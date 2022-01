Πάνε δύο εβδομάδες που σε ένα ταξίδι-αστραπή δύο μέλη των Belle & Sebastian βρέθηκαν στην Αθήνα για την προώθηση του νέου τους album “Dear Catastrophe Waitress” που κυκλοφορεί επίσημα σήμερα σε όλο τον κόσμο από την Rough Trade και στην Ελλάδα από την Hitch Hyke. Ένα ηλιόλουστο απόγευμα, μαζί με τον συναγωνιστή Κωνσταντίνο Τσάβαλο και τον φίλο υπεύθυνο της ανεξάρτητης ελληνικής εταιρίας, περιμέναμε υπομονετικά, στο lobby του ξενοδοχείου που διέμεναν, στο κέντρο της Αθήνας, τους δύο μουσικούς, που είχαν ξεχαστεί στα δισκάδικα της πόλης.

Αναδημοσίευση (από τον Οκτώβριο του 2003) με αφορμή τα 25 χρόνια Avopolis

Όταν γύρισαν, ο Bob Kildea (μπάσο, κιθάρα) και ο Mick Cooke (τρομπέτα, κιθάρα, μπάσο) ήταν κουρασμένοι μεν, χαρούμενοι δε, με τα βινύλια που ψώνισαν στο χέρι. Ο χαμογελαστός Ιρλανδός από το Belfast, Bob Kildea, το νεότερο μέλος της μπάντας, με χαρά δέχθηκε να πιει ένα καφεδάκι με το Avopolis. To βράδυ βέβαια η συζήτηση συνεχίστηκε, off the record που λένε, στο Corto Maltese όπου έγινε και η πρώτη παρουσίαση του δίσκου, με τον Bob να αναδεικνύεται μία μουσική εγκυκλοπαίδεια για τα 60’s και 70’s. Αν θα μας στείλει τις προτιμήσεις του για τα καλύτερα του έτους στο καθιερωμένο μας εδώ και χρόνια αφιέρωμα στο τέλος Δεκεμβρίου; Δύσκολο! Δεν έχει ακούσει και ούτε τον ενδιαφέρει να ακούσει οτιδήποτε βγήκε μέσα στο 2003! Εκτός από το “Dear Catastrophe Waitress” βέβαια…



Ποιες είναι οι κύριες διαφορές μεταξύ του νέου album και των προηγούμενων αγαπημένων μας δισκογραφικών δουλειών των Belle & Sebastian;



Υπάρχουν κάποιες οφθαλμοφανέστατες διαφορές. Βασικό είναι ότι η Isobel έφυγε από την μπάντα πέρυσι, οπότε δεν την έχουμε πλέον μαζί μας,. Και ο ήχος μας είναι πολύ διαφορετικός αυτή τη φορά, πολύ πιο πλούσιος, με καλύτερες ενορχηστρώσεις και με πιο πολλές κιθάρες από κάθε άλλη φορά.





Να προσθέσουμε ότι ακούγεται ίσως ο πιο χαρούμενος και ευδιάθετος δίσκος που έχουν ηχογραφήσει ποτέ; Και μήπως αυτό αντικατοπτρίζει και την διάθεση της μπάντας;



Σίγουρα! Καθώς ηχογραφούσαμε τον νέο δίσκο περνούσαμε μία χρυσή εποχή, και δεν θα ήταν ψέμα να λέγαμε ότι κάθε ένας από εμάς είναι απόλυτα ευχαριστημένος με το τελικό αποτέλεσμα, κάτι που δεν θα λέγαμε για τους προηγούμενους δίσκους μας. Ακούμε τον δίσκο τώρα, και δεν βρίσκουμε κάτι λάθος, ούτε λέμε «εδώ θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει έτσι, και θα ήταν πολύ καλύτερο», κάτι που πάντα συνέβαινε στα προηγούμενα albums μας. Τα πάμε καλά όλοι μεταξύ μας και αυτό φαίνεται νομίζω στον δίσκο. Περάσαμε πολύ καιρό μαζί, μέσα στα προηγούμενα δύο χρόνια, στο studio, αλλά κυρίως περιοδεύοντας σε όλο τον κόσμο, κάτι που άλλαξε την ψυχολογία της μπάντας. Μας έδεσε πάρα πολύ, και μας έκανε ικανούς να παίζουμε και να συνυπάρχουμε ως μπάντα περισσότερο. Αυτοσχεδιάζαμε στη σκηνή, δοκιμάζαμε διασκευές, ανάλογα με την διάθεση της στιγμής, αποφασίζαμε το playlist πραγματικά την τελευταία στιγμή. Λειτουργώντας, με αυτό τον τρόπο αποκτήσαμε μεγάλη αυτοπεποίθηση στις δυνατότητες μας ως ολοκληρωμένη μπάντα, και πειραματιστήκαμε με διαφορετικά στυλ μουσικής, μέχρι πρόσφατα ξένα στον ήχο των Belle & Sebastian.



