H Angelika Dusk μοιράζεται τα τραγούδια που άκουγε στο repeat όταν ήταν μικρή, στο Walkman της

H ερμηνεύτρια-songwriter, επηρεασμένη από τα τραγούδια που άκουγε μικρή στο walkman της, κυκλοφορεί το "Deeper Love", το πρώτο τραγούδι από το επερχόμενο album της, που θα σηματοδοτήσει την επιστροφή της στα ακουστικά μας και στη νέα μουσική που θα μοιραστεί μαζί μας.

Εν αναμονή και των επόμενων τραγουδιών της -και καθώς κι εμείς περάσαμε τη «φάση Walkman»- την προσεγγίσαμε για να την ρωτήσουμε ποια ήταν ακριβώς αυτά τα 80s tracks που της «άλλαξαν τη ζωή» και την ενέπνευσαν να γράψει τη δική της μουσική.

Και να οι απαντήσεις της:

Don Henley - Boys of Summer

Cock Robin - Just Around the Corner

Bruce Springsteen - Dancing in the Dark

Patti LaBelle (From the Soundtrack of Beverly Hills Cop) - New Attitude

Madonna - Dress you Up

Michael Sembello (From the Soundtrack of Flashdance) - Maniac

Kenny Loggins (Fro the Soundtrack of Footloose) - I’m Free

Pat Benatar - Love is a Battlefield

Chris Rea - Windy Town

Fleetwood Mac - Save Me

