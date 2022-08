Οι συντάκτες του Avopolis πάνε διακοπές και πακετάρουν μουσική, εικόνες και λέξεις για τις θερινές ώρες. Σε αυτό το επεισόδιο ο Ζώης Χαλκιόπουλος ετοιμάζει βαλίτσα, παραδοσιακά, τελευταία στιγμή και πετάει μέσα Σtella, The Smile, Twin Peaks και Kleir Stefan.

Ζώης Χαλκιόπουλος

''Ετοιμάζω βαλίτσα'' - ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα να κάνει κανείς σε αυτή τη δόλια ζωή. Δεν θα σταματήσω να είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που θα φτάνουν τελευταία στιγμή στους σταθμούς αφού έχουν ετοιμάσει μόλις μία ώρα πριν τα πράγματα τους. Μπορεί δηλαδή να τα έχω όλα στο μυαλό μου αλλά δεν θα πάρω ποτέ απόφαση να τα ετοιμάσω από βραδύς. Τι σας λέω τώρα. Φέτος το πρόγραμμα έχει comfort διακοπές σε μέρος που το ξέρω και με ξέρει, με λίγα και καλά στο σακίδιο μου.

Πιο συγκεκριμένα, οι δίσκοι των φετινών μου διακοπών είναι το μαγικό Up and Away της Σtella και το υπέροχο A Light For Attracting Attention των The Smile. Από τη μια οι φρέσκιες επιλογές της δικής μας Σtella μαζί με την συνταγή του ατελείωτου ελληνικού καλοκαιριού και από την άλλη άλλος ένας τρόπος μουσικής αποσυμφόρησης του τιτάνα Thom Yorke και της παρέας του.

Φέτος θα είναι και η χρονιά που μάλλον θα τελειώσω επιτέλους και το Twin Peaks που άφησα για τις δύσκολες μέρες. Συνηθίζω καλοκαίρια να καταναλώνω τέτοιου είδους κινηματογραφικά πράγματα -τώρα που επιτέλους είδα και τον 4 κύκλο του Stranger Things ας πούμε. Το βιβλίο που κατάφερε και τρύπωσε στην τσάντα μου από σπόντα είναι το ''Τα όνειρα'' του Kleir Stefan που κυκλοφόρησε από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Ένα ταξίδι στην εσωτερική μας πραγματικότητα. Το tagline τα λέει όλα. Καλοκαίρι αναζήτησης αφού.