Κάτι που φαίνεται σίγουρα στο “Dear Catastrophe Waitress”. Οι Belle & Sebastian έχουν αλλάξει πολύ, όχι μόνο στον ήχο, αλλά και στα φωνητικά τα οποία μοιράζονται οι Stuart Murdoch, Stevie Jackson και Sarah Martin.



Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να αναφέρω και το ότι τα τελευταία δύο χρόνια, ο Stuart, η Sarah και ο Stevie άρχισαν να τραγουδάνε μαζί, αρμονικά. Μπορεί ο καθένας μόνος του να μην είναι και οι καλύτεροι τραγουδιστές, αλλά μαζί ακούγονται καταπληκτικοί. Λατρεύουμε τον ήχο των Zombies, με τα χαρακτηριστικά αρμονικά τρίο φωνητικών και αυτό προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε στο νέο δίσκο μεταξύ όλων των άλλων διαφορετικών πραγμάτων που δοκιμάσαμε. Κάποιοι δημοσιογράφοι μας έχουν πει ήδη ότι ακουγόμαστε σαν παραγωγή του West End, αλλά στην πραγματικότητα των μυαλό μας ήταν, όπως σου είπα, οι Zombies.



Την παραγωγή αυτή τη φορά την ανέθεσαν σε ένα σπουδαίο μεγάλο όνομα της pop μουσικής, τον Trevor Horn. Σίγουρα περίεργη επιλογή φαινομενικά, η οποία προκάλεσε την έκπληξη πολλών όταν έγινε γνωστό, η οποία όμως φαίνεται να δικαιώνεται με το αποτέλεσμα. Τι μέρος του τελικού αποτελέσματος και του νέου ήχου των Belle & Sebastian οφείλεται στον Trevor Horn;



Σίγουρα είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνος. Εκείνος διάλεξε το στούντιο και τους τεχνικούς. Ο Trevor μας ήξερε λόγω της κόρης του, που είναι φαν των Belle & Sebastian και έχει όλους μας τους δίσκους, οπότε γνώριζε πάνω κάτω τον ήχο μας. Όταν λοιπόν τον γνωρίσαμε, μας είπε αμέσως ότι δεν ήθελε να αλλάξει τον ήχο της μπάντας, αλλά απλά ότι θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τις ηχογραφήσεις με μεγαλύτερη προσοχή και φροντίδα έτσι ώστε στο τέλος ο ήχος μας να είναι πιο ζωντανός. Λατρεύω το πώς ακούγονται οι προηγούμενες δουλειές μας, μην με παρεξηγείς, αλλά πιστεύω ότι τα νέα τραγούδια άξιζαν να ηχογραφηθούν με μεγαλύτερη προσοχή και με διαφορετικούς τεχνικούς.





O Trevor Horn έχει την φήμη ενός δύσκολου και αυστηρού παραγωγού. Πώς ήταν όμως με την μεγάλη παρέα των Belle & Sebastian;



Ο Trevor ήταν καταπληκτικός. Σίγουρα έχω ακούσει ιστορίες για την συμπεριφορά του στο παρελθόν, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι με εμάς δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Ο Trevor μας απάλλαξε από μεγάλη πίεση, την οποία μέχρι τότε νιώθαμε για τα καλά, αφού πήρε όλες τις σημαντικές αποφάσεις, διαλέγοντας τους συνεργάτες, το μέρος όπου θα ηχογραφούσαμε, και όλες τις μικρές αλλά κρίσιμες λεπτομέρειες. Λειτούργησε επίσης σαν το εσωτερικό αυτί της μπάντας διαλέγοντας το καλύτερο από σχεδόν είκοσι outtakes του κάθε κομματιού. Για μένα προσωπικά ήταν μεγάλη εμπειρία να δουλεύω με έναν από καλύτερους παραγωγούς του κόσμου.

