που κάνει τους Truckfighters ακαταμάχητους είναι οι εκρηκτικές live εμφανίσεις τους. Ο κιθαρίστας Dango δεν σταματάει να χοροπηδάει, να σκαρφαλώνει σε ενισχυτές, να τρέχει μέσα στο κοινό και να σφυροκοπάει τα fuzz-drenched riffs του με απόλυτη μανία. Ο μπασίστας και τραγουδιστής Ozo κρατάει το groove σταθερό, ενώ ο Toro στα τύμπανα είναι μια μηχανή που δεν σταματάει ποτέ. Οι Truckfighters παρέχουν μια καθαρόαιμη rock ‘n’ roll εμπειρία, γεμάτη τόνους ενέργεια. Πιθανότατα η αγαπημένη ενεργή stoner μπάντα του γράφοντος. Προετοιμαστείτε για ποικίλα moshpits και crowdsurfing. Όσοι τους είδαμε στο Mammothfest ή στην Αθήνα πέρυσι γνωρίζουμε πως το show τους είναι η καλύτερη έκρηξη ζωτικότητας που θα μπορούσαμε να ζητήσουμε.

Acid Mammoth

Μιλώντας για μαμούθ, οι Αθηναίοι Acid Mammoth είναι από τις πιο ραγδαία εξελισσόμενες μπάντες στον ήχο του stoner rock/metal. Σας προκαλώ να ονομάσετε ένα πιο iconic father/son duo συμπαικτών από το Χρήστος Μπάμπαλης σίνιορ και junior. Ίσως το LeBron James και Bronny, όμως και αυτό με πολλές επιφυλάξεις. Τους δεύτερους τους ενώνει πέρα από το αίμα, η κοινή αγάπη για το μπάσκετ και τα tacos κάθε Τρίτη. Τους πρώτους η κοινή αγάπη για κάτι πολύ ανώτερο... τους Black Sabbath. Οι ίδιοι δηλώνουν πως παίζουν Sabbath Worshiping Cimmerian Doom, και δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα. Ο πατέρας φέρνει την sludge/doom/stoner και όλα τα καλά riffoλογία (καλά lead guitarist έιναι αλλά let me cook) , και ο υιός αποπνέει από μέσα του το πνεύμα του Ozzy στη φωνή. Το μεγάλο μπαμ έγινε με τη κυκλοφορία του δεύτερου δίσκου, Under Acid Hoof, και ακολουθήθηκε από περιοδείες στην Ευρώπη και σε μεγάλα φεστιβάλ. Πέρυσι κυκλοφόρησαν το Supersonic Megafauna Collision, τον ίσως καλύτερο δίσκο τους, ο οποίος βρήκε επάξια θέση στη λίστα με τα αγαπημένα μας της χρονιάς. Πολύ ωραίος, γεμάτος και οργανικός ήχος σε συνδιασμό με τα αργά fuzzοτροπικά μπετόν αρμέ riffs που έχουμε συνηθίσει από αυτήν την τετράδα. Γίνονται ωραία πραγματάκια στην Ελληνική σκηνή, και οι Acid Mammoth σίγουρα είναι από τα πιο φωτεινά σημεία.

