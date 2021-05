ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το πιο χαρακτηριστικό mecha anime, μυστηριώδες, πολυεπίπεδο, σπουδαίο, πολύπλοκο, ασύγκριτο. Πάει πακέτο με ένα από τα σπουδαιότερα soundtracks για ιαπωνικά κινούμενα σχέδια και καταφέρνει να «περιγράψει» τους μοναδικούς χαρακτήρες με ιδανικό τρόπο. Κομψό και μυστηριώδες πιάνο μαζί με τσέλο, φλάουτο, κρουστά, keyboards και το μελαγχολικό vaguely jazz-esque πιάνο που παίρνει θέση στα χαρακτηριστικά θέματα μάχης. Όλα συνδέονται αρμονικά και περιγραφικά, δημιουργώντας μια αξέχαστη εμπειρία, ικανή ακόμα και να προβληματίσει όσους την παρακολουθήσουν, δίνοντας βάση στην σημειολογία. (Ακούστε και αυτό και αυτό .)

Το top 5 συμπληρώνουν: Nausicaä of the Valley of the Wind (1984) - Joe Hisaishi, Ghost in the Shell (1995) - Kenji Kawai, Puella Magi Madoka Magica (2011) - Yuki Kajiura, Made in Abyss (2012) - Kevin Penkin

Μαρία Παππά

(δημοσιογράφος LIFO/παραγωγός movement.radio)

Akira (1988) - Geinoh Yamashirogumi

Κατά την διάρκεια της πρώτης καραντίνας που ήταν της μόδας στο Facebook να γίνονται λίστες με αγαπημένα άλμπουμ όλων των εποχών, ένας φίλος μου ζήτησε να κάνω μια δική μου. Κοντοστάθηκα, το σκέφτηκα λίγο και τελικά δεν έκανα. Αν όμως μου ζητούσε να γράψω για το αγαπημένο μου δίσκο όλων των εποχών, τότε χωρίς δεύτερη σκέψη αυτό θα ήταν το Akira. Ένα άλμπουμ που ηχητικά δεν μπορώ να προσπεράσω όσα χρόνια κι αν περάσουν (βέβαια, ποτέ μη λες ποτέ). Η ιστορία του Akira ξεκινάει το 1982 όταν πρωτοκυκλοφόρησε ως manga από τον Katsuhiro Otomο. Η υπόθεσή του μας μεταφέρει σε ένα μετα-αποκαλυπτικό Τόκιο και περιστρέφεται γύρω από τρεις χαρακτήρες: τον Tetsuo, ένα αγόρι που αναπτύσσει υπερφυσικές δυνάμεις, τον Kaneda, τον καλύτερο του φίλο που ενώ αρχικά προσπαθεί να τον προστατέψει, ανακαλύπτει ότι οι δυνάμεις του ξεφεύγουν σε σημείο που πρέπει να τον σταματήσει για να σωθεί ο κόσμος και τον Akira, ένα μικρό αγόρι που πριν πεθάνει, η τεράστια δύναμή του οδήγησε στην καταστροφή του Τόκιο και την αρχή του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου.



Το 1988, ο Otomo αποφάσισε να το μεταφέρει πετσοκομμένο στην μεγάλη οθόνη χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το manga και θυσιάζοντας περίπου 2000 σελίδες από το κανονικό στόρι –το manga τελείωσε το 1990. Το φιλμ μέχρι και σήμερα θεωρείται ορόσημο στον τομέα του παγκόσμιου animation. Είναι το anime που άνοιξε τον δρόμο για την δημοφιλία του είδους στη Δύση και αρκετοί εικάζουν ότι εν μέρει αυτή η εξέλιξη οφείλεται και στο επιβλητικό soundtrack του.



