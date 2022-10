Οκτώβριος. Γνωστός και ως «ο μήνας με την αργία» (Παρασκευή πέφτει, δεν μας χάλασε). Kατεβάζουμε τα χειμωνιάτικα, αναδιοργανώνουμε τις ντουλάπες μας, κάνουμε απόψυξη και εκκαθάριση ψυγείου. Κατά τα άλλα, η To Do List μπορεί να γεμίσει και με όλα τα παρακάτω:

5 ταινίες να δείτε

13/10: “Drive My Car”: Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα από τη συλλογή “Men Without Women” του Haruki Murakami, το “Drive My Car”, εκτός του ότι έγινε η πρώτη ιαπωνική ταινία που κέρδισε το βραβείο σεναρίου στις Κάννες, κέρδισε επίσης BAFTA, Χρυσή Σφαίρα και Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, ενώ ήταν υποψήφια και για Όσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και διασκευασμένοu σεναρίου. Ο Ryusuke Hamaguchi («Ιστορίες της Τύχης και της Φαντασίας») αποτυπώνει μοναδικά στην οθόνη τις αποκαλύψεις που βγαίνουν στο φως μέσα σε ένα Saab 900, με μια νεαρή σοφέρ στο τιμόνι και έναν αναγνωρισμένο θεατρικό σκηνοθέτη στο πίσω κάθισμα.

13/10: “Κοίτα Τους Πώς Τρέχουν”: Στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου της δεκαετίας του 1950, τα σχέδια για την κινηματογραφική μεταφορά ενός επιτυχημένου θεατρικού έργου διακόπτονται απότομα όταν ένα βασικό μέλος του συνεργείου δολοφονείται. Όταν ο αποτραβηγμένος από τον κόσμο επιθεωρητής Stoppard (Sam Rockwell) και η πρόθυμη αρχάρια αστυφύλακας Stalker (Saoirse Ronan) αναλαμβάνουν την υπόθεση, βρίσκονται μπλεγμένοι σε ένα αινιγματικό παιχνίδι υπόπτων, ερευνώντας τη μυστηριώδη ανθρωποκτονία με δικό τους κίνδυνο. Η αισθητική του Wes Anderson συναντά το διασκεδαστικό σασπένς του “Knives Out” σε ένα whodunnit που συμπεριλαμβάνει επίσης, μεταξύ άλλων, τον Adrien Brody, την Ruth Wilson και τον hot γενικώς και hot-right-now (βλέπε «Εκεί Που Τραγουδάνε Οι Καραβίδες» και «Το Τρίγωνο της Θλίψης») Harris Dickinson.

13/10: "Moonage Daydream": Όχι μια απλή βιογραφία του David Bowie, αλλά μια οπτικοακουστική εμπειρία, μια φαντασμαγορική υπερπαραγωγή, εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία και την πολιτιστική κληρονομιά του τεράστια επιδραστικού μουσικού και καλλιτέχνη. Πίσω από τη σκηνοθεσία βρίσκεται ο Brett D. Morgen (του συγκλονιστικού “Montage Of Heck”, για τον Kurt Cobain), ο οποίος εξασφάλισε όχι μόνο την έγκριση της οικογένειας του Bowie (που επέτρεψε για πρώτη φορά πρόσβαση στο εκτενές αρχείο του) αλλά και τη συμμετοχή του Tony Visconti, θρυλικού παραγωγού του Bowie, ο οποίος επιμελήθηκε ο ίδιος το remastering στα τραγούδια που ακούγονται στην ταινία.

20/10: “Απόφαση Φυγής”: Η ταινία του Park Chan-Wook που έφυγε με το Βραβείο Σκηνοθεσίας από το Φεστιβάλ Καννών -και άνοιξε τις φετινές Νύχτες Πρεμιέρας- συνεχίζει επάξια την κληρονομιά των αριστουργηματικών «Old Boy» και «Η Υπηρέτρια», χτίζοντας αλησμόνητη νουάρ ατμόσφαιρα γύρω από τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε έναν αστυνομικό και μια όμορφη νοσοκόμα, η οποία θεωρείται βασική ύποπτος για τον αιφνίδιο θάνατο του άνδρα της. Μετά την προβολή της στις αίθουσες η ταινία θα γίνει διαθέσιμη και στη σινεφίλ streaming πλατφόρμα του CiNoBo.

