Αλλαγή ώρας: Μια playlist για σήμερα που γυρίζουν τα ρολόγια πίσω

Αρχικά να πω πως καλά με τον χρόνο δεν τα πάω και κατ επέκταση ούτε οι άνθρωποι που είναι κοντά μου. Μην με ρωτάτε γιατί. Να σχολιάσουμε τώρα αυτό το τραγικό γεγονός που συμβαίνει δύο φορές τον χρόνο χωρίς καμία λογική; Κάθε φορά που αλλάζουν οι ώρες είναι σαν να μπαίνουν τα σωματικά μου νερά σε shaker. Χάνω την γη κάτω από τα πόδια μου, παθαίνω λαλά. Η αλλαγή της ώρας τον χειμώνα τον κάνει βαρύτερο και το καλοκαίρι πιο βασανιστικό, εντάξει όταν η μέρα είναι μεγαλύτερη είναι καλά! Η αρχισυνταξία είχε αυτή την φανταστική (κομέρσιαλ και κιούτ) ιδέα και εγώ άρπαξα την ευκαιρία για μια Spotify playlist με τραγούδια για τις ώρες και τον χρόνο. Με ξέρετε, προφανώς και το πήγα λίγο πιο φιλοσοφικά γιατί ο χρόνος είναι γιατρός, περνάει και πίσω δεν γυρνάει.

Από τους Blur που βρέθηκαν εκτός χρόνου, τους BBNG που διαμαρτύρονται ότι ο χρόνος κυλάει αργά και τους Muse που λένε φωναχτά ότι τους τελειώνει ο χρόνος μέχρι τους Zombies που μιλάνε για τις αγαπημένες τους στιγμές της σεζόν, τους Semisonic με τις ώρες κλεισίματος και τους Pink Floyd με το TIME (έτσι για να σφραγίσουμε την φάση). Ο χρόνος μοιράζεται σε ώρες και αυτές πάλι θα αλλάξουν βάζοντας την μάσκα του εχθρού. Γι' αυτό απολαύστε τις στιγμές αλλά και κάθε αλλαγή, λέω εγώ τώρα.

Επίσης πατήστε play σε τούτη εδώ την humble playlist που αποτελείται απο 22 tracks και συμπληρώνει την μια ώρα και σαράντα λεπτά, αφήνοντας πίσω ότι κακό μας έκανε η αλλαγή στο ρολόι που χειροκίνητα θα γίνει αν δεν έχεις όλα αυτά τα φανταχτερά μπλιλμπλιμπλόνια που δεν σε αφήνουν να κάνεις ρούπι χωρίς να ασχοληθείς μαζί τους.

ΣΠΑΩ ΤΑ ΡΟΛΟΓΙΑ (όπως είπε ορθά και ο Τριαντάφυλλος)

In the Change of the Hour (Time is my Enemy)