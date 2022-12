FEATURED TODAY

Μια εορταστική νοσταλγία όλοι την βιώνουμε κατά κάποιον τρόπο τις μέρες των γιορτών, άλλωστε είναι η εποχή αυτή συνδεδεμένη με ισχυρές παραδόσεις και κλασικά έθιμα. Πέρα όμως από τη διάθεση αναπόλησης, οι διακοπές των Χριστουγέννων είναι πάνω απ’ όλα αφορμή για χαλάρωση και διασκέδαση. Τα soundtracks συνδυάζουν τις δύο πιο αγαπημένες μας αδυναμίες: τη μουσική και τον κινηματογράφο. Για εσάς, που είτε θέλετε να διοργανώσετε θεματικές βραδιές με τους κολλητούς, τις φίλες ή την οικογένειά σας, είτε απλώς να χουχουλιάσετε στον καναπέ με το ταίρι σας, διαλέξαμε τα δέκα πιο πολυπαιγμένα soundtracks από χριστουγεννιάτικες ταινίες που έχουν τώρα ξανά την τιμητική τους.

10. Meet Me in St. Louis (1944)

Φτιαγμένο στην ακμή της MGM, αυτό το ρομαντικό μιούζικαλ βασίζεται σε μια σειρά μικρού μήκους της Sally Benson, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια βιτρίνα για το θρυλικό ταλέντο της Judy Garland. Η σταρ του Μάγου του Oz ανέδειξε πλήρως το χάρισμά της στην ταινία του 1944, υποστηριζόμενη από τις ενορχηστρώσεις του Conrad Salinger και τη μουσική του Roger Edens. Υπό τη φροντίδα του μουσικού εγκέφαλου Arthur Freed, το Meet Me in the St. Louis είναι ένα μικρό κλισέ, αλλά υποκλίνεται στα αισθήματα της πρωταγωνίστριάς του.

Αργές χορδές και στριφογυριστά φλάουτα γλιστρούν σαν απόγευμα Σαββάτου κάτω από το πάπλωμα, ανοίγοντας τη θέση τους για δυνατές τρομπέτες στο εμβληματικό πλέον "The Trolley Song". Αλλά την παράσταση κλέβει η εισαγωγή του "Have Yourself a Merry Little Christmas", ένα τρυφερό νούμερο με μια εκπληκτικά συγκρατημένη συνοδεία καθώς η Garland εδραιώνει το κύρος της ως μία από τις μεγαλύτερες φωνές στην ιστορία του Hollywood.

9. The Polar Express (2004)

Το 3D mo-cap χάος του Robert Zemeckis μπορεί να είναι μια θάλασσα μετριότητας, αλλά το soundtrack του Alan Silvestri κάθε άλλο παρά μέτριο είναι. Ο συνθέτης κουβαλά τη δυναμική των τρένων και αποτυπώνει την κίνηση σε όλη τη παρτιτούρα, αποσπώντας τη μεγάλη μπάντα hokum ("Hot Chocolate" - οι στίχοι; "Hot, hot, ooh, we got it hot!") σαν να είναι ένα Duke Ellington B-side.

Και ο Silvestri χτυπά επίσης τις ακίνητες νότες, καλώντας τον Glenn Barland (συν-σεναριογράφου του Man In The Mirror) να γράψει τη γοητευτική μπαλάντα "When Christmas Comes Town" και το συναρπαστικό υποψήφιο για Όσκαρ "Believe". Όλα συνδυάζονται, μέσω του γλυκού "Spirit Of The Season", στο "Seeing Is Believing", ένα συγκινητικό μείγμα όλων όσων έχουν προηγηθεί – συν το "Silver Bells" για μια γερή δόση χριστουγεννιάτικου πνεύματος.