Belzebong

Δημιουργημένοι το 2008 στο Βροτσλάβ, οι Belzebong ή αλλιώς οι Sheepy Dude, Alky Dude, Cheesy Dude και Hexy Dude μαζί με τους Dopelord είναι οι μεγαλύτερες μπάντες του είδους στην Πολωνία. Χωρίς φωνητικά, χωρίς περιττές φλυαρίες, αφήνουν τις κιθάρες και το μπάσο τους μιλήσουν. Τα κομμάτια τους είναι μεγάλα, μονολιθικά και υπνωτικά, με επαναλαμβανόμενα riffs που σε τραβάνε σε ένα αργό σταθερό και μακρύ ταξίδι σε κοιλάδες που εκείνοι πιθανότατα βλέπουν πολύχρωμες, αλλά στην πραγματικότητα είναι τόσο μαύρες που ο Anish Kapoor θα έκανε copyright claim. Μόνο ορισμένα samples θα βρούμε από εδώ και από εκεί, με αναφορές σε ταινίες όπως Creepshow, Labyrinth και Alice in Acidland. Ο ήχος τους είναι βαρύς σαν βουνό, το distortion σε κάνει να νιώθεις ότι το σύμπαν λιώνει, και η γκρούβα στη σωστή δόση κρατάει ισορροπίες ανάμεσα σε επανάληψη και ψυχεδέλεια. Τα ονόματα των κομματιών κατά κύριο λόγο είναι λογοπαίγνια με το σισιχαχα που λένε και οι ΖΝ, με αποκορύφωμα το live album De Mysteriis Dope Sathanas, αυτή σίγουρα δεν ήταν μια νηφάλια ιδέα. Σίγουρα ότι πιο βαρύ και βρώμικο έχει να επιδείξει το φεστιβάλ. Και οι τρεις δίσκοι τους : Sonic Scapes & Weedy Grooves, Greenferno και το Light The Dankness είναι αριστουργήματα του είδους. Ιδανικά για τους fans των Electric Wizard και Bongripper. Κάθε οπαδός του stoner doom εδώ θα το βρει στην πιο ακραία, ψυχεδελική και καπνιστή του μορφή.

Wyatt E.

Οι Wyatt E. είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα και ατμοσφαιρικά συγκροτήματα που μπορεί να συναντήσει κανείς στον ευρύτερο χώρο του doom, drone και oriental post-metal. Προερχόμενοι από το Βέλγιο, δημιουργούν μουσική που μοιάζει με ένα αρχαίο τελετουργικό. Αναμιγνύουν βαριά, υποτονικά doom metal riffs με μελωδίες και ρυθμούς εμπνευσμένους από τη μουσική της Μέσης Ανατολής. Είναι σαν οι Om και οι Sunn O))) να αποφάσισαν να γράψουν ένα soundtrack για μια αρχαία μεσοποταμιακή συναγωγή. Οι συνθέσεις τους είναι μακροσκελείς, υπνωτικές και ατμοσφαιρικές. Χρησιμοποιούν λαούτα, παραδοσιακά έγχορδα και κρουστά, ενώ τα riffs τους αντηχούν σαν μαντραψυχές από αρχαίους πολιτισμούς. Από το πρώτο άλμπουμ τους, Exile to Beyn Neharot, μέχρι και το εκπληκτικό ολόφρεσκο Zamāru ultu qereb ziqquratu, Pt. 1 δημιουργούν πραγματικά concept έργα, γεμάτα από μυστηριακή ατμόσφαιρα και προσεκτικά δομημένες συνθέσεις. Το set-up με τα διπλά κρουστά δίνει μια επιπλέον μαγευτική τελετουργική αίσθηση στις ζωντανές τους εμφανίσεις. Δυστυχώς ακόμα δεν έχουν το μέγεθος της αναγνώρισης που τους αναλογεί. Οποίος δεν τους γνωρίζει είναι από τα ονόματα που πρέπει να ανακαλύψει. Να είστε εκεί από νωρίς για να τους προλάβετε στη σκηνή.

Αναλυτικά το πλήρες line-up :

March 7th at Arch Club



TRUCKFIGHTERS

TUBER

BELZEBONG

1782

ALUNAH

FVZZ POPVLI



March 8th at Universe

(main stage & BBQ stage)



ORANGE GOBLIN

NIGHTSTALKER

BLACK RAINBOWS

MARGARITA WITCH CULT

PUTA VOLCANO

MR. BISON

ACID MAMMOTH

WYATT E.

WARLUNG

SADHUS

BIRDS OF VALE

CONGULUS

