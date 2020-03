ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μπορεί να μην επικράτησε τελικάστο κτίριο του Νάσβιλ όπου στεγάζεται η κυβέρνηση της πολιτείας του Τενεσί (αντικαθιστώντας εκείνο του στρατηγού Nathan Bedford, δείτε εδώ ), όμως και μόνο η υποψηφιότητά της αποδεικνύει ότι μεσουρανούσε και εξακολουθεί να μεσουρανεί στον Νότο της Αμερικής.Ο λόγος φυσικά για τη Dolly Parton. Το κορίτσιαπό το Πίτμαντ του Τενεσί, που με το ταλέντο του έκανε το βίωμα τραγούδι, αγνόησε τα στερεότυπα της εποχής του, δεν βολεύτηκε στο πλάι του Porter Wagoner, αρνήθηκε να δώσει δικαιώματα στον Elvis Presley και κατάφερε όχι απλά να σταθεί στο μουσικό στερέωμα, αλλά να θεωρείται πλέον καιΜουσικός, ηθοποιός, συγγραφέας, παραγωγός και με ανθρωπιστικό έργο, η Dolly Rebecca Parton. Φυσικά, καθ' όλη τη διαδρομή της, αμφισβητήθηκε κι έφαγε τον σεξισμό με το κουτάλι –ως γυνή, αποτελούσε εύκολο στόχο του ανδροκρατούμενου κόσμου της μουσικής βιομηχανίας: από τα «αστειάκια» του Ricky Gervais, μέχρι διάφορες κριτικές του δικού μας Ποπ+Ροκ, αυτό που απασχόλησε τον Τύπο ήτανκαιΗ ίδια πάντως αμύνθηκε σε όλα αυτάκαι, εκφράζοντας τα δικαιώματά της –μίλησε για πράγματα δύσκολα και σκοτεινά και απέκτησε τελικά, απτόητη, μια τεράστια δισκογραφία. Επιστρέφει λοιπόν τώρα και: εμπνευσμένο από τα τραγούδια της, το Heartstrings ήρθε στα τέλη του 2019 και έγινε διαθέσιμοΌποιος παρακολουθεί το έργο της Αμερικανίδας καλλιτέχνιδας, δεν θα πρέπει να περιμένει κάποια ανατροπή από το Heartstrings. Τα 8 επεισόδια από τα οποία αποτελείται η σειρά φέρνουν μελετημένα και σαφή τα όσα εκείνη πιστεύει και προασπίζει τόσα χρόνια με τη ζωή της. Είναι σαν να υπήρχε η ανάγκη να δείξει τη δική της οπτική για πράγματα καθημερινά:. Αποφεύγει επίσης να σταθεί στα πιο γνωστά της κομμάτια, επιλέγοντας να στηρίξει όποια αυτή θεωρεί σημαντικά –σαν να θέλει να συστήσει διάφορες και διαφορετικές πλευρές της.Πάντα σχεδόν, χτίζονται ιστορίες στις οποίες η ίδια είτε έχει μόνο τον ρόλο της αφηγήτριας, είτε παίζει και ως ηθοποιός. Και μπορεί πράγματι να απευθύνεται τόσα χρόνια στους Αμερικάνους του Νότου –σε ένα βαθιά συντηρητικό κοινό, δηλαδή– το κάνει όμως πάντα με τον ολόδικό της τρόπο. Έτσι, κοντά στην απλότητα και στο μελό, σε αυτήν δηλαδή(ιδιαίτερα οι χριστουγεννιάτικες), τοποθετείται και η κριτική της ματιά απέναντι σε θέματα όπως ο, ηκαι η. Φέρνει μάλιστα ακόμα και τις ίδιες τις γυναίκες αντιμέτωπες με την προκατάληψη και τον μισογυνισμό που μπορεί να κρύβουν μέσα τους (“Jolene”), έστω κι αν τελικά η γυναικεία φιλία καθρεφτίζεται ως("Cracker Jack").Ο θεσμός τηςφαντάζει ως το παν στο Heartstrings. Η, πάλι, περνιέται περισσότερο ως παράδοση και ως μια τελείως προσωπική ανάγκη, παρά ως καθολικό αίτημα ("If I Had Wings"), θυμίζoντας, μετά την εκκλησία. Και μπορεί να μην υπάρχει εδώ μια Olympia Dukakis να λέει ρυθμικά «of course you can», όμως έχεις μια Melissa Leo πασαλειμμένη στις τούρτες, να κλαίει μες την προκατάληψή της.Η Dolly Parton χειρίζεται τους αρνητικούς χαρακτήρες άλλοτε ως καρικατούρες κι άλλοτε με απόλυτη τρυφερότητα και κατανόηση. Αυτό που ψάχνουν άλλωστε όλοι στο Heartstrings είναι–είτε μετά τη μετάνοια, είτε μετά την επιλογή να αλλάξουν πορεία. Θυμίζει πραγματικά τη χριστιανική αγάπη, όπως αποτυπώνεται στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.Στρέφεται ακόμα και στο παρελθόν, αλλά με άποψη. Ασχολείται επίσης με τα μεταφυσικά,("These Old Bones"). Προσφέρει ορατότητα για τις γυναίκες στα γουέστερν ("J.J. Sneed"), μιλά όμως και για τοναπέναντι στους Αφροαμερικάνους τη δεκαετία του 1960, ενώ ακουμπά και θέματα εκείνης της εποχής, όπως είναι λ.χ. η("Down from Dover").Φυσικά η Dolly Parton δεν γίνεται πότε ιδιαίτερα σκληρή,. Μια τέτοια άλλωστε επιλογή, σε στυλ ας πούμε Peter Mullan (The Magdalene Sisters, 2002), η οποία θα έδινε ένα δυνατό χτύπημα στον Καθολικισμό, μάλλον θα σόκαρε ιδιαίτερα το κοινό που την ακολουθεί. Κάπως έτσι, βέβαια, η σειρά χάνει τη ρεαλιστική της βάση,. Έτσι κι αλλιώς, και η ίδια ποθεί πάντα να κερδίζει η καλή πλευρά.Όλα μοιάζουν λοιπόν, σε σημείο που κάποιοι χαρακτήρες μένουν λίγο ξεκρέμαστοι: το ημιτελές σενάριο αφήνει τελικά το τραγούδι να καλύπτει (κάπως) το κενό. Άλλοτε πάλι, με εύκολα τρικ. Φορές-φορές, σε κάνει να αισθάνεσαι σαν να παρακολουθείς το σίριαλ Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας.Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το αποτέλεσμα είναι απόλυτα ειλικρινές και σε συνάφεια με ό,τι μπορεί να ξέρεις ή/και να πιστεύεις για την τραγουδοποιό. Δεν υπερπροσπαθεί στο Heartstrings,. Οτιδήποτε αγγίζει, στο δίνει με μια απόλυτη φυσικότητα –σαν να σου σερβίρει. Δίδεται όμως πιότερο στο πνεύμα της συντροφιάς που θέλει να κρατήσει μια σειρά σε ένα καθημερινό σου απόγευμα.Και τι καλύτερο από το, πάντα με εξτραβαγκάντζα κι αυτοσαρκασμό.