Αν αυτό δεν είναι αρκετό, φυσικά, υπάρχει πάντα ο Steven Tyler που τραγουδά το "Rockin' on Top of the World" με μια ομάδα ξωτικών που μοιάζουν με τους CGI Aerosmith. Αλλά ακόμη και αυτός ο παραλογισμός δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τον ήχο του Tom Hanks που τραγουδά το ομώνυμο κομμάτι: «Με λίγη τύχη θα είμαστε στην ώρα μας, δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι», λέει ο ίδιος. «Έτσι συμβαίνουν τα πράγματα στο Polar Express!» Ποιος ήξερε ότι υπήρχαν τόσες πολλές λέξεις για ομοιοκαταληξία με το "express;" Ο Hanks κάνει ό,τι μπορεί για να τα απαριθμήσει όλα. Ο ενθουσιασμός του είναι ανησυχητικά μεταδοτικός.

8. A Charlie Brown Christmas (1965)

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και είναι πιο εμπορικά από ποτέ. Δεν είναι περίεργο που ο Charlie Brown είναι τόσο καταθλιπτικός. Η bluesy παρτιτούρα του Vince Guaraldi, μια jazz διασκευή από χριστουγεννιάτικα τραγούδια και μελωδίες, που ισορροπούν μεταξύ της εορταστικής χαράς και της εποχικής καταθλιψούλας. Ένας απογυμνωμένος συνδυασμός πιάνου, μπάσου και ντραμς, το τρίο του Guaraldi αυτοσχεδιάζει γύρω από το "O Tannenbaum" και το "The Christmas Song" με μια επιδεξιότητα που ανθίζει στο ζωντανό πιάνο Linus and Lucy – μια viral μελωδία που σύντομα έγινε η θέμα υπογραφής για όλα τα κινούμενα χαρακτηριστικά του Peanuts.

Μέσα σε όλα αυτά, ο Guaraldi βρίσκει ακόμα χρόνο για μια απλή χορωδιακή εκδοχή του "Hark, The Herald Angels Sing" που προσφέρει το συγκλονιστικό φινίρισμα της ταινίας. Η ταινία διαρκεί μόνο 25 λεπτά. Ευτυχώς, το soundtrack συνεχίζεται για διπλάσιο χρόνο. Χριστουγεννιάτικα μπλουζ που σε κάνουν να χαμογελάς.

7. Holiday Inn (1942)

Υπάρχει χριστουγεννιάτικο τραγούδι πιο γνωστό από το "White Christmas;" Ένα από τα σινγκλ με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών, το εύθυμο θράσος του Bing Crosby ξεκίνησε πολύ πριν από την ομότιτλη ταινία: στο Holiday Inn του 1942. Τα τραγούδια του Irving Berlin κέρδισαν το μιούζικαλ της Paramount ένα Όσκαρ εκείνη τη χρονιά και η παρτιτούρα του Robert Emmett Dolan τα συνδυάζει όλα με τάξη.

Η ουβερτούρα συνδυάζει το "Happy Holiday" και το "White Christmas" για ένα υπέροχο άνοιγμα πριν πηδήξει κατευθείαν στο χορό.

6. The Snowman (1982)

Πορτοκαλί μύτη. Πράσινο καπέλο. Περπάτημα στον αέρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το How The Grinch Stole Christmas, αλλά για τους Βρετανούς, το βασικό χριστουγεννιάτικο κινούμενο σχέδιο για παιδιά είναι ο Χιονάνθρωπος.

Μεταφρασμένο χωρίς λόγια στην οθόνη, το εικονογραφημένο βιβλίο του Raymond Briggs βασίζεται στη παρτιτούρα του Howard Blake για να δώσει το χρώμα του. Το ξύλινο πνευστό που πατάει και η άρπα με τα δάχτυλα των ποδιών δημιουργούν τη λασπώδη απόδραση του ήρωά μας, κορυφώνοντας, φυσικά, με αυτό το γνώριμο πιάνο που ανεβοκατεβάζει και τη στοιχειωμένη φωνή του χορωδού. Ο Aled Jones βρήκε παγκόσμια φήμη με τη διασκευή του το 1985, αλλά τα αυθεντικά φωνητικά του Peter Auty είναι η πραγματική απόλαυση – φτιάχνουν ακόμη και τον James της αφήγησης του Nesbitt (αντικαθιστώντας τον Bernard Cribbins) στην τελευταία κυκλοφορία του άλμπουμ. Προσπεράστε αυτά τα κομμάτια και απλώς ακούστε την ορχηστρική δουλειά του Blake.

