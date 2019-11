Κλασικές Διασκευές στην ιστορία της pop/rock μουσικής

* προσαρμοσμένη αναδημοσίευση άρθρου που πρωτοδημοσιεύτηκε σε παλιότερο τεύχος του περιοδικού Sonik(πρώτη εκτέλεση: Erma Franklin)Το κομμάτι των Jerry Ragovoy και Bert Berns αρχικά (1967) ακούστηκε από τη φωνή της αδερφής της Aretha Franklin, Erma Franklin, αλλά hit έγινε από τους Big Brother & Τhe Holding Company, με το αξεπέραστο ψυχεδελικό χαλί των πρώτων και τις κραυγές της Janis Joplin στα βασικά φωνητικά, που το έκαναν να ξεχωρίζει από οτιδήποτε ακουγόταν στο ραδιόφωνο εκείνης της εποχής. Διασκευάστηκε, βέβαια, και από άλλους αργότερα (βλ. Faith Hill και Melissa Etheridge).(πρώτη εκτέλεση: The Wild Ones)Ελάχιστη σχέση έχει το απόλυτο garage rock anthem με το πρωτότυπο, που κυκλοφόρησε 6 μήνες πριν από τον Jordan Christopher και τους The Wild Ones. Ο τραγουδιστής των Troggs, όμως, ο Reg Presley, είχε την τύχη να ακούσει το αυθεντικό demo του συνθέτη του "Wild Thing", Chip Taylor, ο οποίος δεν ήταν ...εκπαιδευμένος κιθαρίστας και ηχογράφησε έτσι το κομμάτι κάπως ράθυμα και ακατέργαστα, πατώντας σε μερικά βασικά ακόρντα. Αυτή η (lo-fi, θα λέγαμε σήμερα) εκτέλεση ενέπνευσε τον Reg Presley και την παρέα του για ένα garage remake, το οποίο θα ξεπερνούσε κατά πολύ την πρώτη ηχογραφημένη έκδοση και θα έμενε κλασικό στην ιστορία του rock 'n' roll.(πρώτη εκτέλεση: John Lennon)Το τραγούδι του John Lennon εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο άλμπουμ Imagine, πίσω στα 1971, αλλά έχει διασκευαστεί κάτι λιγότερο από 100 φορές ‒η version του (σπεσιαλίστα στις διασκευές) Bryan Ferry, όμως, είναι η πιο χαρακτηριστική. Για πρώτη φορά οι Roxy Music το διασκεύασαν ζωντανά λίγο μετά τον θάνατο του Lennon (1980) και έναν χρόνο αργότερα το κυκλοφόρησαν κανονικά, κερδίζοντας και το μοναδικό #1 single τους.(πρώτη εκτέλεση: Delaney & Bonnie)Αν και οι περισσότεροι το γνωρίζουμε από την εκτέλεση των Carpenters το 1971 –και έχουμε την εντύπωση ότι αυτή είναι και η πρώτη– στην πραγματικότητα το “Superstar” (που έτσι κι αλλιώς είναι ένα από τα πιο πολυδιασκευασμένα κομμάτια στη δισκογραφημένη ιστορία) γράφτηκε και παίχτηκε 2 χρόνια νωρίτερα από τους Bonnie Bramlett και Leon Russell. Από τον Luther Vandross ως τους Sonic Youth και από τα rock ως R'n'B ή jazz remake του, το "Superstar" μοιάζει με χαμαιλέοντα. Αλλά η έκδοση των Carpenters είναι εκείνη που συνιστά όχι ενδιάμεσο στυλιστικό φορέα, μα συναισθηματική αφετηρία για όλα τα υπόλοιπα.(πρώτη εκτέλεση: Ray Noble Orchestra)Πριν από 87 ολόκληρα χρόνια ηχογραφήθηκε η πρώτη εκτέλεση ενός εκ των καλύτερων τραγουδιών όλων των εποχών, κι ας το έχουμε όλοι ταυτίσει με την εμβληματική southern soul ερμηνεία του Otis Redding το 1966. Μια μοναδική στιγμή στην ιστορία της soul μουσικής, στην οποία ο Redding είχε την τύχη να συνοδευτεί από τους Booker T. & Τhe MG's.