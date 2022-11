1982, η χρονιά του πολέμου των Φώκλαντ, το έτος που ο Ozzy Osbourne δάγκωσε το κεφάλι μιας νυχτερίδας ενώ βρισκόταν για live πάνω στην σκηνή, ο χρόνος που έκανε ντεμπούτο το Late Night με τον David Letterman, η περίοδος που βγήκαν στους κινηματογράφους τα «E.T. ο εξωγήινος» και «Blade Runner», αλλά και μια περίοδος κατά την οποία κυκλοφόρησαν σπουδαία μουσικά άλμπουμ. Εδώ στο Avopolis, λοιπόν, επιλέξαμε μόλις δέκα από αυτά και τα παρουσιάζουμε κατά χρονική σειρά κυκλοφορίας.

1. The Cure – Pornography

Το τέταρτο στην σειρά άλμπουμ της μπάντας του Robert Smith ηχογραφήθηκε μεταξύ Γενάρη και Απρίλη του 1982 με παραγωγό τον Phil Thornalley και κυκλοφόρησε στις 3 Μαΐου από την Fiction Records. Απόλυτα σκοτεινός και στην ολότητά του ζοφερός, ο δίσκος, κατά κάποιο τρόπο, έφερε στα όρια τους τα μέλη του συγκροτήματος και στα πρόθυρα της διάλυσης την μπάντα καθώς κατά την ηχογράφηση και την σχετική περιοδεία για την προώθηση του άλμπουμ η ένταση ήταν πέρα και πάνω από τα κόκκινα. Έφτασε μέχρι το νο.8 των βρετανικών chart και ως το νο.133 στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία να σημειωθεί ότι για πάρα πολλούς οπαδούς του συγκροτήματος το Pornography είναι το magnum opus των Cure.

2. Laurie Anderson – Big Science

To πολύ σπουδαίο avant-garde ντεμπούτο της Laurie Anderson κυκλοφόρησε τον Απρίλη του 1982 από την Warner Bros. Η παραγωγή ανήκει στην ίδια της καλλιτέχνιδα και την Roma Baran. Αν και έφτασε μόλις στο νο.124 του Αμερικανικού Billboard (τα πήγε πολύ καλύτερα στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου φτάνοντας ως το νο.29), το Big Science θεωρείται ως ένα πολύ σπουδαίο άλμπουμ καλλιτεχνικού πειραματισμού. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως το Pitchfork κατέταξε τον δίσκο στο νο.22 στην λίστα του με τα 200 καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας του ’80.

3. Roxy Music – Avalon

Το όγδοο και τελευταίο studio άλμπουμ των τεράστιων Roxy Music κυκλοφόρησε τον Μάη του 1982 από την EG Records και την Polydor. Η παραγωγή είναι του Λονδρέζου Rhett Davies καθώς και των ίδιων των Roxy Music. Με σπουδαίες στιγμές σαν το «More Than This», το ομότιτλο «Avalon» και το «Take A Chance With Me», ο δίσκος λειτουργεί ως ένα pop rock κομψοτέχνημα. Για την ιστορία, έφτασε μέχρι το νο.1 των UK Charts και ως το νο.53 του US Billboard.

4. The Clash – Combat Rock

Το Combat Rock είναι το πέμπτο studio άλμπουμ των τεράστιων Clash, είναι σε παραγωγή του ίδιου του συγκροτήματος και του Glyn Johns και κυκλοφόρησε τον Μάη του 1982 από την CBS Records και την Epic Records. Με τραγούδια που έγραψαν την δική τους ιστορία από μόνα τους, σαν το “Should I Stay or Should I Go” και το “Rock the Casbah”, το Combat Rock θεωρείται ως το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία του συγκροτήματος, αγγίζοντας το νο.2 στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου και φτάνοντας ως το νο.7 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

5. Duran Duran – Rio

To δεύτερο άλμπουμ των pop ινδαλμάτων Duran Duran κυκλοφόρησε τον Μάη του 1982 από την EMI και είναι σε παραγωγή του Colin Thurston. Περιλαμβάνει τα σπουδαία singles “Hungry Like The Wolf”, “Save A Prayer” και “Rio” ενώ συνολικά ο δίσκος γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία φτάνοντας ως το νο.2 των άλμπουμ charts στο Ηνωμένο Βασίλειο και μέχρι το νο.6 στο αμερικάνικο Billboard.