Και ο Trevor ήταν ενθουσιασμένος γιατί δεν συνηθίζει να συνεργάζεται με μπάντες δουλεύοντας πάνω σε ένα ολοκληρωμένο album. Δουλεύει κυρίως πάνω σε ανεξάρτητα κομμάτια συγκεκριμένων καλλιτεχνών, από την Celine Dion και την Cher έως τις TaTu, οπότε όταν πρωτοήρθε να μας γνωρίσει στην Γλασκώβη έμεινε έκπληκτος με το γεγονός ότι πραγματικά μπορούμε να παίζουμε όλοι μαζί σαν σωστή μπάντα. Πίστευε ότι θα έπρεπε να ηχογραφήσει κάθε όργανο ξεχωριστά, ενώ εμείς δεν λειτουργούμε έτσι. Παίζουμε πάντα live στο studio όλοι μαζί, ξεκινώντας από κάπου, από μια απλή ιδέα και χτίζοντας πάνω της ένα ολόκληρο κομμάτι τελικά.



Μια ακόμα ιδέα του Trevor ήταν να μην ηχογραφήσουμε το album στη Γλασκώβη αλλά στο νότο, κοντά στην Οξφόρδη. Περάσαμε τέσσερις εβδομάδες εκεί και περάσαμε αξέχαστα, σαν δημιουργικές διακοπές, σε ένα τεράστιο σπίτι-στούντιο, το Hook End Manor, σε μία πολύ όμορφη περιοχή μέσα στη φύση. Εκεί ηχογραφήσαμε όλα τα κομμάτια. Ύστερα διακόψαμε για μερικές εβδομάδες για να ξεκουραστούμε και τελικά βρεθήκαμε στο Λονδίνο για την μείξη, στα παλιά στούντιο της Island κοντά στη Portobello Road. Ένα κλασικό ιστορικό στούντιο, εκεί που ηχογράφησε ο Bob Marley, οι Led Zeppelin και τόσοι άλλοι.



Ήταν πολύ καλή η ιδέα του Trevor και για το album αλλά και για εμάς για αλλαγή. Έπρεπε να ξεφύγουμε λίγο από την Γλασκώβη. Όποτε ηχογραφείς στη πόλη σου, τίποτα δεν πάει όπως θα έπρεπε. Δίνεις ραντεβού στο στούντιο στις 11 και όλοι αρχίζουν να έρχονται κατά τις 1, ο καθένας φεύγει ότι ώρα θέλει και όλο και κάποιος φίλος θα περάσει από το στούντιο με αποτέλεσμα να καθυστερεί η δουλειά.



Το “Dear Catastrophe Waitress”αποτελείται από δώδεκα τραγούδια, με το πρώτο single “Step Into My Office, Baby” να ξεχωρίζει με την πρώτη ακρόαση. Οι δημιουργοί όμως πάντα έχουν αγαπημένα τραγούδια από τους ακροατές. Ο Bob;



Δεν ξεχωρίζω κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι, όλα μου αρέσουν το ίδιο. Απλά αγαπάω ιδιαίτερα το τραγούδι της Sarah, το “Asleep On A Sunbeam” γιατί ήταν το πρώτο κομμάτι που δουλέψαμε, το πρώτο που ηχογραφήσαμε και τελικά το πρώτο που ακούσαμε έτοιμο όπως το είχαμε αρχικά φανταστεί, με μία “Elvis in Memphis” αισθητική. Μου αρέσει πολύ και το “Stay Loose” διότι είναι το τελευταίο κομμάτι στο album, και ένα σημαντικό και γενναίο βήμα για την μπάντα, αφού δεν είναι ότι ακριβώς περιμένει ο κόσμος από εμάς.