5. Ξωτικό (2003)

Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι αυτή η αγαπημένη χριστουγεννιάτικη κωμωδία των Will Ferrel και Zooey Deschanel είναι μόλις 19 ετών! Η διάσημη ταινία ακολουθεί τον Buddy the Elf καθώς φεύγει από τον Βόρειο Πόλο και κατευθύνεται στη Νέα Υόρκη αναζητώντας τον βιολογικό του πατέρα, δημιουργώντας χάος και σκορπίζοντας χαρά στην πορεία.

Διαθέτοντας μια μακρά λίστα με χριστουγεννιάτικα κλισέ, το Elf παρουσιάζει επίσης τον Zooey Deschanel να κοροϊδεύει έξυπνα το "Baby it's Cold Outside" και την επιτυχία της Tag Team το 1993 "Whoomp! (There It Is)” για κάποιο λόγο; Αν αφιερώσετε χρόνο στο TikTok, πιθανότατα έχετε δει την αναβίωση του "Pennies from Heaven" του Louis Prima, το οποίο εμφανίζεται επίσης στο Elf. Η ιστορία από μόνη της είναι αρκετός λόγος για να τη λατρέψουμε, αλλά το soundtrack για το Elf βοήθησε να γίνει μια instant classic και μια από τις αγαπημένες μας χριστουγεννιάτικες μουσικές ταινίες.

4. The Nightmare Before Christmas (1993)

Χάρη στη μακροχρόνια συνεργασία του με τον Tim Burton, ο Danny Elfman έχει συνθέσει τρεις φανταστικές χριστουγεννιάτικες παρτιτούρες. Τα O Batman Επιστρέφει και Ο Ψαλιδοχέρης είναι εξαιρετικά, αλλά ο Χριστουγεννιάτικος Εφιάλτης είναι το πιο ολοκληρωμένο.

Σε πλήρη αντίθεση με τα κλασικά χειμερινά μιούζικαλ του Hollywood, το φιλόδοξο έργο δίνει στον Elfman την ευκαιρία να δείξει απατηλά ευέλικτα τις στριμμένες αρμονίες του. Τα μοτίβα αναδύονται επανειλημμένα καθώς τα τραγούδια επικαλύπτονται και μπορείτε να ακούσετε ξεκάθαρα ότι το φωνητικό καστ διασκεδάζει. Ο Chris Sarandon παραδίδει το "Jack's Lament" με σαιξπηρική απόλαυση προτού πηδήξει μέσα από απολαυστικότατο "What's This?" Αλλά είναι τα τρομακτικά σκηνικά που κλέβουν την παράσταση. Ακόμη και ο Bing Crosby θα δυσκολευόταν να ανταγωνιστεί το cool του "Oogie Boogie's Song".

3. The Muppet Christmas Carol (1992)

«Υπάρχει μαγεία στον αέρα απόψε, μαγεία στον αέρα. Ο κόσμος είναι στα καλύτερά του, ξέρετε, όταν οι άνθρωποι αγαπούν και νοιάζονται».

Υπάρχει κάτι για τον Paul Williams και τις μαριονέτες που λειτουργεί με φυσική μαγεία. Αφού χάρισε στον Kermit κορυφαία επιτυχία με το Rainbow Connection, ο τραγουδοποιός επέστρεψε για την καλύτερη έξοδο του ιδιαίτερου θιάσου. Από το πνεύμα των πικρών στίχων του "Scrooge" που αξίζει τον κόπο του Sondheim μέχρι το αξιολάτρευτο "Christmas Scat", δεν υπάρχει κανένα τραγούδι του duff ανάμεσά τους. Το "One More Sleep Til' Christmas" είναι σχεδόν υποχρεωτικό να ακούγεται κάθε 24 Δεκεμβρίου, και ακόμη και το "When Love Is Gone" συνεχίζει να ακούγεται ευχάριστα.