(πρώτη εκτέλεση: Peggy Seeger)Άλλο πολυδιασκευασμένο κομμάτι, που ξεκίνησε όμως ως φολκ τραγούδι, γραμμένο από τον ο Ewan MacColl για την Peggy Seeger –η οποία αργότερα θα γινόταν και γυναίκα του. Η Roberta Flack θα έριχνε την ταχύτητα στις αρχές των 1970s και με τη μοναδική, δραματική της ερμηνεία (που αρχικά μισούσε ο δημιουργός του) θα το άλλαζε μία για πάντα. Βέβαια, θα χρειαζόταν και η βοήθεια από τον Clint Eastwood, ο οποίος συμπεριέλαβε τη μπαλάντα στο θρίλερ Play Misty For Me 2 χρόνια αργότερα, κάνοντάς την παγκόσμιο hit.(πρώτη εκτέλεση: Fleetwood Mac)H έκδοση του Carlos Santana αποτελεί medley της πρώτης version του Peter Green των Fleetwood Mac με το “Gypsy Queen” του Gabor Szabo από τα 1966. Το latin στοιχείο, που μόνο εκείνος μπορούσε να προσδώσει σ' αυτό το ξεχωριστό blues rock κομμάτι, τού χάρισε ένα πολύ μεγάλο hit στις αρχές των 1970s.(πρώτη εκτέλεση: Arrows)Το πιο χαρακτηριστικό τραγούδι της Joan Jett δεν ακούστηκε για πρώτη φορά το 1981, αλλά 6 χρόνια νωρίτερα, από μια βρετανική rock μπάντα, τους Arrows. Glam όσο χρειαζόταν για την εποχή του, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ως b-side και στη συνέχεια έγινε και κανονικό single, χωρίς όμως να καταφέρει να περάσει στα mainstream ακροατήρια.(πρώτη εκτέλεση: The Undisputed Truth)Ένα κλασικό κομμάτι της Motown που πέρασε στα ψιλά, μετατράπηκε σε funky soul classic στην πιο σύνθετη έκδοση των Temptations, με wah-wah κιθάρες, έγχορδα και τρομπέτες. Στις αρχές των 1990s ξανάγινε μάλιστα επιτυχία από τους Was (Not Was) και λίγο αργότερα το συμπεριέλαβε και ο George Michael στο EP Five Live –μπλέκοντάς το αργότερα με το hit των Adamski & Seal “Killer”.(πρώτη εκτέλεση: David Bowie)«I'm probably gonna screw this up», είπε ο Kurt Cobain λίγο πριν διασκευάσει για το MTV Unplugged το classic του David Bowie. Όμως η αλήθεια είναι ότι με την εκτέλεση αυτή το έκανε δικό του, φέρνοντάς το στο προσκήνιο μιας νεότερης μουσικής γενιάς.(πρώτη εκτέλεση: Gloria Jones)Ακόμα ένα τραγούδι για το οποίο υπάρχει λάθος εντύπωση για την πρωτότυπη version. Δεκάδες διασκευές έχουν υπάρξει, αλλά οι περισσότερες πατούν πάνω σε εκείνη των Soft Cell, που έφεραν έναν soul δυναμίτη στα synth pop μέτρα τους.(πρώτη εκτέλεση: Neil Young)Αυτό ήταν που μας σύστησε τους Saint Etienne το 1990, indie παιδιά με γνώση και λατρεία της dance κουλτούρας, που τελικά κατάφεραν να μας απασχολήσουν και κατά την τρέχουσα δεκαετία (όχι και τόσο εύκολο, έτσι;). Η dance pop διασκευή στην κομματάρα του Neil Young (βρισκόταν στο άλμπουμ του 1970 After The Gold Rush) είχε καταπληκτικό, μελαγχολικό dub ήχο, balearic synth στοιχεία και φωνητικά που πάτησαν (όσο κι αν μας φαίνεται αρχικά περίεργο) πάνω στην πρώτη εκτέλεση.