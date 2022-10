Η σύμπραξη των Septicflesh με τους Hypocrisy θα μπορούσε να είναι το τέλειο soundtrack ανάγνωσης βιβλίων του Erich von Däniken, μιας και υπάρχουν πολλά τραγούδια των ντόπιων metal superstars έχουν πολλές αναφορές για το φανταστικό, τις πυραμίδες, τον μυστικισμό ενώ οι Σουηδοί ειδικεύονταν από παλιά στις εξωγήινες μορφές ζωής. Το metal αποτελούσε πάντα ένα χωνευτήρι ιδεών όπου χωρούσαν όλες οι θεωρίες συνομωσίας, οι μυθολογίες, οι φόβοι και οι ανησυχίες του σύγχρονου ανθρώπου. Πολλές από τις επιτυχίες των δύο αυτών συγκροτημάτων πατάνε ακριβώς εκεί σε στιχουργικό επίπεδο, με σκοπό να πιέσουν το φαντασιακό του ακροατή και να τον βοηθήσουν να προσθέσει μια ηχητική αισθητική στις αναζητήσεις του.

Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει διαφορετικά αυτό το σύντομο αφιέρωμα, από το νέο τραγούδι των Hypocrisy που τιτλοφορείται ως They Will Arrive και αναφέρεται στο καλωσόρισμα των Σουηδών προς τους “φίλους” εξωγήινους, οι οποίοι θα επιστρέψουν ως θεοί για να μας εξολοθρεύσουν σαν κατσαρίδες. Μάλιστα ο εναρκτήριος στίχος “Pyramids, hieroglyphs, Why don't you crack the code?” έχει και μια δόση κριτικής προς την ανθρωπότητα που δεν μπορεί να ερμηνεύσεις τις γραφές για να σώσει τον εαυτό της. Βέβαια όλα αυτά γραμμένα ως ένα blockbuster σενάριο, που απλά πυροδοτεί αφορμές να σπάσεις τα άλατα του αυχένα σου.

Ο νέος δίσκος των Septicflesh, με τίτλο Modern Primitive, ανοίγει με ένα τραγούδι που ασχολείται με τις ταφικές πρακτικές των Αιγυπτίων και τους μύθους γύρω από αυτές. Το The Collector ενώ δεν έγινε (ακόμα) video clip, περιλαμβάνει όλη την ουσία που έχουν οι Έλληνες death metallers στον ήχο τους τα τελευταία χρόνια. Επιβλητικά riff, ανατολίτικες μελωδείες, ορχήστρες, blastbeat και σκοτεινή στιχουργία είναι τα συστατικά της επιτυχίας, με τον βασικό ήρωα του τραγουδιού να είναι κάποιος “συλλέκτης” που προσπαθεί να βρει σε αιγυπτιακούς τάφους τα 14 κομμάτια που θα επαναφέρουν στην ζωή κάποιον αρχαίο θεό.

Εάν υπάρχει ένα τραγούδι στο σουηδικό death metal που συνδέεται με την οποιαδήποτε εξωγήινη μορφή ζωής, τότε το "Roswell47" (Abducted album, 1996) είναι η προφανής επιλογή. Όχι άδικα, θεωρείται ως η σημαντικότερη σύνθεση της καριέρας των Hypocrisy και για αυτό τον λόγο κλείνει τις συναυλίες τους εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ https://en.wikipedia.org/wiki/Roswell_incident όλες τις σχετικές πληροφορίες για το γεγονός του Roswell, που συνέβη το 1947 στην ομώνυμη αεροπορική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών και σχετίζεται με την γνωστή θεωρία πως η κυβέρνηση απέκρυψε την πτώση εξωγήινου αεροσκάφους και τα πειράματα που ακολούθησαν.

Το Communion του 2008 θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους δίσκους στην πλούσια καριέρα των Septicflesh, αφού σε αυτό το album κατάφεραν να έχουν για πρώτη φορά την μεγαλειώδη παραγωγή που διατήρησαν και εξέλιξαν στο μέλλον. Η ποιότητα του ήχου ακολούθησε αυτή των συνθέσεων, σε ένα τέλειο από κάθε άποψη αποτέλεσμα. H μετάφραση του τίτλου του δίσκου, ως “Θεία Κοινωνία” επεξηγείται από τον βασικό στιχουργό του group, Σωτήρη Βαγενά, ως επικοινωνία με μη ανθρώπινες οντότητες, μια σκέψη πολύ κοντά στην θεωρία που συνδέει πολλούς θεούς που λατρεύονταν στους αρχαίους κόσμους με την εξωγήινη καταγωγή τους.

Κλείνουμε το αφιέρωμα με μια ακόμα θρυλική σύνθεση των Hypocrisy, από το ομώνυμο album τους, πίσω στο 1999. Ένας εξωγήινος έρχεται από έναν άλλο γαλαξία, βλέπει τα χάλια μας και μας προειδοποιεί πως με τις πράξεις μας θα καταστρέψουμε τον όμορφο πλανήτη μας. Το "Fractured Millennium" γράφτηκε και κυκλοφόρησε λίγο πριν την νέα χιλιετία και στιχουργικά περιλάμβανε όλη την κριτική διάθεση εκείνης της περιόδου για το πως οδεύει ο κόσμος. Δεν έχουν αλλάξει και πολλά από τότε, μάλλον ο επισκέπτης εξωγήινος δεν θα είχε άλλη άποψη, αν γραφόταν σήμερα το ίδιο τραγούδι.