27/10: “Φρανς”: Μια δημοφιλής και αλαζονική Γαλλίδα τηλεπαρουσιάστρια ειδήσεων, η Φρανς ντε Μερ (Lea Seydoux), μοιράζει τη ζωή της μεταξύ τηλεοπτικού στούντιο, πολεμικών ανταποκρίσεων και οικογένειας, μέχρι που ένα τροχαίο, στο οποίο τραυματίζει έναν πεζό, γίνεται ο λόγος να γίνει η ίδια η είδηση της ημέρας. Η ταινία συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα των Καννών, ενώ η Seydoux ήταν υποψήφια στα Cesar για τον ρόλο της.

5 events να πάτε

8/10: Οι Portico Quartet, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα instrumental σχήματα των τελευταίων ετών που συνέβαλλε σημαντικά και στο jazz boom που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μ.Βρετανία, έρχονται στον νέο χώρο Loulou Is Present (Πειραιώς 105) να μας πασπαλίσουν με την «ευεργετική αστερόσκονη της μαγικής μουσικής τους».

15/10: Οι Deafheaven, πρωτοπόροι του post-metal από το San Francisco ανεβαίνουν στη σκηνή του Gagarin 205, 8 χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση στην Ελλάδα, και υπόσχονται μία βραδιά όπου «ο ρομαντισμός με την ακρότητα και η μελωδία με την ένταση θα παντρευτούν ιδανικά» -και ποιοι είμαστε εμείς να τους αμφισβητήσουμε.

21/10: Ο Γερμανός DJ και παραγωγός Parra For Cuva, ο οποίος εξειδικεύεται στα multi-culti χαρμάνια, φτιάχνοντας μελωδική ηλεκτρονική μουσική από συνθεσάιζερ, παραδοσιακά όργανα, ψηφιακούς ήχους και πειραματικά ηχοτοπία, ανεβαίνει στη σκηνή του Piraeus Club Academy για να μας χαρίσει μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία.

30/10: Απόλυτο must του μήνα, οι Arab Strap στο Gagarin 205. Το ιδιοσυγκρασιακό δίδυμο από τη Γλασκώβη που έκανε αδιανόητο comeback πέρσι (μετά από 16 χρόνια απουσίας από τη δισκογραφία) με το εξαιρετικό “As Days Get Dark”, επιστρέφει στην Αθήνα να αποδείξει ότι δικαιούτο και δικαιούται το hype.

30/10 & 31/10: Οι Βρετανοί πρωτοπόροι του ατμοσφαιρικού rock Tindersticks εμφανίζονται στο Μέγαρο Μουσικής στο πλαίσιο του εορτασμού της 30ης επέτείου τους, με πολυμελή ορχήστρα, καλεσμένους-έκπληξη και το best of των κυκλοφοριών τους.

5 σειρές να παρακολουθήσετε

"Maestro": Έπειτα από 11 χρόνια αποχής από την ελληνική τηλεόραση και με εμπειρία πλέον σε κινηματογραφικού επιπέδου παραγωγές μετά τα «Αν…» και «Ένας Άλλος Κόσμος», ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης επιστρέφει στο MEGA με μια νέα σειρά 9 επεισοδίων, γύρω από την ιστορία ενός καθηγητή μουσικής που κατά τη διάρκεια της πανδημίας ταξιδεύει σε ένα μικρό νησί με σκοπό να στήσει ένα φεστιβάλ μουσικής. Οι έρωτες, οι τραγωδίες, οι ανατροπές και ο έντονος κοινωνικός σχολιασμός που θα χρωματίσει τη μικρή οθόνη αναμένεται να απασχολήσουν το πανελλήνιο, που διψάει, χρόνια τώρα, για μια τέτοιου τύπου ελληνική σειρά μυθοπλασίας. Πρωταγωνιστούν οι Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Χάρις Αλεξίου, Μαρία Καβογιάννη, Φάνης Μουρατίδης, Αντίνοος Αλμπάνης και Κλέλια Ανδριολάτου, μεταξύ πολλών άλλων. Η πολυαναμενόμενη σειρά, η οποία γυρίστηκε στην Αθήνα, τους Παξούς και την Κέρκυρα, κάνει πρεμιέρα στις 13/10.

"The Watcher": Εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα που εξελίχθηκαν σε αστικό μύθο, η νέα μίνι σειρά του αεικίνητου Ryan Murphy ("Nip/Tuck", "Glee", "American Crime Story", "Halston") αφηγείται με τον δικό της τρόπο την ιστορία ενός ζευγαριού (Naomi Watts & Bobby Cannavale) που όταν αγοράζει το σπίτι των ονείρων του στο New Jersey αρχίζει να λαμβάνει απειλητικές επιστολές από έναν ανώνυμο (και ακόμα και σήμερα άγνωστο) αποστολέα ο οποίος ισχυρίζεται πως είναι «χρέος του» εδώ και δεκαετίες να παρακολουθεί την έπαυλη και υπογράφει ως "The Watcher". Πρεμιέρα 13 Οκτωβρίου στο Netflix.

