10 facts που δε γνώριζες για τους Bring Me The Horizon

Είτε βλέπεις με δέος την όλη τους περιστροφή γύρω απ’ τη metal era και την emo αισθητική τους, είτε είναι πολύ μακριά απ’ τα γούστα σου, οι Bring Me The Horizon λογίζονται ως μια μπάντα που ανέκαθεν προκαλούσε αντιδράσεις. Η φρενίτιδα του ήχου τους συμπνέει με την τρέλα των ιθύνοντων πίσω από τη δημιουργία αυτού του συγκροτήματος που συνοδεύτηκε από cool trends για την τότε αγγλική metal σκηνή -ίσως κάπου εκεί όλοι να ξεκίνησαν να φορούν skinny jeans, μακριά T-shirts, να βάφουν και να ισιώνουν τα μαλλιά τους, καθώς παράλληλα οι Bring Me The Horizon παρέκκλιναν από το deathcore και τα screams κι ανέδειξαν πως στη metal χωρούν κι άλλα είδη. Η συνέχεια τους θέλει απόλυτα ενεργούς κι άκρως δημοφιλείς να γεμίζουν στάδια ανά τον κόσμο, ως huge arena rock band πλέον (παρόλο που ο Sykes δηλώνει πως είναι πολύ μακριά απ’ αυτό) και φέρνοντας τον αέρα του Sheffield σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Το Poster Boy των BMTH, ο Oliver Sykes, μια ανήσυχη και διχασμένη φιγούρα αναφορικά με τις αποφάσεις της ζωής του και τις δικές του «κακές συνήθειες», έφερε αυτή του την ανησυχία και μέσα στα πλαίσια της μπάντας και της μουσικής τους, γεγονός ωστόσο που τους έκανε να ξεχωρίσουν ακόμα περισσότερο, αφού δεν έχουν σταματήσει να πειραματίζονται ενσωματώνοντας στον ήχο τους στοιχεία από ένα ευρύ φάσμα επιρροών, στρέφοντας όλα τα βλέμματα επάνω τους με κάθε καινούρια τους δισκογραφική δουλειά.

Μετρώντας αντίστροφα για τις 24 Ιουλίου που θα ακούσουμε για πρώτη φορά τον Oli Sykes να μας λέει on stage “We’re bringing the horizon from Sheffield”, να γιγαντώνονται τα pits, να δίνουν και να παίρνουν τα screams λίγο πριν επικρατήσει ο απόλυτος παροξυσμός για ένα live show μεγατόνων, απαριθμούμε συναρπαστικά facts για τους αγαπημένους μας emo-rockers (που εντάξει δεν είναι τόσο emo πια…).

1. Το όνομα της μπάντας, είναι εμπνευσμένο απ’ τους Πειρατές της Καραϊβικής 1: H Κατάρα του Μαύρου Μαργαριταριού, όταν προς το τέλος ο Jack Sparrow (Johnny Depp) είπε την final ατάκα: “Now bring me that horizon”.

2. O Oli Sykes είναι αυτοδίδακτος, όσον αφορά τα screams κι ακούγεται ότι έχει συνολικά 54 tattoos στο σώμα του. Το 1ο του ήταν οι καρδιές που χτύπησε στο στομάχι του.

3. Toν Ιούνιο του 2013, το συγκρότημα δέχθηκε μήνυση απ’ τους γονείς μιας 12χρονης λόγω τραυματισμών που υπέστησαν σε moshpit συναυλίας. Ο Sykes τότε είχε ανακοινώσει στο Twitter ότι από νομικής άποψης, δεν είναι σε θέση να ξαναξεκινήσει moshpits στα live του συγκροτήματος. Ωστόσο, λίγο αργότερα η αγωγή αποσύρθηκε κι ο ίδιος προέβη σε νέα δήλωση, ότι τα pits δεν επρόκειτο να απαγορευτούν.

4. O frontman, Oliver Sykes ανά τακτά χρονικά διαστήματα μοιράζεται ανοιχτά με το fanbase του, εξομολογούμενος τον προσωπικό του αγώνα με την κατάχρηση ουσιών και την ψυχική υγεία. Το That’s The Spirit είναι ένα άλμπουμ διαποτισμένο με αυτά τα συντριπτικά συναισθήματα που ο ίδιος αντιμετώπιζε λίγο μετά την επιστροφή του απ’ το κέντρο απεξάρτησης καθώς και λόγω της πρόσφατης διάγνωσης που είχε λάβει τότε, για το γεγονός ότι πάσχει από ΔΕΠΥ. Θέλοντας να ευαισθητοποιήσει ακόμα περισσότερο, ο ίδιος έχει άμεση αλληλεπίδραση με την κοινότητά του. Ακόμη είναι υπερβολικά φιλόζωος, κι έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές την πλατφόρμα του για να μιλήσει για την ευημερία και την προστασία των ζώων.

