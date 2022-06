"Πριν από έξι χρόνια, οι Muse έκαναν την πρώτη εμφάνισή τους στη σκηνή του Ejekt Festival, γράφοντας ιστορία με μια αξέχαστη εμφάνιση που επί δύο ώρες ξεσήκωσε τους 30.000 θεατές και επιβεβαίωσε τον τιμητικό τίτλο τους ως της κορυφαίας ροκ μπάντας του πλανήτη! Αυτό ακριβώς είναι οι Muse και το δείχνουν σε κάθε συναυλία τους: το απόλυτο mega rock act της εποχής μας που βρίσκεται στο ζενίθ των δυνάμεών του και χάρη σε μια σειρά από massive hits ("Uprising", "Starlight", "Madness", "Resistance", "Hysteria", "Feeling Good", "Knights of Cydonia", "Time Is Running Out", "Dead Inside", "Undisclosed Desires", "Psycho", κλπ), μπορεί να παρουσιάσει ένα καθηλωτικό show που όμοιό του δεν υπάρχει. Στις 29 Ιουνίου 2022 οι Muse θα επιστρέψουν στη σκηνή του Ejekt Festival με το νέο, εντυπωσιακό show τους στα πλαίσια της περιοδείας για τον επερχόμενο, νέο δίσκο τους. Γνωστοί για την εμμονή τους στην τελειότητα κάθε λεπτομέρειας του οπτικοακουστικού θεάματος που παρουσιάζουν, σε κάθε περιοδεία τους επιδιώκουν να παρουσιάσουν κάτι που το κοινό δεν έχει ξαναδεί, οδηγώντας την live εμπειρία σε νέα standards".

Συνήθως τα Δελτία Τύπου έχουν μια δόση υπερβολής. Για το συγκεκριμένο όμως δεν θα άλλαζα (σχεδόν) τίποτα. Δεν ξέρω εάν είναι το «απόλυτο» mega rock act της εποχής μας, αλλά όντως είναι mega rock act. Με τους Muse, συμβαίνει το παράδοξο για τα ελληνικά δεδομένα. Τους έχουμε δει στην αρχή της καριέρας τους, όταν έπαιζαν στο Rockwave μόλις δεύτερο όνομα μετά τους Closer, τους έχουμε δει στο κρίσιμο δεύτερο άλμπουμ, όταν φαινόντουσαν ότι κάτι μεγάλο υπάρχει εδώ, και τους έχουμε δει στην καταξίωση τους ως ένα τεράστιο rock συγκρότημα. Έχοντας και λίγο την βοήθεια του internet καθώς έχουν περάσει 22 χρόνια από τότε που τους είδαμε για πρώτη φορά, και διαβάζοντας τις τότε μουσικές ανταποκρίσεις, κάνουμε μια αναδρομή στις συναυλίες των Muse στην χώρα μας.

2000, Rowckwave Festival

Τον Σεπτέμβριο του 2000 θα πήγαινα φαντάρος. Οπότε είχα αποφασίσει να κάνω ένα «δώρο» στον εαυτό μου και να πάω και στις 3 ημέρες του Rockwave. Έχοντας σπουδάσει στην Αγγλία την περίοδο 1995-2000, έζησα από κοντά το φαινόμενο των OASIS και ως εκ τούτου δεν υπήρχε περίπτωση να χάσω την συναυλία τους, έστω και χωρίς τον Noel Gallagher. Μιας και δεν είχα άλλες υποχρεώσεις τότε, είχα πάει από την αρχή του φεστιβάλ για να δω τους Έλληνες Closer, «κάποιους» Muse που δεν τους ήξερα και φυσικά τον Moby και Oasis.



