Χριστούγεννα και μουσική: ένα match made in heaven. Από τις παραδοσιακές χορωδίες και τα τοπικά, μουσικά έθιμα των Χριστουγέννων μέχρι το "Last Xmas" και την Mariah Carey, έχουν αλλάξει πολλά, αλλά πίσω από κάθε προσπάθεια υπήρχε η τίμια (ή μη) πρόθεση να δοξασθεί κάποια εκκολάπτουσα θεότητα (ο Ιησούς, ο καπιταλισμός - μικρή σημασία έχει). Η ατμοσφαιρική αυτή περίοδος μας έχει δώσει κατά καιρούς διάφορα διαμαντάκια απερίγραπτου κάλλους και έχει εμπνεύσει κόσμο και κοσμάκι για τα δικά του 2 cents στο παιχνίδι που λέγεται «σύλληψη του Χριστουγγεννιάτικου πνεύματος». Παρακάτω παρουσιάζουμε δέκα τέτοιες απόπειρες που δεν πήραν καθόλου σοβαρά το project - ή μήπως έκαναν ακριβώς αυτό; Από τροπικά, μπαφιασμένα κλίματα μέχρι σε έναν «γαλαξία πολύ πολύ μακριά», η καρδιά των γιορτών χτυπά δυνατά και αυτές λαμβάνουν την περιποίηση που τους αξίζουν.

Loretta Lynn - Country Christmas (1966)

Ξεκινάμε τη λίστα λίγο ανάποδα, δηλαδή με έναν διόλου ασόβαρο δίσκο, μα αντισυμβατικό με την πιο ουσιαστική έννοια της λέξης. Η βασίλισσα της country, που μας άφησε μόλις τον φετινό Οκτώβριο, κυκλοφόρησε το 1966 μία συλλογή με κλασικά Χριστουγεννιάτικα τραγούδια σε υπέροχες, country εκτελέσεις. Ο λόγος όμως που διαφοροποιείται από έναν τυπικό δίσκο της κατηγορίας είναι τα τέσσερα φεμινιστικά-πριν-από-τον-σύγχρονο-φεμινισμό τραγούδια που έγραψε η Loretta Lynn με τους αντίστοιχα,εχμ, punk τίτλους. Ξεχωρίζουν τα "Τo Heck With Ole Santa Claus" και "I Won't Decorate Your Christmas Tree" που μιλούν μόνο από τον τίτλο. Σε μόλις λιγότερο από 40 χρόνια, η Δέσποινα Βανδή πήρε επάξια την σκυτάλη…

Various: The Dynamic Superstars - Christmas In The Tropics (1973)

Το παρόν άρθρο γράφεται υπό τους 21 βαθμούς Κελσίου, οπότε αν δεν αλλάξουν τα πράγματα συγκλονιστικά, το συγκεκριμένο άλμπουμ θα αποτελέσει ιδανικό soundtrack κατά την περίοδο των Γιορτών. Το φανταστικό εξώφυλλο, με τον Τζαμαϊκανό Άγιο Βασίλη να είναι ξαπλωμένος σε μια τροπική αμμουδιά, περιτριγυρισμένος από αιθέριες υπάρξεις, μας βάζει κατευθείαν στο καυτό κλίμα, ενώ η συλλογή διαφόρων Xmas τραγουδιών σε reggae επανερμηνείες από περισσότερο ή λιγότερο γνωστούς εκπρόσωπους του είδους στις αρχές της δεκαετίας του 1970, δίνει τον αποτελειωτικό, εξωτικό τόνο που χρειαζόμασταν και δεν γνωρίζαμε. Και καλό καλοκαίρι ρε παιδιά!

Jacob Miller and Ray I - Natty Christmas (1978)

Ας μείνουμε λίγο ακόμη στον πλανήτη Τζαμάικα και ας μπαφιάσουμε, με καλή Rastafari μουσική πάντα, υπό τις ευλογίες του Jacob Miller. Πρωτότυπα τραγούδια αλλά και διασκευές γνωστών, εορταστικών, μουσικών θεμάτων με έντονη την επήρεια του μαγικού χόρτου συνθέτουν αυτό το διαμαντάκι που έμελλε να γίνει cult στο είδος του τα χρόνια που ακολούθησαν την κυκλοφορία. Δυστυχώς το 1980 ο Jacob Miller, στενός συνεργάτης του Bob Marley, έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα…

Christmas In The Stars: Star Wars Christmas Album (1980)

Φυσικά και υπάρχει Χριστουγεννιάτικο Star Wars άλμπουμ και μάλιστα κρύβει μερικές λαχταριστές ιστορίες. Η δισκογραφική RSO προσπάθησε να εκμεταλλευτεί εμπορικά την επιτυχίας της δεύτερης ταινίας του δημοφιλούς sci-fi saga (Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται), αλλά η δύναμη δεν ήταν μαζί τους μιας και την ίδια περίοδο οι Bee Gees τους έκαναν μήνυση της τάξης των 200 εκ.δολαρίων για εντελώς άσχετο λόγο, οπότε η όλη επένδυση πήγε στράφι. Επίσης, το άλμπουμ έχει μείνει ως το πρώτο που ακούμε τη φωνή του νεαρού ακόμη τότε John Bongiovi στο κομμάτι “R2-D2 We Wish You A Merry Christmas” παρέα με τον R2-D2 και τον C-3PO σε μία ηχογράφηση τεκμήριο του υπαρκτού σουρεαλισμού. Και όλα αυτά στο δικό μας γαλαξία, οχι σε κάποιον πολύ πολύ μακριά.