"Shantaram": Το ημιαυτοβιογραφικό μυθιστόρημα του Gregory David Roberts ήταν ένα από τα εκδοτικά γεγονότα της θερινής σεζόν για την εγχώρια αγορά, καθώς επανακυκλοφόρησε σε ελληνική μετάφραση της Ευαγγελίας Μούμα πατώντας restart στην αντιπαράθεση ανάμεσα σε αυτούς που το αποκαλούν αδιαμφισβήτητο αριστούργημα και εκείνους που το θεωρούν υπερτιμημένο. Στις 14 Οκτωβρίου έρχεται και στις οθόνες μας μέσω του Apple TV+ με πρωταγωνιστή τον Charlie Hunnam του "Sons of Anarchy", στον ρόλο του Αυστραλού φιλόσοφου και ακτιβιστή ο οποίος μπλέκει με ναρκωτικά και όπλα, καταζητείται, συλλαμβάνεται, δραπετεύει στη Βομβάη όπου βρίσκεται μπλεγμένος σε νέο αδιέξοδο, αυτή τη φορά ερωτικό. Όχι ένας αλλά δύο συντάκτες του Avopolis (η Τάνια Σκραπαλιώρη και ο Άγγελος Κλειτσίκας) πέρασαν το φετινό καλοκαίρι τους χαμένοι στις χίλιες σελίδες του βιβλίου, οπότε όσοι θεωρούμε απίθανο να ολοκληρώσουμε ένα τόσο μεγάλο αναγνωστικό project, έχουμε αν μη τι άλλο περιέργεια να δούμε περί τίνος πρόκειται.

“Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities”: Παραδοσιακά ο Οκτώβριος είναι και ο μήνας του Halloween, οπότε τα δίκτυα φροντίζουν να παραφορτώνουν το πρόγραμμά τους με θρίλερ και ταινίες τρόμου. Το Netflix φέτος ποντάρει στον βραβευμένο με Όσκαρ Guillermo del Toro («Ο Λαβύρινθος του Πάνα», «Η Μορφή του Νερού»), ο οποίος αναλαμβάνει ως βασικός δημιουργός, παραγωγός και showrunner αυτής της arthouse ανθολογίας τρόμου. Τα επεισόδια, τα οποία θα βγαίνουν στην πλατφόρμα ανά δύο την ημέρα, θα έχουν διαφορετικό cast και σκηνοθέτη. Ανάμεσα στα ονόματα των ηθοποιών, ξεχωρίζει εκείνο του Rupert Grint (Ο Ron Wesley από το Harry Potter). Πρεμιέρα στις 25 Οκτωβρίου.

“The Patient”: Όταν ο Steve Carell απαλάσσεται από το προσωπείο του Michael Scott του "The Office" τότε είναι που αναδεικνύεται το φάσμα των υποκριτικών του δυνατοτήτων (θυμηθείτε το "Foxcatcher" ή το "The Big Short") και αυτό συμβαίνει και στη σειρά του Hulu "The Patient", όπου υποδύεται έναν ψυχολόγο που πέφτει θύμα απαγωγής ενός ασθενή του, ο οποίος του αποκαλύπτει πως είναι serial killer και χρειάζεται τη βοήθειά του πριν κάνει άλλο κακό. Στον ρόλο του διεστραμμένου ψυχοπαθή ο Domhnall Gleeson, γνωστός και ως «ο κοκκινομάλλης από το Harry Potter, το Star Wars και το About Time».

5 μέρη να επισκεφθείτε

Tο Απεριτίφ στο Παγκράτι για διαφορετικές εκδοχές Spritz και Νegroni και εκλεκτά συνοδευτικά.

Tο Abstract Athens πίσω από το Καλλιμάρμαρο για σκανδιναβικά ανοιχτά σάντουιτς (το πρωί) και hot dogs (το βράδυ), αυθεντικό Zombie και Splatter Margarita.

Tη Babushka στο Κουκάκι, το πιο φωτεινό, πιο ευδιάθετο, πιο ροζ μπαρ της πόλης, για κοκτέιλ και βρετανικό indie στα ηχεία.

Tο μικροσκοπικό καφενείο γεμάτο personality Τιτάνας στον Νέο Κόσμο, για πρωινό καφεδάκι με λουκούμι, που θα γίνει μπύρα ή τσίπουρο με μεζεδάκι.

Tη γαλική pâtisserie Ρεσιτάλ στο Μετς για «πάνω-κάτω» τραγανό γαλακτομπούρεκο.