Ηλία Κυριαζή, εσύ ως σκιτσογράφος και καλλιτέχνης πώς νιώθεις για τις viral AI εικόνες που αντιγράφουν τα σκίτσα του Miyazaki;

Από την ημέρα που το openAI αναβάθμισε το ChatGPT δίνοντάς του τη δυνατότητα να αναπαράγει τις πιο προηγμένες εικόνες τεχνητής νοημοσύνης που έχει καταφέρει να κατασκευάσει μέχρι στιγμής, το prompt «Κάνε αυτή τη φωτογραφία να μοιάζει με χαρακτήρα του Studio Ghibli» έγινε viral και ο ψηφιακός μας κόσμος χωρίστηκε σε πολλαπλά στρατόπεδα:

- Οι μισοί χρήστες έσπευσαν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή και πολύ γρήγορα τo feed γέμισε (σε όλες τις πλατφόρμες δικτύωσης) με καρτούν α λα Hayao Miyazaki, τόσο πειστικά που μοιάζουν όντως σαν να κατασκευάστηκαν στο διάσημο στούντιο animation: προσωπικές φωτογραφίες, κατοικίδια, διάσημοι, πολιτικοί, γνωστά φωτογραφικά στιγμιότυπα από την επικαιρότητα και ατελείωτα MEMEs.

Here's how you can restyle any image into the viral studio ghibli style: 1) Upload image in ChatGPT 4o 2) Prompt: "restyle image in studio ghibli style keep all details" 3) Wait 2 - 5 min 4) Download and share pic.twitter.com/h5ger1PMWB

- Οι άλλοι μισοί αγανάκτησαν και άρχισαν να αναπαράγουν επίμονα παλιότερη δήλωση του Hayao Miyazaki, όπου χαρακτήριζε το ΑΙ «προσβολή για την ίδια τη ζωή», σε μια προσπάθεια να νουθετήσουν τους ακολούθους τους.

A reminder of Miyazaki’s take on AI: “I would never wish to incorporate this technology into my work at all. … this is an insult to life itself … I feel like we’re nearing the end of times … We humans are losing faith in ourselves.” pic.twitter.com/ubAnVMlio5