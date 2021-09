Τα συνθήματα των γηπέδων έχουν την δική τους ιστορία. Συνθήματα που δηλώνουν την πίστη και την αγάπη προς την ομάδα, συνθήματα εις βάρος αντιπάλων, συνθήματα λυρικά, συνθήματα σαρκαστικά, συνθήματα υβριστικά, συνθήματα που δίνουν χρώμα σε έναν αγώνα. Πολλοί, ίσως, να αναρωτιούνται ποια να είναι η κύρια πηγή έμπνευσης των "ποιητών της κερκίδας". Οπωσδήποτε η λατρεία προς τον σύλλογο, δεδομένα η αγάπη προς τους ποδοσφαιριστές, σίγουρα το αίσθημα αντιπαλότητας είναι αυτά που φέρνουν την στιχουργική έμπνευση. Τι γίνεται όμως με τον ρυθμό; Εδώ, συχνότατα, έρχονται δισκογραφημένα τραγούδια και μεγάλες επιτυχίες να δανείσουν την μελωδία τους. Ακολουθούν 20 πασίγνωστα τραγούδια από τα οποία "δανείστηκαν" τον ρυθμό και τη μελωδία πολλά, διάφορα και αγαπημένα συνθήματα των ελληνικών γηπέδων.

Το "Rasputin" των Boney M γέννησε ένα σύνθημα το οποίο χρησιμοποιείται από όλους τους οπαδούς των αποκαλούμενων "μεγάλων ομάδων".

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΥΑΛΟ (There lived a certain man in Russia long ago)

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΡΡΩΣΤΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ/ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ/ΔΙΚΕΦΑΛΟ ΑΕΤΟ (He was big and strong, in his eyes a flaming glow)

ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΑΛΑ ΘΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΜΥΑΛΟ (Most people looked at him with terror and with fear)

ΣΑΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΥΤΟ (But to Moscow chicks he was such a lovely dear)

Το "Είμαστε Δυο" του Μίκη Θεοδωράκη έχουν τιμήσει σχεδόν όλοι οι οπαδοί αντικαθιστώντας το «είμαστε» με το όνομα της ομάδας που στηρίζουν και το "δυο" με το γνωστό "ολέ" (και πάει λέγοντας κατά το επαναλαμβανόμενο μοτίβο "όνομα ομάδας + ολέ"). Οι φίλοι του Ολυμπιακού, ωστόσο, το πήγαν ένα βήμα παραπέρα.

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΤΟ ΑΦΗΣΑ (Είμαστε δυο, είμαστε δυο)

ΤΗΝ ΓΚΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΤΗΣΑ (η ώρα σήμανε οχτώ)

ΚΑΙ ΗΡΘΑ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ (Σβήσε το φως, χτυπά ο φρουρός)

ΘΡΥΛΕ ΜΟΥ ΠΟΣΟ Σ’ΑΓΑΠΩ (το βράδυ θα ’ρθουνε ξανά)

Οι φίλοι του Π.Α.Ο. τίμησαν τους PET SHOP BOYS και το GO WEST

ΟΕ, ΤΡΙΦΥΛΛΑΡΑ ΜΟΥ (Go west, life is peaceful there)

ΟΕ ΟΜΑΔΑΡΑ ΜΟΥ (Go west, in the open air)

ΟΕ Σ’ ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ (Go west, where the skies are blue)

ΟΕ, ΜΙΑ ΖΩΗ ΜΑΖΙ (Go west, this is what we're gonna do)

Πολύ πριν "καεί" μέσω του La Casa De Papel, το "Bella Ciao" είχε, με έναν τρόπο, γίνει τραγούδι στα χείλη των οπαδών της Α.Ε.Κ.

ΤΗΝ ΑΕΚΑΡΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΑΩ (Una mattina mi son svegliato)

ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΠΑΙΖΕΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΚΙ ΕΓΩ MAZI (o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao)

ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΑΧΑ, ΑΥΤΗ Η ΟΜΑΔΑ (una mattina mi son svegliato)

ΜΟΥ ΟΜΟΡΦΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ (e ho trovato l’invasor)

Οι φίλοι του Π.Α.Ο.Κ. έχουν διασκευάσει τον "Σαν Tον Καραγκιόζη" του Διονύση Σαββόπουλου.

