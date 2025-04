Γιατί η Gen Z έχει ανακηρύξει τα podcasts ως την αγαπημένη της συνήθεια;

Μπορεί να βρισκόμαστε στο 2025, όμως κάθε φορά που βάζουμε ένα podcast να παίζει στο background, νιώθουμε σαν να γυρνάμε πίσω στο χρόνο. Μια χρονομηχανή μας μεταφέρει στην ατμόσφαιρα των 80’s, όταν το πειρατικό ραδιόφωνο ήταν το κέντρο της νεανικής κουλτούρας, γεμάτο με αυθόρμητες ζωντανές εκπομπές και συζητήσεις χωρίς φίλτρα. Χωρίς τα διαφημιστικά διαλείμματα που μας διακόπτουν κάθε λίγα λεπτά.

Αυτός ο νέος τρόπος επικοινωνίας και ενημέρωσης φέρει τον ρομαντισμό των παλιών, αυθεντικών ραδιοφωνικών στιγμών, και η Gen Z φαίνεται να το έχει αγκαλιάσει ακριβώς γι' αυτό. Η νοσταλγία της ρετρό αίσθησης ενισχύει την γοητεία του, κάνοντάς το τόσο οικείο και ταυτόχρονα τόσο φρέσκο και συναρπαστικό.

Η συνεχόμενη αύξηση στην ακρόαση των podcasts είναι γεγονός

Τα podcasts δεν είναι απλώς μία σύγχρονη τάση – είναι μια νέα επανάσταση στον τρόπο που ακούμε, επικοινωνούμε και συνδεόμαστε μεταξύ μας. Στην εποχή της ψηφιακής υπερφόρτωσης προσφέρουν μία γνήσια, αληθινή εμπειρία ακρόασης.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του Edison Research, το 47% των νέων ηλικίας 13-24 ετών στις ΗΠΑ ακούνε podcasts τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, ενώ το 28% το κάνει σχεδόν καθημερινά. Αυτά τα νούμερα δεν είναι απλώς στατιστικά – είναι απόδειξη της τάσης που έχει ξεκινήσει και συνεχώς ενισχύεται.

Για ποιους λόγους η Gen Z λατρεύει να ακούει podcasts;

Κατά παραγγελία ακρόαση – και η απογείωση του multitasking

Σε αντίθεση με άλλα παραδοσιακά μέσα, μπορούν να καταναλωθούν με μεγαλύτερη ευκολία σε οποιοδήποτε μέρος και στιγμή. Είναι η κουβέντα που θα σου χαρίσει συντροφιά όταν πηγαίνεις ή έρχεσαι από τη δουλειά, όταν κάνεις γυμναστική ή όταν διαβάζεις για κάποιο μάθημα.

Επιπλέον, η κατά παραγγελία ακρόαση χαρίζει την ελευθερία της επιλογής οποιουδήποτε επεισοδίου, χωρίς τις δεσμεύσεις που έχει η παρακολούθηση ενός βίντεο ή η ανάγνωση ενός άρθρου.

Η διασύνδεση με τα social media και η δημιουργία κοινοτήτων

Πολλά podcast έχουν ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι οικοδεσπότες και οι θαυμαστές αλληλεπιδρούν, μοιράζονται περιεχόμενο και συζητούν γύρω από τα επεισόδια. H Gen Z αγαπά αυτή την κοινωνική διάσταση τους, επειδή δημιουργεί μια αίσθηση κοινότητας και συμμετοχής.

Αυθεντικό content χωρίς λογοκρισία

Αν για ένα πράγμα τρελαίνεται η Gen Z αυτό είναι αυθεντικότητα. Τους αρέσει να ακούν τις αφιλτράριστες ομιλίες και σκέψεις που μπορεί να έχουν οι εκφωνητές. Σε αντίθεση με τον καλά στημένο κόσμο της τηλεόρασης, το μέσο αυτό ανοίγει ένα παράθυρο προς κάτι πιο χαλαρό χωρίς υποδείξεις και σκαλέτες.

Είτε πρόκειται για μια σειρά αληθινών εγκλημάτων, μια κωμική εκπομπή ή μια συζήτηση για την ψυχική υγεία, τα podcasts προσφέρουν στη γενιά Z την ευκαιρία να ακούσει πραγματικές ιστορίες και εμπειρίες, όχι απλώς σεναριακή ψυχαγωγία.

Δίνοντας φωνή στην ψυχική υγεία και την ευεξία

Η γενιά αυτή έχει καταστήσει την ψυχική υγεία κεντρικό ζήτημα, και τα podcasts είναι ένα από τα βασικά εργαλεία για να επεξεργαστούν τα συναισθήματά τους. Περισσότεροι από το 80% των ακροατών αυτής της γενιάς τα χρησιμοποιούν για να χαλαρώσουν, ενώ το 60% αναζητά συμβουλές για προσωπική ανάπτυξη. Πλέον, έχουν γίνει καθημερινή συνήθεια, προσφέροντας αυθεντικότητα και υποστήριξη σε έναν κόσμο γεμάτο κοινωνικό στιγματισμό.

Κείμενο: Μαρία Χατζηγιάννη

Η τέχνη των podcasts στο Athens Music Week

Το Athens Music Week 2025 φέτος δεν περιορίζεται στη συζήτηση γύρω από τις τάσεις στον τομέα των podcasts, αλλά προχωρά ένα βήμα παραπέρα, συμπεριλαμβάνοντας στο πρόγραμμά του δύο LIVE Podcast sessions, με οικοδεσπότη τον Yaw Asamani του podcast Mudder Fracas, το οποίο φιλοξενεί tech enterpreneurs και τα success stories τους. Ο Asamani θα ηχογραφήσει τη συζήτηση ζωντανά και οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά πώς υλοποιείται ένα podcast.

No degrees, just mastered the art of hustling to a T: Clémentin Diard on building Ctrl+Reach from scratch… A basic instinct to succeed

08/05, 17:15 -18:00, Olympias

Yaw Asamani

Clémentin Diard

Real Gs move in silence like Giorgios: Untold tales of an acquisition…

10/05, 12:30-13:15, Olympias

Yaw Asamani

George Ilias

Το Athens Music Week, η μεγαλύτερη συνάντηση για τη μουσική βιομηχανία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιστρέφει από τις 7 έως τις 10 Μαΐου και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με πάνω από 350 καλεσμένους από την Ελλάδα και 30 χώρες του εξωτερικού, 82 εκδηλώσεις (παρουσιάσεις, roundtables, πάνελ συζητήσεων, ομιλίες, workshops, networking events και άλλες ξεχωριστές δράσεις), και περισσότερες απο 42 showcase συναυλίες & dj sets από 44 ονόματα από 14 χώρες, σε 8 διαφορετικούς χώρους της πόλης!