Various - A Christmas Record (1981)

Με αυτή τη συλλογή το πιο πιθανό είναι να ξεράσετε ό,τι έχει απομείνει από ευχάριστες χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις. Κυκλοφόρησε αρχικά από το underground label ZE Records και εμπεριέχει σκοτεινά τραγούδια από new wave, no wave και post-punk μπάντες της εποχής, οι οποίες βάλθηκαν να δημιουργήσουν αποπνικτικά κομμάτια που κατακρεουργούν την εορταστική πλευρά των Χριστουγέννων. Και μόνο που ο Alan Vega είναι μέρος της, πρέπει να λέει κάτι.

Afroman - A Colt 45 Christmas (2006)

Αν έπεφταν κατά λάθος τα Χριστούγεννα όπως τα φαντάστηκε ο Afroman, στα χέρια ενός μικρού παιδιού, τότε η αθωότητά του θα καταστρεφόταν για πάντα. Ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά στη λίστα κομματιών, θα καταλάβετε εύκολα πως ο ράπερ έβαλε το βρώμικο χεράκι του σε κλασικά εορταστικά, κομμάτια : το "Deck The Halls" γίνεται "Deck My Balls", το "Oh Christmas Tree" μετατρέπεται σε "O Chronic Tree" και στο "A Strainj Poem" ο Afroman ραπάρει για το "Miss Claus in Court / Filli’ Childs Support".

Scott Weiland – The Most Wonderful Time Of The Year (2011)

Εκεί που η μαγεία των Χριστουγέννων συναντά τη ψυχολογία ενός έκπτωτου ροκ αστέρα, θα συναντήσει κανείς αυτό το αξιολάτρευτα άβολο ξεπούλημα στο βωμό του χρήματος (που τελικά δεν ήρθε και ποτέ). Ο μακαρίτης Weiland διένυε ξεκάθαρα μία περίεργη περίοδο στη ζωή του κατά την οποία κάποιοι πολύ έξυπνοι μάνατζερς του είχαν πει πως στις διασκευές βρίσκεται το κασέρι, καθώς πέρα από τα cringe Χριστούγεννα του, νωρίτερα μέσα στην χρονιά είχε προηγηθεί και ο πρώτος γύρος, μία συλλογή με τίτλο A Compilation of Scott Weiland Cover Songs. Δυστυχώς όλοι ξέρουμε την κατάληξη 4 χρόνια αργότερα.



Christopher Lee – A Heavy Metal Christmas (2012)

Απ’ όλα τα άλμπουμ για τα οποία διαβάζετε εδώ σήμερα, αυτό είναι το μόνο για του οποίου την ύπαρξη δεν είχα την παραμικρή ιδέα μέχρι να κάνω την έρευνα μου. Ο αγαπημένος Christopher Lee, μερικά χρόνια πριν αφήσει τον χλοερό τούτο τόπο, είχε την λαμπρή και καθόλου απαραίτητη ιδέα, να κυκλοφορήσει τα “The Little Drummer Boy” και “Silent Night" με heavy metal κιθάρες και την πιο ψαρωτική φωνή που έχει υιοθετήσει ποτέ, πέρα από τότε που ήταν μάγος και Δράκουλας. Ένας άντρας με πολλά ταλέντα και βίτσια, απ’ ότι φαίνεται.

The Flaming Lips/Imagine Peise - Atlas Eets Christmas (2014)

Αυτό είναι ένα περίεργα υπέροχο άλμπουμ. Έπειτα από το Christmas On Mars που κυκλοφόρησε το 2008, ο Wayne Coyne και η παρέα του ασχολούνται πάλι με τα Χριστούγεννα. Αυτή τη φορά η (φανταστική;) ιστορία, θέλει τους Flaming Lips να ανακαλύπτουν τα πιανιστικά ηχογραφήματα ενός Ιρανού συνθέτη με το όνομα Paise, πάνω στα οποία βασίστηκαν για να τα προσμίξουν μαζί με τεχνητό θόρυβο από βινύλιο και άλλα vintage σε κλασικές, χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Το αποτέλεσμα αποπνέει μεθυστική αύρα και παραισθησιογόνα ατμόσφαιρα σε μια ψυχεδελική ανάγνωση των εορτών που μόνοι οι Flaming Lips θα μπορούσαν να δοκιμάσουν τόσο πετυχημένα.

Various Artists - EDM Christmas (2014)

Δηλαδή γιατί οχι; Δεν είχατε ποτέ περιέργεια να μάθετε πως θα ακούγονταν όλα τα διαχρονικά κομμάτια σε αδιανόητα υψηλά BPM; H Hardcore techno συναντά τραγούδια για όλη την οικογένεια και το αποτέλεσμα, αν μη τι άλλο, θα σας ανεβάσει τους εορταστικούς παλμούς.

