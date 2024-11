I Can Never Say Goodbye - A Cure Special

Και ενώ οι νέοι Cure με το Songs Of A Lost Word περίτρανα διαψεύδουν εκείνους που δεν πιστεύουν στις διαχρονικές αξίες, 16 χρόνια μετά το 4:13, τους υποσχόμαστε πως θα είμαστε μαζί τους μέχρι τέλους όπως μας ζητούν στο "And Nothing Is Forever", ανατρέχοντας σε γνωστές και λιγότερο φημισμένες στιγμές της δισκογραφίας αυτών αλλά και «άλλων».

“This is the end of every song that we sing

The fire burned out to ash and the stars grown dim with tears

Cold and afraid, the ghosts of all that we've been

We toast with bitter dregs, to our emptiness”

τραγουδά ο Robert Smith στην εναρκτήρια πρώτη στροφή και κάπως αντανακλαστικά, ο νέος δίσκος των Cure είναι μια καλή αφορμή ώστε να «ξαναδούμε» τις όποιες βεβαιότητες περί του group, των ακροατών αυτών, των μεγάλων πια παιδιών του Rock In Athens, αλλά και όσων εντόπιζαν κάθε παρέπλευρη παρουσία τους.

Παρότι καταλήγουν στο

“Left alone with nothing at the end of every song

Left alone with nothing at the end of every song

Left alone with nothing, nothing

Nothing

Nothing

Nothing”

εμείς θα πιαστούμε χέρι-χέρι, για μιαν ακόμη φορά, από όσα έχουμε για καιρό αφήσει στην άκρη, με ένα μικρό αφιέρωμα. Εκκίνηση από έκεινο το Σαββατόβραδο του 1978 στη β' πλευρά του Killing An Arab…

"10:15 Saturday Night"

(b-side στο single Killing An Arab, 1978, Small Wonder, Small 11)

Drip, drip, drip, drip. Όπως είχε πει ένας παλιόφιλος «Πώς να μην γίνει κλασικό ένα group όταν ξεκινάει μ’ ένα τέτοιο 7ιντσο και με μια τέτοια β πλευρά;»

"The Scream"

(LP 4:13 Dream, 2008, Suretone/Geffen)

“I’ve been this way before” ξεκινούσε να λέει στο “The Scream” από τον Οκτώβριο του 2008, ο Robert Smith, και σ’ αυτή του την παραδοχή έχουν στηριχτεί οι μουσικογραφιάδες για να συντάξουν τις βεβαιότητές τους.

"Mr. Alphabet Says "

(LP The Glove, 1983, Wonderland/Polydor)

Ας κλέψουμε λιγάκι κι ας πάμε στο 1983 και τους The Glove του Robert των Cure και του Steven των Siouxsie and the Banshees. με τις εμπνεύσεις από τις ταινίες τρόμου και το "Mr Alphabet Says".

"A Forest" (Mark Plati Mix)

(compilation Join The Dots, 2004, Universal)

Από το Join The Dots του 2004, ένα διαφορετικό και ακυκλοφόρητο έως και τότε mix του "Α Forest" από τον Mark Plati που έγραψε χιλιόμετρα στο πλευρό του Prince μέχρι στα λημέρια του David Bowie.

"Hello I Love You" (Doors Cover)

(Compilation Join The Dots, 2004, Universal)

Από την ίδια συλλογή, μια διασκευή στο “Hello I Love You” των Doors. Kι αυτό γιατί έχουμε την εξής σύμπτωση. Και τα δύο αυτά γκρουπ υποτιμώνται περισσότερο εξαιτίας της φυσιογνωμίας των οπαδών τους, παρά τελικώς λόγω των δικών τους πεπραγμένων.

"The Lovecats" (covered by Paul Anka)

(Rock Swings, 2005, Centaurus)

Ας ανακατέψουμε λίγο την τράπουλα, τώρα που πιάσαμε τις διασκευές , βάζοντας και την «παπουδέ» νότα στο εν λόγω αφιέρωμα. Ποιος θα περίμενε από τον Paul Anka να διασκευάζει Cure; Το έκανε μεταξύ άλλων το 2005, με το Love Cats

"Speak My Language"

(b-side στο 12” Lovecats, 1983, Polydor)

Στο 12αρι του «κανονικού» "Lovecats", ο Smith τραγουδούσε

It was only yesterday

My eyes touched yours across the street

We cut the words

And waved goodbye

And dropped off the edge of the world

"Boys Don’t Cry" (acoustic)

(Greatest Hits, 2001, Fiction)

Eίναι τελικά δύσκολο να ξεφύγεις όσα έχουν ορίσει τα εφηβικά σου χρόνια. Eίμαι βέβαιος πως η γενιά του Rock In Athens ακούει με μεγάλη συγκίνηση το νέο Cure. όπως επίσης είμαι βέβαιος πως θα ήταν κρίμα σε τούτο το σύντομο αφιέρωμα να αποφευχθούν τα hits τους. Άλλωστε όπως είχε πει κι ένας φίλος παλιά, όταν πρωτάκουσε τους Cure, κανονικά και στην εποχή του, το σημαντικότερο τότε ήταν πως δεν μπορούσε να παραπέμψει τον ήχο τους απευθείας σε κάτι πρωγενέστερο…

Εξαιτίας copyright control, το σχετικό Avopolis Podcast είναι διαθέσιμο μονάχα για τους συνδρομητές του Mixcloud Pro.