Για τις ανάγκες αυτού, ο Otomo προσέλαβε τη μουσική πολυφωνική κολεκτίβα Geinoh Yamashirogumi. Ο Tsutomu Onashi ίδρυσε την κολεκτίβα το 1974. Μέλη της ήταν εκατοντάδες άτομα από γιατρούς, δημοσιογράφους, φοιτητές μέχρι και επιχειρηματίες. Έπαιζαν μια μίξη παραδοσιακής, πνευματικής gamelan μουσικής αλλά και folk από όλο τον κόσμο. Ριζοσπαστικοποίησαν τον τρόπο που παιζόταν το gamelan μέχρι τότε, προσπαθώντας να το προσαρμόσουν στους ήχους των συνθεσάιζερ. Κυκλοφόρησαν τρία άλμπουμ με αυτή την προσέγγιση. Το Ecophony Rinne το 1986 που το δεύτερο μέρος του θυμίζει έντονα την μουσική του Akira που ακολούθησε το 1988 και τέλος το Ecophony Gaia το 1990.



Τη μουσική συνέθεσε και διηύθυνε ο Onashi που τότε είχε το ψευδώνυμο Shoji Yamashiro. Το soundtrack αποτελείται από 10 κομμάτια. Τρία από αυτά ανήκουν στον ίδιο ρυθμικό κύκλο, "Kaneda", "Battle Against Clown" και "Exodus From the Underground Fortress". Το σκορ κυκλοφόρησε με τα κομμάτια στην σειρά που ακούγονται στην ταινία. Είναι αναπόσπαστα με τις εικόνες, κάτι που προβλημάτιζε τον Onashi πριν συμφωνήσει να αναλάβει το πρότζεκτ.



Ο Otomo επέλεξε τους Geinoh Yamashirogumi επειδή ήταν φαν της μουσική τους. Τους έδωσε απεριόριστο budget αλλά όχι και χρόνο. Έπρεπε να έχουν έτοιμη τη μουσική σε έξι μόλις μήνες.



Σήμερα ο Onashi θυμάται: «Ο κύριος Otomo με επισκέφτηκε στο σπίτι μου και είπε ‘Κάνω ένα φιλμ για το Akira, θα ήθελες να αναλάβεις την μουσική;’. Μέχρι τότε δεν είχα κάνει ποτέ μουσική για φιλμ, πόσω μάλλον για anime. Ήμουν ερασιτέχνης όσον αφορά την εμπορική μουσική και δεν είχα ποτέ λάβει καμία επίσημη μουσική παιδεία. Επιπλέον, ήταν αδύνατο να κάνεις μουσική για anime που γινόταν με τόσο προηγμένη τεχνολογία και με τόση λεπτομέρεια. Παρόλα αυτά, μου είπε ότι ‘αν δε δουλέψει, μπορείς να μου δώσεις να χρησιμοποιήσω τους ήχους από τους δίσκους που έχεις κυκλοφορήσει μέχρι τώρα’. Όταν άκουσα τον Otomo-san να το λέει αυτό, σκέφτηκα ότι θα κάνω το καλύτερο που μπορώ άσχετα αν μπορώ να ανταπεξέλθω ή όχι και κάπως έτσι αποφάσισα να το κάνω στο τέλος. Όταν ξεκίνησα τη μουσική παραγωγή ήταν σαν να ψάχνω για ένα ψύλλο στα άχυρα. Ήταν τρομακτικό επειδή ήξερα ότι καμιά μουσική από το παρελθόν δε θα μπορούσε να ταιριάζει με τα πλάνα του φιλμ. Επιπλέον, έκαναν το ανάποδο από αυτό που συνηθιζόταν μέχρι τότε στις παραγωγές. Θα φτιάχναμε δηλαδή τη μουσική χωρίς να δούμε το βίντεο. Μόνο όταν ολοκληρώθηκε το βασικό μέρος του ‘Kaneda’ του κομματιού που ήταν το κύριο θέμα του φιλμ, χρησιμοποιώντας ένα όργανο από μπαμπού jegog από το Μπαλί, ένιωσα αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να δουλέψει κάπως. Είδα το φως ενώ πριν έψαχνα στα τυφλά σε ένα εντελώς άγνωστο περιβάλλον. Όταν επισκέφτηκα το στούντιο του κ. Otomo κατά την διάρκεια της παραγωγής, εντυπωσιάστηκα όταν είδα τους σχεδιαστές να δουλεύουν καθώς παιζόταν δυνατά από τα ηχεία η demo κασέτα του Kaneda».