Οι καλύτερες επανεκδόσεις του 2024

Καθώς οι λίστες με «τα καλύτερα της χρονιάς» έχουν αρχίσει να εμφανίζονται, ας ρίξουμε και μια ματιά στο «αιώνιο παρελθόν» με άλμπουμ που το πέρασμα των χρόνων δεν μπόρεσε να τα ρίξει στη λήθη. Είναι πάνω από 500 οι δίσκοι που επανακυκλοφόρησαν το 2024, συνεχίζοντας αυτό το απίστευτο σερί των τελευταίων χρόνων και δικαιώνοντας αυτούς που πιστεύουν πως -καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον- η pop κουλτούρα ξέρει να επανεφευρίσκει, να αναδιατυπώνει και να ανακυκλώνει τον εαυτό της. Και για να πω την αλήθεια απ’ αυτά τα 500 άλμπουμ είναι τουλάχιστον τα 100 αυτά για τα οποία θα ήθελα να γράψω αλλά ας μη ξεφύγουμε τόσο…

Όπως και να ‘χει και αυτή χρονιά περιλαμβάνει ένα σωρό εξαιρετικές δισκάρες από το ένδοξο παρελθόν που ευτυχώς οι επανακυκλοφορίες δεν θα το αφήσουν ποτέ να ξεχαστεί. Δεν του αξίζει άλλωστε.

Kate Bush – The Dreaming

Μετά από μια περίοδο μακράς σιωπής η Kate Bush επανέρχεται δραστήρια όχι μόνο με την ανακοίνωση της ότι ετοιμάζει νέο άλμπουμ αλλά και με επανακυκλοφορίες δίσκων από το μουσικό της παρελθόν. Έτσι μετά το: Hounds of Love, ακολουθεί και το: The Dreaming (1982) και τα 2 με καινούργιο εξώφυλλο και artwork σχεδιασμένο από το γνωστό design studio της Γλασκόβης Timorous Beasties. Βέβαια αυτές οι «επανασχεδιασμένες» επανεκδόσεις (σε βινύλιο 180 gr.) ωθούν το κόστος αρκετά ψηλά αλλά ούτως ή άλλως η μουσική πιά και ειδικά οι επανεκδόσεις, έχουν γίνει ένα ακριβό σπορ.

Στο ίδιο ακριβώς πνεύμα και το 2πλό βινύλιο που περιλαμβάνει το πιο πρόσφατο: 50 Words For Snow με νέο εξώφυλλο και animation.

David Bowie – Diamond Dogs

Η αλήθεια είναι πως έχει χαθεί η μπάλα με τις παντός είδους επανεκδόσεις του David Bowie αλλά επειδή είναι μοναδικός, παραβλέπουμε αυτή την ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση ενός σπουδαίου δημιουργού. Άλλωστε εδώ έχουμε να κάνουμε με το θρυλικό: Diamond Dogs (1974) που επανακυκλοφορεί για τα 50 χρόνια, ξαναδουλεμένο ηχητικά από τον Tony Visconti σε 2 εκδόσεις βινυλίου (μαύρο και picture disc).

Αλλά δεν είναι η μόνη… Μέσα στο 2024 επανακυκλοφόρησε το ντεμπούτο του: David Bowie αλλά και η κασετίνα (5cd & Blu-Ray) με τίτλο: Rock ‘n’ Roll Star! που περιλαμβάνει ηχογραφήσεις της περιόδου 1971-1972, την εποχή δηλαδή του Ziggy, με ανέκδοτα demo, live για το BBC, διαφορετικές εκτελέσεις, κλπ.

Soft Cell – Non-Stop Erotic Cabaret

Συχνά οι επανεκδόσεις δεν γίνονται σε συνεννόηση με τους καλλιτέχνες και μάλιστα δεν είναι λίγες οι φορές που υπάρχουν και έντονες διαφωνίες.