6. Talk Talk – The Party’s Over

Το ντεμπούτο, ουσιαστικά, άλμπουμ των Talk Talk κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1982 από την EMI σε παραγωγή Colin Thurston ο οποίος υπήρξε επίσης παραγωγός στους δυο πρώτους δίσκους των Duran Duran. Synth pop μελωδίες και new wave αισθητική στο υψηλότερο επίπεδο, ένας δίσκος που κατάφερε να φτάσει στο νο.23 στο Ηνωμένο Βασίλειο και ως το νο.132 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

7. The Gun Club – Miami

Το δεύτερο studio άλμπουμ των Αμερικανών Gun Club κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβρη του 1982 από την Animal Records σε παραγωγή, του κιθαρίστα των Blondie, Chris Stein. Ένας πραγματικά σπουδαίος δίσκος που φλερτάρει με το punk, τα blues και το dessert rock και που αξίζει να σημειωθεί ότι το ΝΜΕ το κατέταξε ανάμεσα στα 50 σπουδαιότερα άλμπουμ για το 1982.

8. Bruce Springsteen – Nebraska

Το Nebraska είναι το έκτο studio άλμπουμ του μεγάλου Bruce Springsteen και κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβρη του 1982 από την Columbia. Μια ακουστική «φολκοειδής» ομορφιά που έφτασε ως το νο.3 τόσο των βρετανικών όσο και των αμερικανικών charts (UK Albums Chart και US Billboard αντίστοιχα).

9. The Dream Syndicate – Days of Wine and Roses

Το Days of Wine And Roses των Αμερικανών Dream Syndicate είναι σε παραγωγή Chris D. και κυκλοφόρησε τον Οκτώβρη του 1982 από την Ruby Records. Αυτό το απερίγραπτα σημαντικό alternative/indie rock πόνημα λέγεται πως πήρε το όνομα του από έναν στίχο του ποιήματος “Vitae Summa Brevis” του Ernest Dowson και θεωρείται έως τις ημέρες μας ως ένας επιδραστικότατος δίσκος στην διαμόρφωση αυτού που ορίζεται ως «εναλλακτικός» κιθαριστικός ήχος.

10. Michael Jackson – Thriller

Το μυθικό Thriller του Michael Jackson κυκλοφόρησε από την Epic Records τον Νοέμβρη του 1982. Χρέη παραγωγών ανέλαβαν ο πολύς Quincy Jones καθώς και ο ίδιος ο Michael Jackson. Τα δε singles (από τα εφτά συνολικά που κυκλοφόρησαν μέσα από τον δίσκο) “Thriller”, “Beat It” και “Billie Jean” έχουν γράψει την δική τους τεράστια ιστορία με την ανυπολόγιστη συνεισφορά τους σε αυτό που λέγεται pop culture. Άλλωστε, είναι μάλλον περιττό να αναφερθεί πως ο δίσκος έφτασε ως το νο.1 σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία, Ολλανδία, Φιλανδία, Γερμανία, Νέα Ζηλανδία, Σουηδία κ.ο.κ.

Εύφημος μνεία σε: The Psychedelic Furs – Forever Now, Siouxsie and the Banshees – A Kiss in the Dreamhouse, Hiroshi Yoshimura – Music for Nine Post Cards, Brian Eno – Ambient 4: On Land, Iron Maiden – The Number of the Beast, Kate Bush – The Dreaming, Cocteau Twins - Garlands