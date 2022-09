Εκτός αν ζείτε κάτω από μία πέτρα, θα έχετε λογικά αντιληφθεί τον χαμό που έχει γίνει με τη νέα σειρά του Netflix "Monster: The Jeffrey Dahmer Story", με θέμα την αληθινή ιστορία του γνωστού και ως «Κανίβαλου του Μιλγουόκι» serial killer Jeffrey Dahmer, ο οποίος σκότωνε και τεμάχιζε τους (αποκλειστικά νεαρούς μαύρους) εραστές του. Δεν μας κάνει καμία εντύπωση ότι ο κόσμος διψάει για αληθινές αποτροπιαστικές ιστορίες εγκληματιών, αυτό που μας προκαλεί ωστόσο ρίγη και μας κάνει να αισθανόμαστε ιδιαιτέρως άβολα είναι το ότι στο Tik Tok οι χρήστες εκφράζουν ανοιχτά την συμπάθειά τους προς τον κατά συρροή δολοφόνο και κανίβαλο νεκρόφιλο. Τουλάχιστον μετά από κατακραυγή το Netflix αφαίρεσε την ετικέτα LGBTQ από τον τίτλο, καθώς στις αναζητήσεις των χρηστών η σειρά του Ryan Murphy εμφανιζόταν ως πρόταση πλάι σε τρυφερά δράματα και ρομαντικές κομεντί.

hundreds of people are saying that they feel sorry for jeffrey dahmer, that they would write letters to him if he was alive and that he didn’t hurt his victims “that much” pic.twitter.com/i8swXX4lVn — lilian (@liliandaisies) September 27, 2022

people are making romance tiktok edits about a serial killer and his victim. they didn’t “go from people you know to people you don’t”, this is about a murderer and a man he killed. my heart goes out to the families of jeffrey dahmer’s victims pic.twitter.com/aoxV5xQbZC — lilian (@liliandaisies) September 24, 2022

Πόσες φορές έχετε ακούσει το "Exile in Guyville" της Liz Phair; Το Pitchfork πάντως θεωρεί πως σας άλλαξε τη ζωή περισσότερο από το "Nevermind" των Nirvana, οπότε στην ανανεωμένη λίστα του με τους καλύτερους δίσκους των 90s του χαρίζει την 4η θέση, ενώ οι Nirvana ίσα που χωράνε στην πρώτη δεκάδα. Να 'χαμε να λέγαμε.

Ούτε 4 μήνες δεν έχουν περάσει από την ετημυγορία, και η δίκη Johnny Depp / Amber Heard έχει γίνει ήδη ταινία, για εκείνους που δεν έχουν ήδη χορτάσει τηλεοπτικό υλικό και θέλουν το κουτσομπολιό τους και δραματοποιημένο. Αν δεν έχετε ήδη σταματήσει να διαβάζετε, τους ρόλους των Johnny Depp και Amber Heard αναλαμβάνουν οι Mark Hapka και Megan Davis, ενώ στη σκηνοθεσία βρίσκεται η Sara Lohman του “Secrets in the Woods”. Το "Hot Take: The Depp/Heard Trial" είναι ήδη διαθέσιμο στην streaming πλατφόρμα TUBI και στο τρέιλερ φαίνεται όσο κακό όσο φαντάζεστε.

Matrix, τώρα και σε μιούζικαλ και μάλιστα διά χειρός Danny Boyle. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής; Ότι θα λέγεται "Free Your Mind", θα συνδυάζει hip hop και visuals και θα ανοίξει τον Οκτώβριο του 2023 στον νέο συναυλιακό χώρο Factory International του Manchester. Κλέβουμε από το Entertainment Weekly την ατάκα: «Δεν έχει σημασία αν θα διαλέξεις το κόκκινο χάπι ή το μπλε χάπι, έτσι κι αλλιώς θα σου το σερβίρουν jazz hands.»

“Combining the hip-hop choreography of hundreds of dancers with the latest immersive design, ‘Free Your Mind’ will take audiences on a thrilling journey through ‘The Matrix’ and into a new realm of possibilities,” reads the logline.https://t.co/RdWF1KwLdR — Variety (@Variety) September 29, 2022

Ξανά μαζί στο πλατό των γυρισμάτων Γιώργος Λάνθιμος και Emma Stone. Σύμφωνα με τα πρώτα δημοσιεύματα, στην ταινία θα συμμετάσχουν και οι Jesse Plemons, Willem Dafoe και Margaret Qualley. Και, αυτός είναι ο τίτλος. Όχι αλήθεια, έτσι θα λέγεται η ταινία, "And".



--

E.