Αλλά τα τραγούδια του Williams δεν θα ήταν τίποτα χωρίς την όμορφη παρτιτούρα του Miles Goodman. Ο συνθέτης του Footloose και του Little Shop Of Horrors υφαίνει το "Good King Wenceslas" με τρόπο που βοήθησε να εδραιωθεί αυτός ο ψευδορεαλιστικός κόσμος στον οποίο κατοικούν τόσο άνετα τα Muppets. Μια σπάνια ευκαιρία να ακούσετε τα φωνητικά ταλέντα του Michael Caine, το The Muppet Christmas Carol απλώς δείχνει ότι δεν χρειάζεται να έχετε έναν τραγουδιστή σταρ για να κάνετε μια κλασική παράσταση. Τελικά, ποιος χρειάζεται την Judy Garland όταν έχεις έναν βάτραχο που τραγουδάει;

2. Home Alone (1990)

Ντο-ντα, ντο-ντα, ντου-ντααα. Δεν είναι Χριστούγεννα μέχρι να ακούσετε το "Somewhere In My Memory". Το κύριο θέμα του John Williams είναι ένας από τους πολλούς λόγους που κάνουν το Μόνος στο Σπίτι ένα πολυαγαπημένο κλασικό. Είναι τα φλογερά φλάουτα; Το ξυλόφωνο που κουδουνίζει; Το σιροπιαστό γαλλικό κόρνο; Ό,τι κι αν είναι, αυτή η αργή συσσώρευση από μοναχικά ξύλινα πνευστά δεν αποτυγχάνει ποτέ στο να σας κάνει να λιώσετε. Όλα τα άλλα είναι κερασάκι στην τούρτα. Τυχαίνει το κερασάκι να είναι σχεδόν τέλειο, από μια σπασμωδική εκδοχή του "O Holy Night" μέχρι μια διασκευή του «"Carol Of The Bells" που ανεπαίσθητα μεταφέρεται στο "Setting The Trap" που βασίζεται στα κρουστά.

Προσθέστε ήσυχες περιόδους πιάνου και αρκετές ρεπρίζ του κύριου θέματος και θα έχετε μια από τις καλύτερες στιγμές στην καριέρα του Williams. Επιπλέον, η γνώση ότι δεν θα μπορέσετε ποτέ να ακούσετε τη διασκευή του "White Christmas" των Drifters χωρίς να απεικονίσετε τον Macauley Culkin.

1. Love Actually (2003)

Αυτή το ρομάντζο με θέμα τα Χριστούγεννα ακολουθεί δέκα διαφορετικές συνυφασμένες ιστορίες και παρουσιάζει κάθε Βρετανό ηθοποιό που δούλευε το 2003. Το Love Actually σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο box office και προκάλεσε έναν κατακλυσμό από rom-com με θέμα τις γιορτές. . . και είμαστε σίγουροι ότι αυτή η ταινία είναι υπεύθυνη για ολόκληρο το line-up του Hallmark τον Δεκέμβριο.

Είτε είστε λάτρης των ρομαντικών κομεντί είτε όχι, το soundtrack του Love Actually είναι απολύτως εντυπωσιακό. Περιλαμβάνει τόσο κλασικά εορταστικά τραγούδια όσο και τραγούδια που δεν είναι γιορτές, μερικά από τα οποία συνδέονται πλέον με τα Χριστούγεννα λόγω αυτής της ταινίας. Επίσης, το καλύτερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών, το "All I Want For Christmas Is You" της Mariah Carey, βρίσκεται σε αυτό το soundtrack, καθιστώντας το απαραίτητο να το ακούσετε.

Παρακάτω θα βρείτε όλα τα τραγούδια που αναφέρθηκαν στο αφιέρωμά μας, συγκεντρωμένα σε μία playlist.