Μετά τους Closer, ακολουθούσαν οι Muse. Αν και έχουν περάσει 22 χρόνια από τότε, θυμάμαι να μου κάνουν εντύπωση τα φωνητικά του Matt Bellamy που παρά θύμιζαν τον Thom Yorke των Radiohead, τους οποίους τους είχαμε απολαύσει λίγο καιρό πριν, για πρώτη και τελευταία φορά, 2 ήμερες στον Λυκαβηττό. Δεν θα το παίξω έξυπνος, ούτε θέλω να κάνω τον καμπόσο, αλλά τότε οι Muse δεν είχαν δώσει δείγματα αυτού που έμελλε να γίνουν στην μετέπειτα πορεία τους. Και ο τότε μουσικός τύπος στην χώρα μας, αυτό είχε επισημάνει, ότι τα φωνητικά ήταν μια κόπια του Thom Yorke. Στο setlist.fm δεν υπάρχει η συναυλία τους στην Ελλάδα, αλλά τότε στα φεστιβάλ έπαιζαν τα παρακάτω:

Setlist

New Born

Sober

Sunburn

Falling Down

Feeling Good (Anthony Newley cover)

Agitated

Muscle Museum

Plug In Baby

Cave

Fillip

Minimum

Unintended

Showbiz

Δηλαδή 8 τραγούδια από το Showbiz και 2 από το Origin Of Symmetry που κυκλοφόρησε το 2001. Κοιτώντας τώρα, ζήσαμε ιστορία καθώς είχαμε ακούσει σε πρώιμες εκδόσεις τα “New Born” και το “Plug In Baby” και είχαμε την ευκαιρία να δούμε ένα συγκρότημα στο ξεκίνημα του. Ποιος να το φανταζόταν τότε.

2002 , Ρόδον

Δεκαοχτώ μήνες στον στρατό είχα χάσει την άμεση επαφή μου με την μουσική, και καθώς οι βάσεις μου ήταν στο metal, δεν είχα παρακολουθήσει την άνοδο των Muse. Αμφιβάλλω εάν είχα πάρει και χαμπάρι ότι θα εμφανιζόντουσαν τον Απρίλιο του 2002 στο θρυλικό ΡΟΔΟΝ, έχοντας στις αποσκευές τους το Origin Of Symmetry. Οι ανταποκρίσεις της εποχής μιλάνε για ένα γεμάτο ΡΟΔΟΝ, για ένα παθιασμένο κοινό, αλλά ένα μικρό ξενέρωμα γιατί η συναυλία είχε διαρκέσει 75 λεπτά και δεν υπήρχε encore, και η setlist ήταν «περίεργη». Βλέποντας τώρα την setlist, περιέχει μερικά από το πολύ αγαπημένα μου τραγούδια των Muse, όπως το “Dead Star”, “In Your World”, ενώ σύμφωνα με το setlist.fm έπαιξαν για πρώτη φορά το “Hysteria” από το ακυκλοφόρητο Absolution. Δηλαδή τι άλλο να ζητούσε κάποιος το 2002;

Setlist

New Born

Micro Cuts

Dead Star

Citizen Erased

Hysteria

Sunburn

Showbiz

Feeling Good

Space Dementia

In Your World

Hyper Music

Muscle Museum

Plug In Baby

Bliss

2004, Rockwave Festival

Το Rockwave Festival ανακοινώνει την απόφαση των Muse να μην εμφανισθούν στην Ελλάδα. Μέχρι χτες βράδυ η Di Di Music - Big Star Promotion περίμενε το επίσημο statement της μπάντας, το οποίο δεν έφτασε ποτέ. Γι’ αυτό τον λόγο αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να αφήσουμε απλά τους Muse εκτεθειμένους στην κρίση του κοινού τους. Παρότι η συμφωνία όσον αφορά το οικονομικό μέρος και τη σειρά εμφάνισης τους είχε επιβεβαιωθεί από την πλευρά τους εδώ και μήνες, οι Muse αποφάσισαν να μην την τηρήσουν και μάλιστα χωρίς κάποια αιτιολογία. Με τον ίδιο τρόπο και χωρίς δεύτερη σκέψη οι Muse παράλληλα ακύρωσαν την εμφάνιση τους και στο RockIstanbul φεστιβάλ της Τουρκίας! Παράλληλα, έχουμε προβεί σε δυναμικές κινήσεις και οι Mogwai έχουν ήδη επιβεβαιώσει την εμφάνιση τους την τέταρτη ημέρα του Rockwave Festival. H αγαπημένη κολεκτίβα από την Γλασκώβη που εκτιμά ιδιαίτερα το ελληνικό κοινό (και τα αισθήματα είναι αμοιβαία) είπε αμέσως το ναι στο Rockwave, παρόλο που ήταν εκτός προγράμματος τους. Oι Mogwai, από τις λίγες μπάντες που η μουσική τους είναι και στάση ζωής, θα κατακτήσουν την σκηνή του Rockwave. Stay tuned

