Sweet Sixteen. Το αγαπημένο φεστιβάλ κόμικς της Αθήνας γίνεται 16 χρονών και το γιορτάζει με ένα μεγάλο «πάρτι ενηλικίωσης». Δεκάξι χρόνια είναι αυτά, αρκετοί από εμάς το θυμόμαστε από τα πρώτα του χρόνια, σταθερά στη φιλόξενη Ελληνοαμερικανή Ένωση, με λιγότερο κόσμο τότε από την πραγματική λαοθάλασσα των τελευταίων ετών. Εντάξει, 16 χρόνια είναι αυτά, δεν μιλάμε για δεκαετίες ή τόσο πίσω στον χρόνο, αλλά όσοι το ακολουθούμε πιστά, χαιρόμαστε για τη συνεχή εξέλιξή του. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι και το 2012 υπήρχε και το υπέροχο Φεστιβάλ Κόμικς της Βαβέλ, ένα πολυσυλλεκτικό φεστιβάλ που λείπει από την πόλη.

Η πανδημία έφερε αλλαγές στο φεστιβάλ, αναγκάζοντάς το να μην πραγματοποιηθεί το 2020, όπως όλα τα μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα. Πέρσι, επανήλθε δριμύτερο, βγαίνοντας ακόμα πιο έξω, με το artist alley, αυτοεκδόσεις και bazaar καταστημάτων και εκδοτικών οίκων να γίνεται στο εξωτερικό χώρο, στην Πλατεία Κλαυθμώνος, με περισσότερους από 20 χιλιάδες επισκέπτες. Φέτος, φαίνεται να σπάει και αυτό το απίστευτο νούμερο, δείχνοντας το ενδιαφέρον του κόσμου για τα κόμικς. Ίσως πολλοί να αγοράζουν κόμικς σποραδικά ή μόνο κατά τη διάρκεια του τριημέρου, αυτό όμως δεν είναι κακό, το αντίθετο, έρχονται κοντά με αυτή την υπέροχη τέχνη. Ένα μεγάλο μπράβο στους διοργανωτές, Ηλία Κατιρτζιγιανόγλου, Δημήτρης Σακαρίδη, Λήδα Τσενέ και Γιάννη Κουρουμπακάλη, μαζί με όλους τους εθελοντές και συνεργάτες, αναπόσπαστο κομμάτι του Comicdom CON.





Τι ξεχωρίζουμε από το φετινό Comicdom CON;





Artist Alley & Self-Publishers Alley (Πλατεία Κλαυθμώνος, όλο το τριήμερο)

Όλοι οι καταξιωμένοι και ανερχόμενοι Έλληνες δημιουργοί κόμικς, με όλες τους τις νέες εκδόσεις και αυτοεκδόσεις, prints και merchandise. Μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να τους συναντήσετε από κοντά, να τους μιλήσετε και να υπογράψουν αφιέρωση στα κόμικς σας. Ένας πραγματικός δημιουργικός διάλογος ανοίγει ανάμεσα στον δημιουργό και το κοινό, κάτω από τον ήλιο της Αθήνας (ελπίζοντας και σε καλό καιρό).

Περίπτερα Εκδοτικών Οίκων και Καταστημάτων (Πλατεία Κλαυθμώνος, όλο το τριήμερο)



Στην Πλατεία Κλαυθμώνος, όπως είδαμε και πέρσι, συγκεντρώνεται η συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών. Οι ελληνικοί εκδοτικοί οίκοι κόμικς παρουσιάζουν -μαζί με τους σχεδιαστές- τις νέες τους εκδόσεις το συγκεκριμένο τριήμερο, ενώ μπορείτε να βρείτε τα πάντα από τον κόσμο της ποπ κουλτούρας (φιγούρες, βιβλία, ρουχισμό) στα περίπτερα των καταστημάτων.

