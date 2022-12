FEATURED TODAY

Πέντε είναι οι σταθμοί πριν τη γέννηση του Χριστού που πιθανότατα γνωρίζουμε όλοι από το μάθημα των Θρησκευτικών και τις αναπαραστάσεις στο Δημοτικό με κοριτσάκια με μακριά μαλλιά, μπουκλάκια, αγγελικά προσωπάκια και κούκλες τυλιγμένες με πανιά στα χέρια τους.

Η Μαρία ετοιμόγεννη, ο Ιωσήφ μπροστά να οδηγεί και τα γαϊδουράκια να ταξιδεύουν από τη Γαλιλαία προς την Ιουδαία για την απογραφή Η άφιξη και το ξεπέζεμα στη φάτνη Η γέννηση του Χριστού Το Αστέρι-οδηγός Βοσκοί και μάγοι στην φάτνη

Πολύ πιθανό να μαγεύει και από μόνη της η ιστορία της ετοιμόγεννης γυναίκας που αντί να γεννάει ανάμεσα σε φίλους κι αγαπητικούς σε ένα ζεστό δωμάτιο, ταξιδεύει με πόνους καβάλα σε ένα γαϊδούρι σε δρόμους κακοτράχαλους, για να φτάσει στη Ναζαρέτ, να γεννήσει εκεί τον γιο του Θεού και να εκπληρωθεί με αυτό τον τρόπο η προφητεία που ήθελε την γέννησή του εκεί.

Δεν νομίζω, ωστόσο να διαφωνεί κανείς ότι με την μουσική επένδυση η ιστορία από τον παγανισμό στον χριστιανισμό γίνεται πάντοτε πιο ενδιαφέρουσα. Η λίστα με τα 10 tracks που πάντα ακούγαμε και προτιμούσαμε από την Άγια Νύχτα.

Το ταξίδι, λοιπόν, ξεκινάει με "Travelling Light" από Tindersticks και συνεχίζει με την Μαρία χαμογελαστή κι έτοιμη να επιβεβαιώσει ότι "The World is a Girl" από Anita Lane. Τα λόγια έχουν φανερωθεί στην Παναγία κι αυτή σιγοτραγουδά "But your words hold me still / Silence to my will". Η άφιξη στην Ναζαρέτ είναι γεγονός. Ο κόσμος που έχει συντρέξει για την απογραφή είναι πολύς και κάπως έτσι ακούγεται το «Chaos» από Gable στα μεγάφωνα της πόλης.

Οι πόνοι έχουν ξεκινήσει κι είναι δυνατοί -πάντα θα είναι όπως μας ενημερώνουν, γιατί έτσι η γυναίκα θα πληρώνει πάντα το προαιώνιο αμάρτημα, Παναγία μου -, το κατάλυμα στο οποίο διανυκτέρευαν τα καραβάνια και οι διερχόμενοι επισκέπτες ήδη γεμάτο, οπότε ξεκινά η αγωνιώδης αναζήτηση ενός χώρου για την Μαρία με το "Blue Hotel" στα ακουστικά. Graham Coxon και “Meaner You’re the One” για κάθε σπασμό και πόνο. Η διαδικασία του τοκετού ξεκινά και εξελίσσεται ομαλά με το "Mother Sky" των Can. Σε λίγα λεπτά το κλάμα του θείου βρέφους φέρνει στη φάτνη Rufus Wainright και "Hallelujah" και στον πρώτο ύπνο του μικρού Ιησού και το πρώτο νανούρισμα "Jesus" από Velvet Underground.

Το "Song of The Stars" ακούγεται στα airpods των βοσκών και μάγων καθώς ακολουθούν το φωτεινό αστέρι και βρίσκουν τον δρόμο για την φάτνη. Ο Μελχιόρ, ο Κασπάρ κι ο Βαλτάσαρ συνοδεία των Dead Can Dance κουβαλούν χρυσό, λιβάνι και σμύρνα και προσφέρουν με ευχές στο θείο βρέφος.

H αυλαία πέφτει με "Born never asked" και Laurie Andersοn.

Καλά Χριστούγεννα.

It was a large room.

Full of people.

All kinds.

And they had all arrived at the same buidling at more or less the same time.

And they were all free.

And they were all asking themselves the same question:

What is behind that curtain?

You were born.

And so you're free.

So happy birthday

Πριν πατήσεις play.... Μήπως έφτασε η ώρα να ασχοληθείς σοβαρά με το ηχοσύστημα του σπιτιού σου; Ανακάλυψε στον ΚΩΤΣΟΒΟΛΟ δεκάδες προϊόντα (από Hi-Fi και φορητά ηχεία, μέχρι Sonos, ακουστικά και subwoofers) που δεν θα βελτιώσουν απλά την εμπειρία ακρόασης, θα σου αλλάξουν τη ζωή!

Press play: