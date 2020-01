Meet the Label #1: Madorasindahouse

Αν δεν διαβάζεις τα credits, αν δεν σε ενδιαφέρει ποιος έκανε τη μουσική που προτιμάς και ποιος φρόντισε ώστε να την ακούς στις ψηφιακές πλατφόρμες, να την αγοράζεις στα δισκάδικα και να την απολαμβάνεις σε συναυλιακούς χώρους και clubs, τότε μην κάνεις τον κόπο: αυτή η στήλη, δεν είναι για σένα. Αν όμως ακούς μουσική γιατί εκτιμάς τη δουλειά των ανθρώπων που τη φτιάχνουν, τότε –μία φορά τον μήνα– μπορείς να ακολουθείς εδώ τις ιστορίες πίσω από τις ετικέτες και από τις φιγούρες που διαμορφώνουν το νέο, ανεξάρτητο σκηνικό, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο...Αν κέρδισα λοιπόν την προσοχή σας, please give it up για το περίφημο label Madorasindahouse. Με τη φόρα που τους δίνει το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα project τους (αλλά και πρώτη τους κυκλοφορία σε long play φορμάτ),απαντά στις ερωτήσεις μας και μας ενημερώνει για οτιδήποτε πρέπει να γνωρίζουμε για το πιο κουλ χορευτικό (όπως dance) label της χώρας. Το οποίο μόλις κυκλοφόρησε το Midi Minds Kenya ή αλλιώς Sounds Οf Sasaab ή αλλιώς τη συλλογή που βγάζει τη φυλή Samburu από την κοινότητά της στην Κένυα της ανατολικής Αφρικής και τη βάζει στα χορευτικά clubs του κόσμου...Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι το Madorasindahouse είναι προϊόν μιας ομάδας από τη Νότιο Αφρική, αλλά η αλήθεια είναι πως πρόκειται για αμιγώς ελληνικό project, που αυτή τη στιγμή αποτελείται από 3 άτομα: τους Χάρη (ιδρυτής), Άλκη (Atsou –DJ, operations & label manager) & Βασίλη (Le Croque –resident DJ).Η προσέγγισή μας στη μουσική, είναι απλή: μας αρέσει ό,τι διαθέτει ιδιαιτερότητα και έχει συναίσθημα. Η αφρικανική μουσική (ή η μουσική που εμπνέεται από την Αφρική) καλύπτει τα παραπάνω, δίνοντας το στοιχείο της μοναδικότητας στα sets μας και γενικότερα στο brand μας· εξού και η προτίμησή μας. Να σημειώσουμε εδώ, βέβαια, ότι είμαστε πάντα θετικοί σε οποιοδήποτε άλλο είδος μουσικής, γι' αυτό και θα βρεις (τόσο στο κανάλι, όσο και στα sets μας) διάφορα είδη, από καλλιτέχνες που προέρχονται από όλες τις χώρες και κουλτούρες του κόσμου.To Midi Minds Kenya είναι η σύμπραξη των Suraj, Foozak & Dylan-S, τριών βασικών πρωταγωνιστών στη house σκηνή της Κένυα, με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν για το East African Tour μας. Είχαν λοιπόν την ιδέα να βοηθήσουν τη φυλή Samburu μέσω της ηλεκτρονικής μουσικής. Κι έτσι, αφού ηχογράφησαν τα μέλη της να τραγουδάνε και να παίζουν παραδοσιακά όργανα, μοιράστηκαν το υλικό μαζί μας. Στη συνέχεια κάναμε την επαφή με ένα πλήθος καλλιτεχνών που ξέραμε ότι θα μας παρουσιάσουν ποικίλο και ποιοτικό υλικό και εγένετο Sounds Οf Sasaab! 19 κομμάτια, προερχόμενα από Κένυα και Νότιο Αφρική, μέχρι Βέλγιο και Ιταλία.Η δημιουργία μιας συλλογής, είναι κάτι το σχετικά tricky. Σου δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσεις ένα ολόκληρο genre σε μία μόνο κυκλοφορία, κι αυτό ήταν κάτι που μας ενθουσίασε κατά τη διάρκεια της επιλογής των κομματιών. Από deep και soulful, μέχρι melodic, το Sounds Οf Sasaab νομίζω πως καταφέρνει να παρουσιάσει όλο το εύρος της εμπνευσμένης από την Αφρική house μουσικής, σε μόλις 2 ώρες και 15 λεπτά.