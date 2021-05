Οι συναυλίες και τα φεστιβάλ επιστρέφουν σιγά-σιγά (και) στην εκδοχή με την οποία τα στερηθήκαμε τον τελευταίο ένα χρόνο και το μόνο σίγουρο είναι πως ανυπομονούμε να βιώσουμε τη μουσική ξανά ζωντανά από κοντά.

Το Athens Technopolis Jazz Festival, ένας μουσικός θεσμός που γεμίζει με νότες κάθε καλοκαίρι την πόλη, επιστρέφει φέτος για 20η φορά, στην υβριδική του εκδοχή, από 28 έως 30 Μαΐου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Λαμβάνοντας υπόψη την «ανάσα» που δόθηκε στις απαγορεύσεις, ετοιμάζεται να υποδεχτεί το κοινό και από κοντά (πάντα τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα), με τις 5 ελληνικές συμμετοχές του προγράμματος να ανεβαίνουν στη σκηνή της Τεχνόπολης (ανάμεσα στα 14 συνολικά ονόματα από 10 χώρες που συμμετέχουν στο φεστιβάλ). Για όσους δεν έχετε προμηθευτεί τα εισιτήριά σας, το φεστιβάλ είναι ήδη sold out, όμως μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εμφανίσεις μέσω livestreaming από τη σελίδα του ATJF στο Facebook και το κανάλι του στο YouTube.

Λίγο, λοιπόν, πριν απολαύσουμε την αγαπημένη μας μουσική από κοντά και ζωντανά, σας παρουσιάζουμε τα 5 ονόματα του φεστιβάλ που θα παίξουν jazz…”made in Greece”.

Άννα Στερεοπούλου

Έχει γράψει πολλές φορές μουσική για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση που αποτελεί και την ειδίκευσή της, με αρκετές διακρίσεις να το επισφραγίζουν. Όσον αφορά τις ζωντανές της εμφανίσεις, έχει εισάγει τον δικό της όρο Κυματικό Περιβάλλον© για να τις περιγράψει, μια προσέγγιση που αντλεί την έμπνευσή της από την καλλιτεχνική-επιστημονική της έρευνα. Έχει εμφανιστεί σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους ανά τον κόσμο, ενώ έχει προχωρήσει σε διεθνείς συνεργασίες από διαφορετικά πόστα που αφορούν τη μουσική. (εμφανίζεται την Παρασκευή 28/5 στις 21:30)

Δημήτρης Τσάκας

Ο σαξοφωνίστας έχει στο βιογραφικό του τη διόλου ευκαταφρόνητη συνεργασία με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, μιας και συμμετείχε ως σολίστας στο άλμπουμ Blade Runner Trilogy 25th Anniversary, ενώ έχει βάλει το χέρι του και στο The Stephen Hawking tribute, έναν φόρο τιμής του Παπαθανασίου στον σπουδαίο επιστήμονα. Ο Δημήτρης Τσάκας, πέρα από τη σόλο καριέρα του είναι και ο πιο πολυηχογραφημένος σαξοφωνίστας στην Ελλάδα, μιας και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 200 άλμπουμ διαφορετικών ειδών. (θα εμφανιστεί την Παρασκευή 28/5 στις 23:00)

Sokratis Votskos Quartet

Πρόκειται φυσικά για το κουαρτέτο του σαξοφωνίστα Σωκράτη Βότσκου, τον οποίο ίσως γνωρίζετε ως το ½ των Kolida Babo. Με το κουαρτέτο του που κυκλοφορεί στην Jazzman προσδοκά να παντρέψει το παρελθόν με το παρόν, βάζοντας στο μίγμα την jazz με την εγχώρια και βαλκανική παράδοση. (θα εμφανιστούν το Σάββατο 29/5 στις 21:30)

Antoine Karacostas Trio

Γεννημένος στο Παρίσι, στράφηκε από νωρίς στο πιάνο και «ερωτεύτηκε» τη jazz στα 13 του χρόνια, αγάπη που κρατά ακόμη. Παρ’ όλα αυτά, έχει καταπιαστεί ως τώρα με διάφορα ήδη στη καριέρα του, μιας και έχει παίξει σε soul, post rock και rhythm and blues σχήματα. Ξεκίνησε το τρίο του το 2014 και με αυτό εξερευνά ηχητικά τις ελληνικές του ρίζες. (εμφανίζονται το Σάββατο 29/5 στις 23:00)

Billy Pod

To παιδί-θαύμα των εγχώριων jazz ντραμς, ο κατά κόσμον Βασίλης Ποδαράς, αφού πέρασε από τους Next Step αλλά και το Baby Trio, κυκλοφόρησε πριν δύο χρόνια το σόλο δίσκο του, Drums To Heal Society, για να κατευθυνθεί σε ένα ήχο που γεφυρώνει τον jazz αυτοσχεδιασμό με τις πιο pop φόρμες -θα θυμάστε, άλλωστε, πως σε αυτόν τον ακούσαμε να διασκευάζει και James Blake με τη συμβολή της Κατερίνας Ντούσκα. (εμφανίζεται την Κυριακή 30/5 στις 23:00)

Το 20ο Athens Technopolis Jazz Festival θα διεξαχθεί στην υβριδική του εκδοχή από 28 έως 30 Μαΐου 2021. Περισσότερες πληροφορίες για το φεστιβάλ βρίσκετε εδώ.