Μπορεί το all time classic των Soft Sell: Non-Stop Erotic Cabaret να επανεκδόθηκε το 2023 σε πολλές εκδοχές αλλά είναι η φετινή επανέκδοση των 2 cd (με βιβλιαράκι 24 σελίδων) για την οποία το γκρουπ δίνει την ευχή του κι αυτό έχει την σημασία του για την ποιότητα του περιεχομένου.

Yes – Fragile

Μετά το: The Yes Album το σπουδαίο progressive συγκρότημα επανακυκλοφορεί σε παρόμοια πλούσια εκδοχή και το: Fragile (1972). Ήταν ο πρώτος τους δίσκος που στη βασική σύνθεση (Jon Anderson - φωνή, Chris Squire - μπάσο, Bill Bruford – τύμπανα και Steve Howe – κιθάρα) προστέθηκε και ο Rick Wakeman στα πλήκτρα οδηγώντας το γκρουπ σε άλλους ηχητικούς δρόμους. Η κασετίνα περιλαμβάνει 4cd, 1LP & Blu-Ray που περιλαμβάνουν ζωντανές ηχογραφήσεις, σπάνιες εκτελέσεις, νέο remix και όλα τα σχετικά.

Oasis – Definitely Maybe

Το έκαναν και πριν από μια δεκαετία για τα 20 χρόνια, το ξανακάνουν (με μικρές διαφοροποιήσεις) και το 2024 για τα 30 χρόνια. Μάλιστα εκείνη η επανέκδοση του 2014 (μαζί με τα παρελκόμενα που πουλιόντουσαν ξεχωριστά) ήταν και απίστευτα ακριβή αλλά αν κρίνουμε από την υστερία που προκάλεσε η επανασύνδεση τους και οι επερχόμενες συναυλίες, υπάρχουν πολλοί που δεν έχουν πρόβλημα να πληρώσουν πολλά. Ο λόγος για τους Oasis και το υπερπετυχημένο: Definitely Maybe που επανακυκλοφορεί σε 2cd & 4LP αλλά και σε πιο απλές εκδόσεις χρωματιστού βινυλίου.

Neil Young – Archives Vol. III

Ακάθεκτος συνεχίζει ο Neil Young να βγάζει απ’ το μεγάλο σεντούκι ηχογραφήσεις και υλικό από το ένδοξο παρελθόν, φτάνοντας αισίως στο 3ο κουτί με 17 cd που περιλαμβάνουν υλικό της περιόδου 1976-1987. Συνολικά υπάρχουν 198 τραγούδια από τα οποία 121 σε ανέκδοτες εκτελέσεις και 15 που παρουσιάζονται πρώτη φορά.

Joni Mitchell – Archives Vol. 4 (The Asylum Years 1976-1980)

Στο ίδιο μονοπάτι και η Joni Mitchell επαναφέρει στο προσκήνιο όλο το μουσικό της υλικό από το παρελθόν. Εδώ έχουμε μια κασετίνα περιλαμβάνει και πρόσθετο υλικό από την περίοδο των άλμπουμ: Hejira, Don Juan’s Reckless Daughter και Mingus και κυκλοφορεί σε 2 εκδοχές: με 6 cd και 100 τραγούδια ή 4LP με 40 τραγούδια.

Phil Manzanera - 50 Years of Music

Μπορεί στο μυαλό πολλών να έχει αποτυπωθεί ως: ο κιθαρίστας των Roxy Music αλλά ο Phil Manzanera έχει μια μεγάλη προσωπική μουσική διαδρομή με 10 άλμπουμ και πολλές άλλες ενδιαφέρουσες συνεργασίες που περιλαμβάνουν μουσικούς όπως οι: Brian Eno, David Gilmour, Neil & Tim Finn, Andy Mackay, Robert Wyatt, Eddie Jobson, Godley & Creme και John Wetton.

Δικαιολογημένη λοιπόν αυτή η κασετίνα/ρετροσπεκτίβα που περιλαμβάνει 11 cd με όλα του τα άλμπουμ καθώς και επιπλέον άγνωστες ή ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις και ένα βιβλίο 100 σελίδων με πληροφορίες και φωτογραφίες.

Talking Heads – 77

Ένα θρυλικό άλμπουμ, το 1ο των Talking Heads, που σηματοδότησε με εμφατικό τρόπο την μουσική φάση που άλλαζε ταχύτατα προς μια «νέα εποχή».

Η Rhino το επαναφέρει στο προσκήνιο σε 2 εκδόσεις, είτε ως 3πλό cd + blu-ray είτε ως 2πλό βινύλιο και στις δύο περιπτώσεις με επιπλέον υλικό.

Weezer – “Blue Album”

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τους άλμπουμ, με τίτλο το όνομα τους αλλά ευρύτερα γνωστό ως: Blue Album επανακυκλοφορεί για τα 30 χρόνια από το 1994 που πρωτοκυκλοφόρησε. Φροντισμένη επανέκδοση και γι’ αυτό αρκετά ακριβή (πόστερ, λιθογραφίες, σημειώματα των μελών, αυτοκόλλητα, κλπ.) σε εκδοχές ή με 3cd ή με 4LP + 10ιντσο EP + 7ιντσο σινγκλ, όλα φυσικά σε μπλε χρώμα.

Mott the Hoople – All the Young Dudes

Επετειακή επανέκδοση για τα 50 χρόνια του άλμπουμ -που με το μαγικό άγγιγμα του David Bowie- έβγαλε τον Ian Hunter και την παρέα του από την αφάνεια, δικαιώνοντας ένα συγκρότημα που οι προηγούμενες άκαρπες προσπάθειες του το είχαν οδηγήσει σε αδιέξοδο. Σε 2πλό cd ή βινύλιο με το απαραίτητο επιπλέον υλικό για ένα all time classic άλμπουμ της δεκαετίας του ’70.

Fiona Apple – The Idler Wheel…

Όταν πρωτοκυκλοφόρησε το 2012 πέρασε και δεν ακούμπησε σχεδόν και περισσότερο συζητήθηκε ο μακροσκελής τίτλος παρά το περιεχόμενο αλλά αν με ρωτάτε, θεωρώ πως αυτό είναι το καλύτερο και το πιο αντιπροσωπευτικό άλμπουμ μιας πράγματι καλής τραγουδοποιού.

Public Enemy – It Takes A Nation of Millions To Hold Us Back

Ένα άλμπουμ που θα είναι πάντα στις επιλογές όσων σημάδεψαν την ιστορία του hip-hop. Έχουν περάσει 35 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία και παραμένει ένα από τα πιο δυνατά και επιδραστικά άλμπουμ του hip-hop, ένας χαρακτηριστικός δίσκος που σημάδεψε το είδος όσο λίγα και άνοιξε νέους δρόμους. Επανακυκλοφορεί σε βινύλιο και του αξίζει να βρίσκεται σε κάθε δισκοθήκη.

Coil – Moon’s Milk: In Four Phases

Οι Coil υπήρξαν ένα πραγματικά ιδιαίτερο, δημιουργικό, πειραματικό, industrial, μυστικιστικό, ατμοσφαιρικό συγκρότημα που βασίστηκε στην σχέση των John Balance και Peter Christopherson (Psychic TV & Throbbing Gristle) που αξίζει να εξερευνηθεί από όποιον δεν τους γνωρίζει.

Η συλλογή Moon’s Milk, η οποία περιλαμβάνει υλικό από 4 EP που είχαν κυκλοφορήσει στα τέλη της δεκαετίας του 90, είχε πρωτοκυκλοφορήσει το 2002 σε διπλό CD και για χρόνια ήταν εξαφανισμένη. Το περιεχόμενο της είναι πράγματι μια καλή αφορμή για ουσιαστική γνωριμία με το συγκρότημα κι εκτός από cd κυκλοφορεί -για πρώτη φορά- και σε εκδόσεις βινυλίου.

Lee Morgan – Search for the New Land

Θαυμάσιος τρομπετίστας που έφυγε νωρίς (ο Morgan δολοφονήθηκε το 1977, όταν ήταν 33 ετών) και άφησε πίσω την έντονη και γοητευτική αύρα ενός έργου ανολοκλήρωτου. Βασικό μέλος της hard bop σκηνής, με στοιχεία post-bop και avant garde, ο Lee Morgan κατόρθωσε να αφήσει το στίγμα του και να συνεργαστεί με σπουδαίους μουσικούς όπως οι: John Coltrane, Art Blakey, Wayne Shorter, Dizzy Gillespie.

Το Search for the New Land που ηχογραφήθηκε το 1964 και πρωτοκυκλοφόρησε το 1966 για την Blue Note είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό δείγμα της αξίας του και δεν είναι τυχαίο πως τον συνοδεύουν εξαιρετικοί μουσικοί όπως: Wayne Shorter στο τενόρο σαξόφωνο, Herbie Hancock στο πιάνο, Grant Green στην κιθάρα, Reggie Workman στο όρθιο μπάσο και ο Billy Higgins στα τύμπανα.

The Magnetic Fields – 69 Love Songs

Τα τριπλά άλμπουμ πολλοί τα επαινούν αλλά λίγοι τα ακούνε ολόκληρα, ειδικά στις μέρες μας και δεν είναι λίγοι οι μουσικοί που αναγκάζονται να τα «κόψουν σε κομματάκια» για να μπορέσουν να τα κυκλοφορήσουν. Όπως και να ‘χει το 69 Love Songs είναι πια ένα μυθικό τριπλό άλμπουμ που από πουθενά δεν προκύπτει πως γίνεται φέτος 25 χρονών καθώς θα μπορούσε να έχει κυκλοφορήσει τώρα. Άλλωστε η αξία των δίσκων φαίνεται με το αν μπορούν να νικήσουν το χρόνο. Ο Stephin Merritt κινείται σε ένα ευρύ μουσικό φάσμα, από folk και country μέχρι synthpop και post-rock και δημιουργεί ένα all time classic άλμπουμ με όλα τα indie / alternative / pop χαρακτηριστικά της δεκαετίας του ’90 και όσων ακολούθησαν.

Lou Reed – Hudson River Wind Meditations

Αν το καλοσκεφτείς η διαδρομή από το θορυβώδες, ανορθόδοξο, «ενοχλητικό» και «α-μουσικό» Metal Machine Music του 1975 στο ήρεμο, zen, θεραπευτικό και ρέον σαν τα νερά του ποταμού Χαντσον άλμπουμ του 2007, φανερώνει την μουσική διαδρομή και μετατόπιση που μπορεί να έχει ένας καλλιτέχνης χωρίς να αλλάξει τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Στην ουσία πρόκειται για έναν εντελώς προσωπικό δίσκο που εμπνεύστηκε αγναντεύοντας την ηρεμία ενός ποταμού και για να τον βοηθάει να κάνει yoga και tai chi. Όμως έγινε κι αυτό με τον ίδιο δημιουργικό ίστρο που μερικά χρόνια πριν έκανε το Lulu με τους Metallica (ας πούμε) και είναι αυτό το συγκεκριμένο άτομο που μπορεί να κάνει δίσκους με τόσο ακραίες διαφορές ήχου κι όλα να φαίνονται κανονικά γιατί… Α! ναι, είναι ο Lou Reed.

Harmonia – Musik Von Harmonia

Το 1973 ο Michael Rother (Neu!) επιδίωξε να συναντήσει τους θρυλικούς Cluster (Moebius & Roedelius) και να τους ζητήσει να τον συνοδεύσουν στο επόμενο άλμπουμ των Neu!. Ταξίδεψε στο εξοχικό Forst της Κάτω Σαξονίας όπου είχαν στήσει το στούντιο τους και κόλλησε… Μετακόμισε στην περιοχή, άρχισαν να δουλεύουν μαζί και το 1974 προέκυψαν οι Harmonia και το Musik Von Harmonia, ένα σπουδαίο άλμπουμ που εκτείνεται από το krautrock ως το ambient. Ο Eno έχει πει πως πρόκειται για το καλύτερο σχήμα που υπάρχει, αν και δεν κράτησε πολύ. Πρόλαβε να κυκλοφορήσει δύο δίσκους, το σπουδαίο Musik Von Harmonia (1974) που επανακυκλοφορεί φέτος για τα 40 χρόνια (που δεν του φαίνονται καθόλου) και το Deluxe ένα χρόνο αργότερα.