Η ηχογράφηση των samples ήταν μάλλον εύκολη. Η φυλή ενθουσιάστηκε με το όλο project, οπότε χάρηκαν πάρα πολύ με τη διαδικασία και με το ότι κάνουν γνωστή τη μουσική τους στον κόσμο. Το πιο ενδιαφέρον σημείο είναι πως δεν είχαν ξανακούσει ηλεκτρονική μουσική, με τις αντιδράσεις τους κατά την πρώτη ακρόαση της συλλογής να είναι εντυπωσιακές!Ο στόχος τόσο του project, όσο και του πάρτυ της κυκλοφορίας –που έγινε το Σάββατο 30 Νοεμβρίου, στο Ναϊρόμπι– είναι να χρηματοδοτηθεί η δημιουργία αιθουσών διδασκαλίας για τη φυλή των Samburu από τα έσοδα. Το υπόλοιπο των κερδών θα πάει στο fund το οποίο χρηματοδοτεί τους δασκάλους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.O afro ήχος έχει επηρεάσει τη χορευτική μουσική από τα πρώτα της βήματα. Από τους Masters At Work ακόμη, ο Fela Kuti υπήρξε μια μοναδική επιρροή (βλέπε το A Tribute To Fela του 1999), ενώ το κίνημα γνώρισε ιδιαίτερη άνθιση τα τελευταία χρόνια, χάρη στην άνοδο της «μαύρης» κουλτούρας στο pop προσκήνιο. Ο κυριότερος λόγος που προέκυψε αυτή η άνθιση, είναι η έλλειψη μιας πιο «εύκολης» χορευτικής μουσικής για το κοινό που δεν θέλει να ακούσει techno και του αρέσουν τα φωνητικά ή είναι απλά νοσταλγοί της παλιάς house των 1990s. Με την άνοδο έτσι του Black Coffee, η afro άγγιξε πλέον και τον πιο mainstream κόσμο, αφού οι συνεργασίες του με David Guetta και Drake τον ανέδειξαν σε ακροατήρια που πιθανότατα είχαν επαφή μόνο με την EDM.Πέραν του Black Coffee, δραστηριοποιείται στην afro house ένα πλήθος άξιων καλλιτεχνών. Οι πιο αναγνωρίσιμοι κατά τη γνώμη μου είναι οι Pablo Fierro, Djeff, το RISE crew του Watergate με Hyenah και Floyd Lavine, ενώ και οι Stereo MCs (ναι, οι γνωστοί Stereo MCs) έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στην εισαγωγή της στην ευρωπαϊκή σκηνή, με το label Connected. H Ελλάδα θεωρείται από πολλούς ως ο παράδεισος της afro στην Ευρώπη, με DJs όπως Angelo, Da Mike, DJ Pappa, αλλά και το δικό μας Madorasindahouse crew με Atsou & Le Croque να προσφέρουν καθένας τη δική του οπτική για τον afro house ήχο.Η αφρικανική μουσική κρύβει πάρα πολλά διαμάντια, με την κάθε χώρα να έχει και τον δικό της χαρακτηριστικό ήχο: Μάλι, Μαρόκο, Νιγηρία και πολλά ακόμα κράτη έχουν τη δική τους παράδοση, η οποία έρχεται στο προσκήνιο από crews όπως Awesome Tapes from Africa, Stamp the Wax κ.ά. Στον προσεκτικό ακροατή είναι εμφανείς οι επιρροές που έχει η afro κουλτούρα σε όλο το φάσμα των ήχων που κυκλοφορούν εκεί έξω: από τον Kanye West και το φετινό gospel hip hop άλμπουμ του, τη Solange και τους ανερχόμενους καλλιτέχνες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μέχρι τα afro parties σε κάθε ευρωπαϊκή μεγαλούπολη. Αφρικανικές φωνές και samples είναι πανταχού παρόντα και κάνουν τον κόσμο να χορεύει.Το feedback που έχουμε πάρει για το υλικό είναι μέχρι στιγμής εξαιρετικό! Tα κομμάτια έχουν ακουστεί σε όλον τον κόσμο, από την Ibiza μέχρι την Κίνα, έχοντας παιχτεί από DJs όπως οι Maceo Plex, Dixon, Tale Of Us και Agoria –οι οποίοι αναγνώρισαν και την πολιτιστική σημασία του project. Είμαστε ήδη σε συζητήσεις ώστε να ταξιδέψει και να αναδείξει και άλλες φυλές, σε βάθος χρόνου. Πέραν αυτού, το label θα φιλοξενήσει ένα πλήθος καλλιτεχνών για το 2020. Ευρώπη, Αφρική και Αμερική θα εκπροσωπηθούν εξίσου στις επόμενες κυκλοφορίες μας, με το επίπεδο της μουσικής που λαμβάνουμε να κρίνεται ως πραγματικά εντυπωσιακό!Είναι κάτι που το συζητάμε όλο και περισσότερο. Νομίζω ότι η παραγωγή ενός μη ηλεκτρονικού άλμπουμ απαιτεί πολύ μεγάλη εμπειρία, οπότε, μόλις νιώσουμε έτοιμοι, θα θέλαμε να αναδείξουμε και άλλες πτυχές του μουσικού μας υπόβαθρου.