(πρώτη εκτέλεση: The Family)Με εκείνο το βιντεοκλίπ που γυρίστηκε στο Παρίσι και με το αληθινό κλάμα της στο τέλος, η Sinéad O' Connor έβαλε το τραγούδι του Prince σε κάθε σπίτι. Αποκάλυψε μάλιστα ότι ο στίχος «All the flowers that you planted, Mother/in the back yard/All died when you went away» ήταν μαχαίρι στην καρδιά, εξαιτίας πραγματικών προσωπικών βιωμάτων. Το κομμάτι γράφτηκε πάντως από τον Prince για τη Sandy Scipioni, την προσωπική του γραμματέα στα 1980s, η οποία έπρεπε να τον εγκαταλείψει μετά τον θάνατο του πατέρα της (σημειωτέον: δεν είχαν ερωτική σχέση!). Και συμπεριλήφθηκε αρχικά στο άλμπουμ του side project του The Family, μιας funk μπάντας στην οποία διοχέτευε και άλλες ποσότητες της δημιουργικής του μανίας. Το "Nothing Compares 2 U" υπάρχει στο ένα και μοναδικό άλμπουμ του γκρουπ, δεν κυκλοφόρησε ποτέ σε single και μάλλον θα περνούσε στην αφάνεια αν δεν υπήρχε η συγκλονιστική ερμηνεία της O' Connor.(πρώτη εκτέλεση: Bob Dylan)Έξι μήνες μετά την εμφάνισή του στο άλμπουμ του Bob Dylan John Wesley Harding, το “All Along The Watchtower” προσαρμόστηκε στα μέτρα του Jimi Hendrix για το Electric Ladyland και πήρε τη δόξα από την αρχική, ακουστική εκτέλεση. Η εκτέλεση του Hendrix ήταν αυτή που βρέθηκε στα 50 πρώτα της λίστας του Rolling Stone με τα 500 καλύτερα κομμάτια όλων των εποχών.(πρώτη εκτέλεση: Tim Buckley)Εκπληκτική η άποψη της κολεκτίβας της 4AD στο κομμάτι του Tim Buckley, 13 χρόνια μετά την πρώτη έκδοση. Οι Elizabeth Fraser & Robin Guthrie μάς χάρισαν με διαφορά τον πιο στοιχειωτικό εκπρόσωπο του άλμπουμ It'll End Ιn Tears και ίσως να ξεπέρασαν και το πρωτότυπο.(πρώτη εκτέλεση: Otis Redding)«Αυτό το κορίτσι έκλεψε το κομμάτι από μένα», ήταν τα λόγια του Otis Redding για το “Respect”. Αν και ο Redding βρέθηκε με την ερμηνεία του στο top-5 των R&B charts του 1965, η καταιγιστική ερμηνεία της Aretha Franklin 2 χρόνια μετά, με την προσθήκη του «sock it to me» (και όχι μόνο), ήταν εκείνη που κέρδισε τη μάχη με τον χρόνο.(πρώτη εκτέλεση: Nine Inch Nails)Πολλά τραγούδια μεταχειρίστηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Johnny Cash στα πλαίσια των American ηχογραφήσεων, αλλά η διασκευή του στο τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ The Downward Spiral ήταν όσο ωμή και συγκινητική χρειαζόταν, ώστε να το περάσει σε μια διαφορετική διάσταση.(πρώτη εκτέλεση: Leonard Cohen)Χωρίς τη χορωδία και σχεδόν αφυδατώνοντας το τραγούδι (ηχητικά, τουλάχιστον) από το gospel στοιχείο –πατώντας πάνω στη διασκευή του John Cale– ο Jeff Buckley του έδωσε αυτήν την αγγελική, αιθέρια απόχρωση που πλέον θαυμάζουμε. Μη ικανοποιημένος μάλιστα από το αρχικό αποτέλεσμα, ηχογράφησε το "Hallelujah" πάνω από είκοσι φορές, ο δε Andy Wallace πήρε τρεις από αυτές τις ηχογραφήσεις για να δημιουργήσει ένα κομμάτι.(πρώτη εκτέλεση: Them)Ακούστηκε για πρώτη φορά στο ντεμπούτο των Βορειοϊρλανδών rock 'n' rollers Them του Van Morrison στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Η Patti Smith το μετέτρεψε σε ένα proto-punk διαμάντι.(πρώτη εκτέλεση: John Kongos)Για να γιορτάσει τις τέσσερις δεκαετίες της παρουσίας της στη μουσική, η δισκογραφική εταιρία Electra ζήτησε το 1990 από τις μπάντες της να διασκευάσουν hits από τον κατάλογό της, ώστε να φτιαχτεί μια συλλογή υπό τον τίτλο Rubáiyát. 