Ο Hunee διαλέγει τους δίσκους που τον διαμόρφωσαν

O Hunee, από τους πλέον ιδιαίτερους DJs και παραγωγούς, καταφθάνει στην Αθήνα και υπόσχεται να «ταρακουνήσει», όπως μόνο αυτός ξέρει, το dancefloor του EDEN με ένα 5ωρο set σε ρυθμούς disco, Detroit & Chicago House. Κυριακή 24 Νοεμβρίου, στο Ωδείο Αθηνών. Ο ατρόμητος Κορεάτης Hunee, μεγαλωμένος στο Βερολίνο, γνωστός ως eclectic selector και παραγωγός, έχει κατακτήσει την deep house, disco, vintage italo και techno σκηνή με τα ταξιδιάρικα του σετ.

Λίγα 24ωρα πριν τον απολαύσουμε από κοντά, του ζητήσαμε να μας στείλει μια λίστα με άλμπουμ που τον διαμόρφωσαν κι εκείνος μας απάντησε με μια λίστα, αλλά και μία φωτογραφία από όλα τα βινύλια που διάλεξε!

1. D’Angelo - Voodoo

2. Quasimodo - The Unseen

3. Donny Hathaway - Live At The Bitter End 1971

4. Ned Doheny - Separate Oceans

5. Lifetones - For A Reason

6. Bumblebee Unlimited - Sting Like A Bee

7. Nouvelle Generation - Skandal

8. Ahmed Fakroun - Mots D’Amour

9. Arthur Russell - World Of Echo

O Hunee αναλαμβάνει τα decks του Ωδείου Αθηνών για ένα 5ωρο dj set αυτή την Κυριακή 24 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της σειράς EDEN Sunday parties που διοργανώνει η ομάδα του Plisskën Festival. Warm-up set: Jay Jay..

EDEN presents HUNEE // 24 Νοεμβρίου

