To εγχώριο label γιορτάζει τα επτά χρόνια παρουσίας του στην ελληνική αγγλόφωνη σκηνή με live από έξι μπάντες του ρόστερ του κι εμείς βρήκαμε ευκαιρία να θέσουμε δύο καίριες ερωτήσεις στους Ta Toy Boy, Next Time Passions, One Night Suzan, The Model Spy, Sugar For The Pill και Youth Valley.