Ο Θρύλος της Wonder Woman (Ελληνοαμερικανική Ένωση, Γκαλερί Χατζηκυριάκος Γκίκας, όλο το τριήμερο)



Η κεντρική έκθεση για φέτος είναι αφιερωμένη στα 80 χρόνια της Wonder Woman, της εμβληματικής υπερηρωίδας της DC Comics. Σε συνεργασία με το Cartoon Art Museum του Σαν Φρανσίσκο, θα εκτεθούν αντικείμενα, κόμικς και σπάνιες εικονογραφήσεις από πολλούς καλλιτέχνες που έχουν βάλει το «πενάκι» τους, όλες αυτές τις δεκαετίες, για να δημιουργήσουν την πιο αναγνωρισμένη και δυναμική γυναίκα-υπερήρωα στο σύμπαν των κόμικς και συνιδρύτρια της ομάδας Justice League (μαζί με τον Batman, Superman, Aquaman, Flash, Green Lantern κ.α.). Γνωρίστε την Wonder Woman των κόμικς, πέραν από την κινηματογραφική της μορφή.







Οι Ιστορίες Μας, Μας Έφεραν Εδώ (Ελληνοαμερικανική Ένωση, Γκαλερί Κένεντι, όλο το τριήμερο)

H έκθεση “Οι Ιστορίες Μας, Μας Έφεραν Εδώ” παρουσιάζει, με τρόπο πρωτότυπο και συναρπαστικό, το ταξίδι των Zaynab Abdi, Aziz Kamal, Craig Moodie, Karelin, Ruth Mekoulom, Alex Tsipenyuk, Zurya Anjum, Sergio Cenoch, Mary Anne Quiroz, Vy Luong και Amara Solomon Kamara. Είναι όλοι τους μετανάστες και πρόσφυγες από το Τσαντ, τη Γουατεμάλα, τη Τζαμάικα, το Καζακστάν, τη Λιθουανία, το Μεξικό, τη Μιανμάρ (Ροχίγκια), το Πακιστάν, τις Φιλιππίνες, το Βιετνάμ και την Υεμένη και σήμερα ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέσα από τα έργα τους, αναδεικνύουν περίπλοκα και προκλητικά ζητήματα φυλής, θρησκείας, τάξης, εκπαιδευτικής ανισότητας, συστηματικής εκτόπισης και διακρίσεων, ψυχικής υγείας, αναπηρίας, ακτιβισμού και πολλά άλλα, για την ανάκτηση μιας αφήγησης που τόσο συχνά έχει διαμορφωθεί από το μίσος, τον φόβο, και τη ξενοφοβία.







Comicdom Cosplay 2022 (Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, Θέατρο, Σάββατο 16 Απριλίου, 19:30-21:00)



Το Comicdom Cosplay αποτελεί ένα από τα πλέον αγαπημένα και δημοφιλή events του Comicdom Con Athens. Οι κορυφαίοι cosplayers της Ελλάδας δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους στην κατασκευή των εντυπωσιακών και ευφάνταστων στολών τους, καθώς και στις δυναμικές επί σκηνής παρουσιάσεις τους, ενώ η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπ’ όψη την ακρίβεια της απεικόνισης, την κατασκευαστική επιτυχία και δυσκολία, και τη σκηνική παρουσία, αναδεικνύει τους μεγάλους νικητές νικητή.

Κωνσταντίνος Σκλαβενίτης – Αναδρομική Έκθεση (Ελληνοαμερικανική Ένωση, Lobby, όλο το τριήμερο)



Ο τιμώμενος καλλιτέχνης του Comicdom Con Athens 2022, ο οποίος φιλοτέχνησε και την αφίσα του φετινού φεστιβάλ, ανθολογεί ορισμένες από τις καλύτερες δουλειές του, σε μία μικρή, αλλά άκρως αντιπροσωπευτική έκθεση. Σκιτσογράφος στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ από το 2010, όπου δημοσιεύει καθημερινά, ο δημιουργός έχει συνεργαστεί, επίσης, με την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, τα περιοδικά ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ και BOOKS’ JOURNAL, και το socomic.gr, κάνοντας comics και εικονογραφήσεις.