5. Ο Oli Sykes και ο Alex Turner ήταν στο ίδιο σχολείο στο Stocksbridge του Sheffield. Έκτοτε, δεν είχαν συναντηθεί ποτέ από κοντά μέχρι που έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλον σε ένα ευρωπαϊκό φεστιβάλ το 2018. Ο Turner είπε τότε στον Sykes ότι παρακολουθούσε βίντεο των Bring Me The Horizon στο YouTube. Ο Sykes απ’ την άλλη ήταν νευρικός μέχρι που ο Turner τον χαιρέτησε και του είπε: «Περίμενα πολλά χρόνια γι’ αυτό!». Ο ίδιος είχε δηλώσει στο NME ότι του απάντησε: «Τι; Όντως με θυμάσαι;»

6. Tον Απρίλιο του 2011, οι Bring Me the Horizon ξεκίνησαν μια ευρωπαϊκή περιοδεία με τους Parkway Drive, Architects και The Devil Wears Prada. Κατά τη διάρκειά της, ο Nicholis έσπασε το χέρι του ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο με άλλα μέλη των συγκροτημάτων. Αντί να ακυρώσουν την περιοδεία τους, οι BMTH έκαναν fill-in τη θέση με τον drummer των Architects, Dan Searle, ο οποίος τον κάλυψε στα επόμενα shows, αλλά το setlist τους μειώθηκε στο μισό.

7. Οι στίχοι του “Wonderful Life” σύμφωνα με τον Sykes, είχαν προκύψει ως αποτέλεσμα freestyle στο studio κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης.

8. Κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του Count Your Blessings στο Birmingham, δε μπορούσαν να συγκεντρωθούν αφού συνήθως λόγω του ότι ήταν 18 χρονών (τι σου κάνει η ηλικία) βρίσκονταν σχεδόν κάθε βράδυ έξω μέχρι αργά, πίνοντας. Ο Sykes είχε περιγράψει τη διαδικασία ηχογράφησης του ντεμπούτου τους τότε ως ένα “intense experience”, κι η κύρια δουλειά γινόταν απ’ τον καθένα μόνο του, γράφοντας ανεξάρτητα τα parts του στο δικό του χώρο.

9. Στα NME Awards το 2016, ο Sykes πήδηξε πάνω στο τραπέζι των Coldplay κλωτσώντας μπουκάλια και ποτήρια μέχρι που τελικώς το τραπέζι σωριάστηκε από κάτω του, με την πρόφαση ότι ήθελε να ακούει πιο καθαρά -χωρίς ωστόσο να γνωρίζει ότι επρόκειτο για το δικό τους τραπέζι. Πολλοί μάλιστα τότε έσπευσαν να απαντήσουν ότι το γνώριζε κι ότι επρόκειτο για μια μορφή διαμαρτυρίας κι αντίδρασης λόγω του ότι ο Sykes είχε «ενοχληθεί» από τον Chris Martin, για το γεγονός ότι το εξώφυλλο του album τους A Head Full of Dreams είχε πολλές ομοιότητες με το δικό τους,Sempiternal. O Sykes είχε τότε δηλώσει ότι: «Εάν γκουγκλάρει κανείς το “flower of life” symbol, το πρώτο που βγαίνει είναι το άλμπουμ των Bring Me The Horizon (Sempiternal). Κάποιος πρέπει να τους το είχε πει, είτε ήταν επιτηδευμένο, είτε όχι, είναι το ίδιο».

10. Οι ίδιοι έχουν κάνει κάποια πολύ ενδιαφέροντα collabs και μεταξύ άλλων, έχουν συνεργαστεί με τον Tom Morello για το release του “Let’s Get This Party Started” και με τον Ed Sheeran για το single “Bad Habits”.

Οι Bring Me The Horizon εμφανίζονται την Τετάρτη 24 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5 στο πλαίσιο του Ejekt Festival 2024, μαζί με τους Neck Deep, Bury Tomorrow και SixForNine . Αναλυτικά οι ώρες εμφάνισης των καλλιτεχνών:

BRING ME THE HORIZON 21:40

NECK DEEP 19:55

BURY TOMORROW 18:30

SIX FOR NINE 17:40

Doors open 17:00