2007, Terra Vibe Park

35€ το εισιτήριο για τους Muse. Το γράφω και το ξαναγράφω, 35€. Οι Muse που είχαν κυκλοφορήσει το 2006 το Black Holes and Revelations , ναι αυτό με τα “Starlight”, “Supermassive Black Hole” κτλ. Οι Muse που το καλοκαίρι του 2007 είχαν παίξει 2 μέρες στο Wembley Stadium και από την εμφάνιση τους εκεί υπάρχει το απόλυτο DVD HAARP. Και στην Ελλάδα είχαν μάξιμουμ 9000 θεατές. Ναι, ήταν Οκτώβριος, ναι ήταν στο Terra Vibe, ναι είχε λίγο ψύχρα τότε, αλλά ήταν και η τελευταία φορά που θα βλέπαμε τους Muse ως ένα rock group, δίχως φουτουριστικά video wall, δίχως drones, δίχως κουστούμια , δίχως, δίχως (βάλτε ότι θέλετε). Κιθάρα/μπάσο/ντραμς μόνο και η απόλυτη συναυλία. Το ένα hit πίσω από το άλλο, με έμφαση στο πρόσφατο Black Holes and Revelations με 7 τραγούδια και 6 από το Absolution, ήταν σαν να μας αποζημίωσαν και για την ακυρωμένη συναυλία του 2004. Καλύτερη στιγμή του live, θα έλεγα το intro με το Dance of the Knights/ “Knights of Cydonia” και το κλείσιμο με το κιθαριστικό όργιο του “Stockholm Syndrome”. Ήταν και η τελευταία φορά που θα τους βλέπαμε με μόνο show κάποια μπαλόνια....

Setlist

Dance of the Knights

Knights of Cydonia

Map of the Problematique

Hysteria

Supermassive Black Hole

Butterflies & Hurricanes

Sing for Absolution

Feeling Good

Apocalypse Please

Invincible

Starlight

Time Is Running Out

New Born

Encore:

Soldier's Poem

Unintended

Plug In Baby

Encore 2:

Take a Bow

Stockholm Syndrome

2016, Ejekt Festival

Από το 2007 που τους είδαμε μέχρι το 2016 που ήρθαν ξανά, οι Muse γιγαντώθηκαν. Μπορεί για τα άλμπουμ που κυκλοφόρησαν μετά το Black Holes and Revelations να υπάρχουν πολλές ενστάσεις, μπορεί να δίνουν τεράστια έμφαση στα visuals, πάντως ακόμα και έτσι οι εμφανίσεις τους είναι μια συναυλιακή εμπειρία που πρέπει να την ζήσεις.

Για την εμφάνιση τους στην Αθήνα, μπορείτε να διαβάσετε εδώ για να θυμηθείτε τι έγινε, ενώ εγώ τους είχα παρακολουθήσει μερικές ημέρες στην Piața Constituției, Βουκουρέστι . Και οι 2 ανταποκρίσεις αναφέρουν τον απίστευτο ήχο, τα φοβερά visual ειδικά στο “Τhe Globalist” και γενικότερα η αίσθηση ενός απόλυτου show. Τότε είχαν πάει πάνω από 25000 θεατές για να τους απολαύσουν. Για να δούμε φέτος, θα σπάσει το ρεκόρ;

Setlist:

Drill Sergeant

Psycho

Plug In Baby

Hysteria

Butterflies And Hurricanes

Bliss

The 2nd Law: Isolated System

The Handler

Supermassive Black Hole

Madness

Dead Inside

Starlight

Time Is Running Out

The Globalist

Drones

Encore

Uprising

Mercy

Knights Of Cydonia