ΠΑΟΚ Σ’ΑΓΑΠΩ (Κείνο που με τρώει)

ΚΙ ΟΤΑΝ ΘΑ ΠΕΘΑΝΩ (κείνο που με σώζει)

ΘΕΛΩ ΤΟΝ ΔΙΚΕΦΑΛΟ (Είναι που ονειρεύομαι)

ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΜΟΥ ΑΠΑΝΩ (σαν τον καραγκιόζη)

Το "Seven Nation Army" είναι, ίσως, το πιο "χιλιοτραγουδισμένο" στα γήπεδα όλου του κόσμου. Η πιο χαρακτηριστική ελληνική εκδοχή, ενδεχομένως να είναι η ιαχή Ernesto Valverde από τους οπαδούς του Ολυμπιακού στον ρυθμό της χαρακτηριστικής μπασογραμμής της τεράστιας επιτυχίας των White Stripes.

Το "Είμαστε Αλάνια" του Βασίλη Τσιτσάνη έχουν τιμήσει οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού.

ΤΙ ΤΑ ΘΕΣ ΤΙ ΤΑ ΘΕΣ (Τι τα θες, τι τα θες)

ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΜΥΑΛΑ (πάντα έτσι είν’ η ζωή)

ΘΑ ΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΖΩΗ (θα γελάς ή θα κλαις)

ΤΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ (βράδυ και πρωί)

Τον Βασίλη Τσιτσάνη έχουν τιμήσει και οι οπαδοί της Α.Ε.Κ. δανειζόμενοι τον ρυθμό και την μελωδία του "Απόψε στις Ακρογιαλιές".

ΕΛΑ ΝΑ ΝΙΩΣΕΙΣ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ (Έλα να νιώσεις πως είν' η ζωή)

ΚΙ ΟΛΑ ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΜΕΣ'ΣΤΗΝ ΣΚΕΠΑΣΤΗ (κι όλα τα ωραία μέχρι το πρωί)

ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΑΕΚΤΖΗ (Έλα να νιώσεις πως είν' η ζωή)

ΕΔΩ ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΜΠΑΤΣΟΙ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ (κι όλα τα ωραία μέχρι το πρωί)

Καίτη Γαρμπή έχουν διασκευάσει οι φίλοι του Π.Α.Ο.Κ. - το "Μη Με Συγκρίνεις".

ΔΙΚΕΦΑΛΕ ΜΕΓΑΛΩΣΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΑΝ ΠΟΛΛΑ (Είδωλα, εικόνες και βιτρίνες η ζωή)

ΟΜΩΣ ΕΓΩ ΑΚΟΜΑ ΕΔΩ ΠΙΣΤΑ (όμως σε αγάπησα πολύ)

ΟΠΟΥ ΠΑΣ Σ' ΑΚΟΛΟΥΘΩ (όταν σε ξεχώρισα)

ΝΑ ΣΕ ΛΕΩ ΠΩΣ Σ' ΑΓΑΠΩ (απ' τον κόσμο χώρισα)

ΚΑΙ ΓΙΑ 'ΣΕΝΑΝΕ ΝΑ ΣΚΟΤΩΘΩ (είδωλα κι εικόνες η ζωή)

Το μενού έχει και Mike Oldfield με τους υποστηρικτές του Ολυμπιακού να "πειράζουν" το "Moonlight Shadow".

ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ ΕΧΩ ΧΑΣΕΙ (He passed on worried and warning)

ΜΙΑ ΖΩΗ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΕΧΩ ΠΕΡΑΣΕΙ (Carried away by the moonlight shadow)

ΕΧΩ ΑΡΡΩΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΑ (Lost in a riddle that Saturday night)

ΣΑΝ ΚΙ ΕΣΕΝΑ ΜΑΣΤΟΥΡΑ ΚΑΜΙΑ (Far away on the other side)

Τον "Δρόμο" του Μάνου Λοΐζου έχουν χρησιμοποιήσει ως μπούσουλα οι οπαδοί του Παναθηναϊκου για ένα από τα πλέον γνωστά τους συνθήματα.