Και μιας και αναφέρθηκα στους Cluster, να πω πως μέσα στη χρονιά κυκλοφόρησε και το εξαιρετικό τους άλμπουμ Zuckerzeit (1974) σε επετιακή επανέκδοση για τα 50 χρόνια.

McCoy Tyner – Extensions

Το άλμπουμ πρωτοκυκλοφόρησε το 1970, μερικά χρόνια μετά από τον «απογαλακτισμό» του σπουδαίου πιανίστα από τον John Coltrane και το σχήμα του και είναι η πρώτη φορά που κατορθώνει να αρθρώσει πειστικά και με πληρότητα τον προσωπικό του μουσικό λόγο εξερευνώντας την post-bop περιοχή. Μαζί του η Alice Coltrane, o Wayne Sorter, o Elvin Jones, o Ron Carter και ο Gary Bartz, μια ομάδα από παιχτούρες που σου κόβουν την ανάσα.

Alice Coltrane – The Carnegie Hall Concert

Εδώ δεν έχουμε ακριβώς μια επανέκδοση αλλά έναν δίσκο που κυκλοφορεί για πρώτη φορά με υλικό από το παρελθόν και συγκεκριμένα από το 1971.

Τόσα χρόνια έμενε στο συρτάρι της Impulse/Verve προφανώς γιατί θεωρούσαν πως δεν έχει εμπορική αξία κι ως ένα βαθμό ίσως είχαν δίκαιο καθώς η Alice για χρόνια ήταν για πολλούς απλώς «η γυναίκα του John Coltrane». Ήταν οι νεότερες γενιές που την ανακάλυψαν και πάλι από τα προσωπικά της άλμπουμ που είναι γεμάτα αναζητήσεις, πνευματικότητα, επιδράσεις από έθνικ ήχους και συμπαντικό στοχασμό και την επανάφεραν στην επιφάνεια αναγκάζοντας την Impulse/Verve να ονομάσει το 2024 Year of Alice και -μεταξύ άλλων- να κυκλοφορήσει επιτέλους και αυτή την ηχογράφηση από συναυλία, μία από τις λίγες που η Alice εμφανιζόταν ως bandleader, έχοντας μαζί της ως μουσικούς τους: Pharoah Sanders, Archie Shepp, Cecil McBee, Clifford Jarvis, Kumar Kramer, Jimmy Garrison,κ.α.

Μια μυσταγωγική συναυλία, μια εξαιρετική στιγμή για την μουσική και τον ήχο της -για χρόνια αδικημένης- Alice Coltrane.

Tom Verlaine – Warm and Cool / Songs and Other Things / Around

Μπορεί η μουσική του δράση με τους Television και ο θρύλος του Marquee Moon να επισκιάζουν, λίγο ως πολύ, όλα τα υπόλοιπα αλλά είναι σαφές ότι ο Tom Verlaine υπήρξε πολλά περισσότερα. Εδώ έχουμε την επανέκδοση 3 προσωπικών δίσκων, 2 από τους οποίους μάλιστα είναι instrumental, δίνοντας μας μια άλλη εκδοχή του σπουδαίου δημιουργού. Το Warm and Cool (1992) και το Around (2006) αφήνουν τον λόγο απ’ έξω από το λιτό μουσικό περιβάλλον που δίνει έμφαση στις μελωδίες (συχνά ανορθόδοξες), στην κιθαριστική του δεξιοτεχνία, στον λυρισμό και την ανάγκη του να διαφοροποιηθεί και από τους Television (παρ’ ότι μουσικοί του γκρουπ συμμετέχουν στους δίσκους αυτούς) και από τον ήχο του Marquee Moon. Το Songs and Other Things (που κυκλοφόρησε επίσης το 2006) περιλαμβάνει 14 τραγούδια (τα πρώτα του μετά από 15 χρόνια) και φανερώνει εμφατικά πως ποτέ δεν έχασε αυτό το «άγγιγμα» στην σύνθεση και την δημιουργία τραγουδιών.

