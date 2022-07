Turboflow 3000 σημαίνει Deezy και Ανδρέας από Mammock να γράφουν μουσική και στίχους χωρίς taboo και όρια ανάμεσα στα genres, υπερβαίνοντας τις φόρμες και γκρουβάροντας σαν να μην υπάρχει αύριο.

Μετά τα lockdown, οι Turboflow αποφάσισαν να ανοίξουν το project και σε άλλους μουσικούς παραγωγούς,(Χρήστος Thriller, Μιχάλης Inchains,Primal, Βασίλης Νιτσάκης,Ghetto Rock, Δημήτρης Flaco,Κώστας Titz,Jack and more to come) και φίλους ανοίγοντας έτσι το εύρος της μουσικής τους και φτάνοντας στα αυτιά της VEEGO RECORDS, με το τραγούδι "Se Ola Nai", Δεκαπεντάυγουστο στον Σκαντζόχοιρο της Δονούσας.

Το single ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ περιλαμβάνεται στην καλοκαιρινή συλλογή - κασέτα της Veego Records, Trippy Summer Vibes Vol. 2, και κυκλοφορεί σε ψηφιακή μορφή αυτήν την Παρασκευή και σε 7ιντσο βινύλιο τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Ακούστε το κομμάτι ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ και δείτε το video clip του πρώτοι αποκλειστικά στο Avopolis.gr

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Guitar : Ανδρέας Mammock

Vocals : Deezy

Bass : Μιχάλης Inchains

Produced by Deezy

Mixed N Mastered by : Ekelon and Nikos Chaldoupis



Video editing by Ultra Fine