Ο ΠΑΟ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ (Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία)

ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΗΝ ΕΓΡΑΨΑΝ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΠΟΓΙΑ (κάποιος την έγραψε στον τοίχο με μπογιά)

ΗΤΑΝ 3 ΛΕΞΕΙΣ ΠΑΟ ΘΥΡΑ 13 (Ήταν μια λέξη μοναχά, ελευθερία)

ΤΗΝ ΕΓΡΑΨΑΝ ΑΛΑΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ (κι έπειτα είπαν πως την έγραψαν παιδιά)

Το "Γιούπι Για Για" του Πάνου Τζαβέλλα έκανε επιτυχία ο Λουκιανός Κηλαηδόνης και πάνω σε αυτό πάτησαν οι ΑΕΚτζήδες για να δημιουργήσουν ένα γνωστό τους σύνθημα.

ΑΕΚΑΡΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ (Γιούπι για για γιούπι γιούπι για)

ΜΕ ORIGINAL ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ (γιούπι για για γιούπι γιούπι για)

ΜΙΑ ΖΩΗ ΘΑ Σ'ΑΓΑΠΩ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΣΆΚΟΛΟΥΘΩ (γιούπι για για γιούπι γιούπι για για)

ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΤΥ ΣΟΥ ΜΟΝΑΧΑ ΤΡΑΓΟΥΔΩ (γιούπι γιούπι για για γιούπι γιούπι για)

Οι οπαδοί του Π.Α.Ο.Κ. πήραν το " Ένα Καράβι Παλιό Σαπιοκάραβο" που έκανε γνωστό ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και το έκαναν σύνθημα με τον δικό τους τρόπο.

ΚΙ ΟΤΑΝ ΤΑ ΠΟΥΛΜΑΝ ΞΑΝΑ ΘΑ ΓΕΜΙΣΟΥΜΕ (Ένα καράβι παλιό, σαπιοκάραβο)

ΓΙΑ ΝΑ ΦΩΝΑΞΟΥΜΕ ΠΑΟΚ ΟΛΕ (με κάτι ναύτες τρελούς πειρατές)

ΜΠΑΤΣΟΥΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΘΑ ΑΓΝΟΗΣΟΥΜΕ (σηκώνει άγκυρα άγριο χάραμα)

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΑ ‘ΜΑΣΤΕ ΕΚΕΙ ΑΕΤΕ (υπάρχουν θέσεις, αν θέλεις, κενές)

Το κουπλέ του "Μίλησε Μου" του Μάνου Χατζιδάκι "ξεσήκωσαν" οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού για να τραγουδήσουν δικό τους σύνθημα.

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙΣ ΕΓΩ ΘΑ ‘ΜΑΙ (Ήρθες μια βραδιά με τον αγέρα)

ΠΑΝΤΑ ΘΑ Σ' ΑΚΟΛΟΥΘΩ (αναστέναξ’η καρδιά)

ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΘΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ (σού `πα με λαχτάρα "καλησπέρα")

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ (και μου είπες "έχε γεια")

Και κάτι από ριζίτικα στη λίστα με το "Πότε Θα Κάνει Ξαστεριά" να γίνεται σύνθημα από τους φίλους του Παναθηναϊκού.

ΤΟΝ ΠΑΟ ΜΟΥ (Πότε θα κά-)

ΤΟΝ ΠΑΟ ΜΟΥ ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ (πότε θα κάνει ξαστεριά)

ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΦΗΝΩ (Ορέ, πότε θα φλεβαρίσει)

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΦΗΝΩ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΔΙ- (πότε θα φλεβαρίσει να πάρω το)

ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΔΙΧΩΣ ΟΠΑΔΟΥΣ (να πάρω το τουφέκι μου)

Δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια λίστα και ο Γιάννης Πάριος με το "Είσαι Θεός", τη μελωδία του οποίου χρησιμοποίησαν οι οπαδοί της Α.Ε.Κ.