Animal Collective – Merriweather Post Pavillion

Αν αξίζει να έχεις ένα άλμπουμ από αυτό το συγκρότημα (και σίγουρα αξίζει), κατά τη γνώμη μου είναι αυτό. Ταυτόχρονα αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα της indie πραγματικότητας για την 1η δεκαετία του 21ου αιώνα. Δικαίως επανεκδίδεται (σε χρωματιστά βινύλια) και είναι εύκολο να διαπιστώσεις ακούγοντας το πως τα 15 χρόνια που πέρασαν από την 1η του κυκλοφορία δεν του έχουν αφήσει ούτε μία ρυτίδα.

Aphrodite’s Child – 666

Ένα από τα all time classic άλμπουμ της progressive ψυχεδέλειας, ένας διπλός κόνσεπτ δίσκος βασισμένος στην Αποκάλυψη του Ιωάννη με στοιχεία από flower power μέχρι rock opera. Στο πέρασμα των χρόνων το άλμπουμ δικαιώθηκε και κέρδισε μια εμβληματική θέση στην ιστορία της pop κουλτούρας, εκπλήσσοντας τους πάντες που ένας τέτοιος δίσκος προερχόταν απ’ την Ελλάδα του Θεοδωράκη και του Χατζιδάκι. Κάπως όταν κερδίσαμε το Euro…

Crosby, Stills, Nash & Young – Live at the Filmore

Λίγο πριν τελειώσει το 1969 ο Neil Young συμπράττει με το «αγγελικό τρίο» των C.S.N. δίνοντας τους ένα ηλεκτρικό drive και μια rock τραχύτητα. Λίγο μετά το Woodstock αυτή η βραχύβια αλλά δημιουργική παρέα -λίγο πριν παρουσιάσει το θρυλικό Déjà vu- εμφανίζεται για 4 βραδιές στο ιστορικό Fillmore East με ένα σετ που περιλαμβάνει ακουστικά και ηλεκτρικά μέρη και υλικό από το άλμπουμ CSN, από το Déjà vu, από τους Buffalo Springfield και από τα σόλο του Young και του Stills. Μάλιστα αυτοί οι δύο είναι που επιμελήθηκαν ηχητικά αυτή την ηχογράφηση για την φετινή κυκλοφορία που περιλαμβάνει 17 τραγούδια κι ανάμεσα τους μια εξαιρετική 16άλεπτη εκτέλεση του Down by the River.

Mark Lanegan Band – Bubblegum

Επετειακή επανέκδοση/κασετίνα για τα 20 χρόνια του 6ου άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο σπουδαίος αυτός καλλιτέχνης του βιωματικού rock ‘n’ roll/blues. Σε ένα πακέτο με 4 LP που περιλαμβάνουν -εκτός από το άλμπουμ- διαφορετικές εκτελέσεις, ντέμο, ακυκλοφόρητα κι ένα 64σέλιδο βιβλίο ,ε φωτογραφίες, πληροφορίες και κείμενα από Greg Dulli, Josh Homme, Alain Johannes και Troy Van Leeuwen. Ευτυχώς που έχουμε τους δίσκους του γιατί πραγματικά η παρουσία του και ο τρόπος του λείπουν από το rock.

Ghost – Ghost / Second Time Around / Temple Stone

Οι Γιαπωνέζοι Ghost δημιούργησαν μια χίπικη, πολιτικοποιημένη κολεκτίβα με έδρα ένα παλιό ξύλινο σπίτι που το ονόμαζαν Ghost House όπου πειραματίζονταν με ψυχότροπα, με μανιφέστα και με ήχους από ψυχεδέλεια, jazz, folk, krautrock. Οι αναζητήσεις τους απέδωσαν αυτά τα τρία εξαιρετικά άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 1990, το 1992 και το 1994 και είναι ευτύχημα που τώρα επανακυκλοφορούν.