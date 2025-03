Under The Radar: 3+1 ελληνικές κυκλοφορίες που αξίζουν την προσοχή σας

Electabaz / Κάπα Ξήγα / Λοιμός - TKO (Electabaz)

Θα αποτελούσε μια απάντηση, ή θα δινόταν έστω μια φευγαλέα ιδέα, για το τι συμβαίνει στην εγχώρια ανεξάρτητη hip hop σκηνής, μια επίσκεψη στο πρόσφατο πρώτο Χιπ Χοπ Con που εξελίχθηκε με επιτυχία για ένα διήμερο, το Σαββατοκύριακο 15 και 16 Μαρτίου. Διότι παρά την old school κατεύθυνση, μπορούσες να διακρίνεις στα battles τι έρχεται από τα κάτω. Θα πει κανείς, πως περιπτώσεις σαν του Electabaz εφόσον έχει βρεθεί υπό το διαθλαστικό φως των mainstream media και με το δεδομένο πως ήδη γράφει χιλιόμετρα, δεν κολλάει στον παραπάνω συλλογισμό, όμως ας κρατήσουμε την έναρξη από το «Γύρω Απ’ τη Φωτιά» αφού σε αυτή τη σύμπραξη, τα λόγια είναι των ΚΞ και Λοιμού: «Μάθετε πρώτα να χώνετε raps, μετά ακουμπήστε λεφτά για τα clips, μετά πληρώστε τα views και τα likes κι ένα νταβά για να σας προωθεί». 6 κομμάτια σε τούτο το EP, οι ρίμες είναι από τα τετράδια των outsiders, τα beats είναι μετρημένα.

Παναγιώτα Πέτση - στη Νέα Ιωνία (False Nine Rec)

Από το Βόλο μας έρχονται η φωνή κι οι μελωδίες της Παναγιώτας Πέτση, καθώς κι οι στίχοι του Νίκου Νούκουτου, στο δίσκο στη Νέα Ιωνία. Συμβαίνει το εξής, κι αυτό ισχύει για το στίχο, τη φόρμα αλλά και για το σκέλος της εκφοράς. Το δίδυμο έχει ιδέες, επιρροές, εικόνες κι αναγνώσματα, που μπορεί να εκτείνονται από το «Ηλία Ρίχτο» μέχρι την εργογραφία του Κραουνάκη, απέφυγε όμως το σβήσιμο, την παράλειψη, το φρενάρισμα. Προκύπτει ως κύριο ζητούμενο, μια πληθωρική -λεκτική κι εκφραστική - καταγραφή του «να τα πούμε όλα» (καταπώς συμβαίνει ενίοτε στους τρόπους των Καραμουρατίδη/Ευαγγελάτου), διογκώνοντας εντάσεις που θα μπορούσαν να μετρηθούν καλύτερα (κάτι που επιτυγχάνεται πχ στο «Στον Α.» με τη συμμετοχή και του Γεράσιμου Σκιαδαρέση). Τούτη η ένσταση δεν αναιρεί την ευδιάκριτη ενδιαφέρουσα μαγιά των Πέτση/Νούκουτου, που με λιγότερη πρεμούρα και περισσότερη επιμέλεια, μπορούν να κατασταλάξουν σε ένα πιο συμπαγές αποτέλεσμα.

Βασίλης Ράλλης - Τελευταίο Τσιγάρο (Vasilis Rallis)

Μαντάμ Θέκλα {Θέκλα Τσελεπή}, Πάνος Γεωργακόπουλος, Δέσποινα Σπανού, Αντώνης Απέργης, Σάββας Τσιώλης, Τζίμης Ευθυμίου, Ραφαήλ Μελετέας, Μουσικός του δρόμου, Asma Cordis, Κωνσταντίνα Κιούλου, Παντελής Πέτρου, Πάνος Γεωργόπουλος, Μαριλένα Καλαφάτη, Νίκος Γιούσεφ, Μαρία Χριστίνα Ιορδάνου, Νίκος Θετάκης, Μάριος Αδιάβαστος, Αλέξανδρος Ζόταϊ, Θεολόγος Κάππος, Μαρία Τζιάλλα, Μαρία Βούρτση, Δημήτρης Μισυρλής, Μαρία Μπεθάνη, Βαγγέλης Χαλιός, Νίκος Λεό {Funkey Junkie} και Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, είναι οι συμμετέχοντες στο spoken mixtape του Βασίλη Ράλλη, που αποτελεί το μουσικό τζαμάρισμα-μεταφορά του ομότιτλου βιβλίου του. Περιοριστικός ο υπότιτλος περί spoken jazz, όχι γιατί είναι εκτός αυτού του πεδίου, αλλά γιατί μέχρι και πενιές υπάρχουν εντός. Έξυπνη ιδέα του πλασαρίσματος, κι εφόσον ομολογημένα κυκλοφορεί εντός «ιντερνετικού φέρετρου», ακούστε/διαβάστε το ολόκληρο, αν μη τι άλλο -παρά το άνισο του αποτελέσματος- ξεφυλλίζεται γοργά και με ρυθμό.

V/A - Hellenic Punk ’82-’91 (Death Is Not The End)

Ανοίγοντας την παραπάνω κασέτα, ουδεμία πληροφορία αναγράφεται. Στο διαδικτυακό σκέλος, οι φίλοι της βρετανικής Death Is Not The End (που σκάβουν από τη Γαλλία και την Ταϋλάνδη, μέχρι το τζαμαϊκάνικο doo wop) γράφουν πως σε συνεργασία με την World Gone Mad, απεικονίζουν για 70 λεπτά αυτό που αναφέρει ο τίτλος. Stress, EX Humans, Metro Decay, Γενιά του Χάους κ.ο.κ.