ΣΕ ΑΓΑΠΩ ΑΕΚΑΡΑ ΣΕ ΑΓΑΠΩ (Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαιρινός)

ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΕΟ ΔΙΚΕΦΑΛΟ ΑΕΤΟ (και δυστυχώς σε θέλω σαν τρελός)

ΜΟΝΟ ΕΣΥ ΜΟΥ ΓΕΜΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗ (Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαιρινός)

ΚΙ ΕΓΩ Σ΄ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΤΡΕΛΗ (και δυστυχώς σε θέλω σαν τρελός)

Ίσως η πιο εμβληματικά διασκευασμένη μελωδία να είναι από τους φίλους του Άρη την δεκαετία του ’80 όταν και "πείραξαν" το "Με Το Στόμα Γεμάτο Φιλιά" του Λεωνίδα Βελή.

ΜΕ ΤΟΝ ΓΚΑΛΗ, ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΑΚΗ (Και το βράδυ, το βραδάκι)

ΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ Τ’ΑΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ (είσαι σπίρτο που ανάβει φωτιά)

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΚΑΙ ΝΙΚΑΜΕ (και με καίει σαν κλαδάκι)

ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ (ως το χάραμα μες στη νυχτιά)

Οι μερακλήδες φίλαθλοι του Ηρακλή προτίμησαν Γιώργο Ζαμπέτα και το "Ο Πιο Καλός Ο Μαθητής".

Ο ΠΙΟ ΚΑΛΟΣ Ο ΧΑΣΙΚΛΗΣ (Ο πιο καλός μαθητής)

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΡΑΚΛΗΣ (Ήμουν εγώ στην τάξη)

ΝΑ ‘ΝΑΙ ΤΡΕΛΟΣ, ΨΥΧΟΠΑΘΗΣ (Κι οι δάσκαλοι με είχανε)

ΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ΟΛΑ ΗΡΑΚΛΗΣ (Μη βρέξει και μη στάξει)

Η ιστορική πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τον τελικό του Wembley, διανθίστηκε με ολίγον από Beatles και "Ob-La-Di, Ob-La-Da".

ΕΝΑ ΓΚΟΛ, ΔΥΟ ΓΚΟΛ… ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ (Ob-la-di, ob-la-da Life goes on, bra)

ΠΑΝΤΣΟ Η ΟΜΑΔΑ ΠΕΤΑ (La-la, how the life goes on)

ΕΝΑ ΓΚΟΛ, ΔΥΟ ΓΚΟΛ ΤΕΤΟΙΑ ΜΕΡΑ (Ob-la-di, ob-la-da Life goes on, bra)

ΑΝΟΙΞΗ ΕΧΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ (La-la, how the life goes on)

Το "Δεν Πιστεύω" των Ελένη Δήμου και Μιχάλη Ρακιντζή ενέπνευσε τους Ενωσίτες για να δημιουργήσουν το ανάλογο, μελωδικά, σύνθημα.

ΑΕΚΑΡΑ ΣΕ ΧΙΟΝΙΑ ΚΑΙ ΒΡΟΧΕΣ (Δεν πιστεύω σε αγάπες και έρωτες)

ΑΕΚΑΡΑ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ (Δεν πιστεύω σε όμορφες στιγμές)

ΑΕΚΑΡΑ ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΠΑΙΖΕΙΣ ΘΑ 'ΜAI (Δεν πιστεύω σε όρκους και θυσίες)

ΜΕ ΤΗΝ ORIGINAL ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΘΑ ΠΑΜΕ (Όλα στα μέτρα σου κομμένα και ραμμένα είχες)

Την επόμενη φορά λοιπόν που θα ακούσετε κάποιο καινούριο σύνθημα να σαρώνει το ποδοσφαιρικό γήπεδο δώστε προσοχή - η φαντασία των "ποιητών της κερκίδας" θα είναι πιθανότατα από πίσω με μία νέα έκπληξη.