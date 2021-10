Στη νέα μας στήλη, που συμπίπτει με την πρώτη εβδομάδα του avopolisradio.gr -γιατί εκεί τα ακούμε για πρώτη φορά- θα διαλέγουμε κάθε Παρασκευή τα κομμάτια που αξίζει να προσθέσετε στις λίστες με τα αγαπημένα σας.

Από τον χαμό των χιλιάδων uploads για την εβδομάδα 4-8 Οκτωβρίου, τα παρακάτω 8 έχουν αυτό που χρειάζεστε προκειμένου να βελτιώσετε τις επιδόσεις του μουσικού σας αλγόριθμου.

1. Cat Power - Bad Religion (Frank Ocean cover) (Domino)

Κάθε φορά που η Charlyn Marie "Chan" Marshall αποφασίζει να διασκευάσει κομμάτια τρίτων, έχει το χάρισμα να τα κάνει δικά της. Την Τετάρτη ανακοίνωσε ένα ολόκληρο νέο album με διασκευές και σαν πρώτο δείγμα η Domino Records ανέβασε στις πλατφόρμες το "Bad Religion". Σύνθεση που ανήκει στον επιδραστικό R&B crooner Frank Ocean, αλλά κυριολεκτικά εδώ του δίνεται η δεύτερη ευκαιρία που πάντα του άξιζε.

2. Los Bitchos - Las Panteras (City Slang)

Μετά τον Bandcamp χαμό του “The Link Is About To Die” οι Αγγλίδες Los Bitchos υπέγραψαν με την City Slang, μετέτρεψαν σε “ημιμόνιμο” την πατέντα με τις κρυστάλινες surf κιθάρες και τα εξοτικά χορευτικά groove και σύντομα θα βρεθούν σε μία Ευρωπαική πολή της προτιμησής σας.

3. Alewya - Play (Because London)

Είναι σχεδόν απαραίτητη προϋπόθεση των νέων καιρών, οι μουσικοί και τα δημιουργικά πνεύματα να έχουν παραπάνω από μία ιδιότητες όταν λανσάρουν το πακέτο νέας κυκλοφορίας. Η ανερχόμενη Alewya είναι εικονογράφος και γλύπτρια όταν δεν βρίσκεται μπροστά από το μικρόφωνο και όταν δεν σκηνοθετεί video όπως αυτό για το φιλόδοξο νέο της κομμάτι “Play”. Με την dj θρύλο του BBC Radio 1, Annie Mac να την χρίζει one to watch πριν αποχωρήσει από το ραδιόφωνο, το νέο σκοτεινό groove του “Play” έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς παράλληλα προλογίζει το ep Panther In Mode για λογαριασμό της Because London.

4. BADBADNOTGOOD - Love Proceeding (XL Recordings)

Τα κατάφερε, γιατί απλά μπορεί, ο Richard Russell και συμπεριέλαβε τα "καυτά" jazz Αμερικανάκια (στην πιο ώριμη φάση τους) στο δημιουργικό hub της XL Recordings. Είναι θέμα χρόνου να συνοδεύσουν ονοματάρες με vibe και αισθητική όπως η FKA Twiggs, αλλά προς το παρόν ας τους απολαύσουμε σε ένα ακόμα -soon to be classic- άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε και έχει τον "μάγο" Arhtur Verocai να ενορχηστρώνει τα έγχορδα.

5. DIPLO & PAUL WOOLFORD & KAREEN LOMAX - Promises (Higher Ground / Panik Records)

Άγνωστο ποιος είναι σε θέση να σταματήσει τον Diplo στο πανούργο φετινό του σχέδιο να μάθει στις μάζες της Αμερικής της αξίες της Chicago house. Δίπλα του, η ομάδα που κερδίζει και δεν αλλάζει. Ο mastermind Paul Woolford από το Λονδίνο, που όταν δεν κάνει bass heavy σκοτάδια σαν Special Request, περνάει χρόνο με την ανερχόμενη Kareen Lomax στα Abbey Road και μπολιάζουν gospel χορωδίες σε house anthems. Ακόμα και αν δεν πιστεύετε, ότι ο Diplo είναι ικανός να μετατρέψει την house σε νέα παγκόσμια μόδα, ακούστε το και από εναν “δικό” σας στην επόμενη επιλογή

6. Bonobo - Rosewood (Ninja Tune)

Ακόμα και όσοι επιμένουν να συνδέουν τον Bonobo με την χρυσή εποχή του indie beatmaking -βλέπε Four Tet ή Dj Shadow- είναι δύσκολο να μην δεχτούν τη νέα του χορευτική, house friendly στροφή του. Το “Rosewood” συνδέεται με τον φρέσκο εξαιρετικό κατάλογο που υπηρετεί η Ninja Tune τελευταία, βλέπε Sofia Kourtesis, TSHA και Dj Seinfeld.

7. Flight Facilities - Forever ft. Broods (Future Classic)

Οι κυκλοφορίες του χορευτικού label Future Classic που στην Αμερική πλέον έχουν διανομή από την μεγάλη ανεξάρτητη Glassnote είναι ένα ακόμη δείγμα της ανόδου της house στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Το δίδυμο των Flight Facilities κυκλοφορεί το “Forever” με τα φωνητικά των Broods προκειμένου να μεγαλώσει το ενδιαφέρον γύρω από το album FOREVER που βγαίνει στις 12 Νοεμβρίου.

8. Koffee - West Indies (RCA)

Με το βάρος από τον τίτλο της νεαρότερης καλλιτέχνιδος που έχει κερδίσει ποτε Grammy στην κατηγορία Reggae album, η εικοσιενάχρονη Τζαμαϊκανή Koffee επιστρέφει με το νέο single West Indies αυτή την εβδομάδα και εμείς ακόμα χορεύουμε την carnival εκδοχή του προπέρσινου “Toast”. Η Koffee δικαία είναι μία ακόμη από τις εναλλακτικές ποπ στάρ νέας κοπής και το video το αποδυκνείει περίτρανα.