Στο δελτίο τύπου που συνοδεύει το “Dear Catastrophe Waitress” αναφέρεται ότι αυτός είναι ο δίσκος που θα φέρει τους Belle & Sebastian πιο κοντά σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό, πολύ παραπέρα από τα στενά όρια των παλιών φαν τους. Το πιστεύουν πραγματικά αυτό;



Ποτέ δεν δημιουργήσαμε μουσική για μία συγκεκριμένη ελίτ μουσικόφιλων. Ο καθένας που ασχολείται με την μουσική επιθυμεί να τον ακούσουν όσο γίνεται περισσότεροι άνθρωποι, και αυτός είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο κάνουμε αυτό που κάνουμε. Αυτό που μπορούμε να πούμε για το νέο album ότι πολύ πιθανόν κάποιοι που στο παρελθόν δεν τους άγγιζαν οι δουλειές μας, ίσως αλλάξουν γνώμη τώρα, αφού τα νέα τραγούδια είναι, ας πούμε, πιο χορευτικά. Έχει αλλάξει ο ήχος μας, και αυτό νομίζω ότι θα ωφελήσει στο να μας μάθουν και να μας ακούσουν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι. Οπότε, ελπίζω, αν μιλήσουμε ξανά σε έναν χρόνο, να σου πω ότι πετύχαμε να αποκτήσουμε ακόμα περισσότερους φίλους, και πουλήσαμε ακόμα περισσότερους δίσκους.



Οι πωλήσεις δηλαδή είναι κάτι που απασχολεί τους Belle & Sebastian;



Ναι, μας ενδιαφέρουν οι πωλήσεις, αφού και την εταιρία μας την ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να δημιουργούμε albums που αρέσουν στον κόσμο, να τα αγοράζουν και το σπουδαιότερο να μπορούν να τα ακούν ακόμα και σε είκοσι χρόνια από τώρα με την ίδια ικανοποίηση.



Τα τελευταία χρόνια είχαμε συνδυάσει τους Belle & Sebastian με την ανεξάρτητη Σκωτσέζικη εταιρία Jeepster. Τώρα, επιστρέφουν σε μία άλλη, πιο ιστορική ανεξάρτητη την Rough Trade. Ήταν σίγουρα μία σημαντική αλλαγή για το group.



Δυστυχώς η Jeepster σταμάτησε να βγάζει νέα albums. O Stef, o άνθρωπος που βασικά έβαζε τα χρήματα στην εταιρία, αποφάσισε να τα παρατήσει, αφού παραήταν πλέον οικονομικό ρίσκο για αυτόν να παράγει νέες κυκλοφορίες. Μεγάλωσε κιόλας, έχει οικογένεια και παιδιά να προσέχει τώρα. Η Jeepster πλέον ασχολείται αποκλειστικά με το back catalogue της εταιρίας, διατηρώντας τα δικαιώματα όλων των κυκλοφοριών της.



Εμείς από την άλλη κάναμε κάθε φορά διαφορετικό συμβόλαιο με την Jeepster για κάθε album, οπότε όταν μας ανακοίνωσε ο Stef ότι δεν θα μπορέσει να μας βγάλει νέο δίσκο, αρχίσαμε να ψάχνουμε συμβόλαιο αλλού. Από εκεί και πέρα μιλήσαμε μόνο με δύο ή τρεις εταιρίες, ώσπου ευτυχώς μας πλησίασε ο Geoff Travis της Rough Trade, ανέβηκε στη Γλασκώβη και βρεθήκαμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους που παραμένει σταθερός στα πιστεύω του και συνεχίζει να αντιμετωπίζει την μουσική και τους μουσικούς με τον ίδιο τρόπο. όπως όταν ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια. Το εκτιμούμε πολύ αυτό. Όπως εκτιμούμε ότι ξέρουμε πως είναι και τι νομίζει για εμάς ο Jeff ως αφεντικό, και μπορούμε να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο και να του πούμε τι μας απασχολεί. Αν υπογράφαμε σε κάποια πολυεθνική τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ διαφορετικά για εμάς, αφού σε αυτές τις εταιρίες όλα έχουν να κάνουν με το marketing και τίποτε με την μουσική, και φυσικά δεν θα είχαμε σε ποιον να απευθυνθούμε. Οι πολυεθνικές είναι εκνευριστικά απρόσωπες.





Κυκλοφόρησε λοιπόν και το νέο album σε νέα εταιρία. Από εδώ και πέρα, τι επιφυλάσσει το μέλλον για τους Belle & Sebastian;

Ξεκινάμε τις περιοδείες από τις αρχές Οκτωβρίου για να υποστηρίξουμε το album. Μέχρι και τον Νοέμβριο θα είμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Μεγάλη Βρετανία τον Δεκέμβριο, στην Ιαπωνία τον Ιανουάριο, και τέλος Φεβρουάριο και Μάρτιο στην Ευρώπη. Ελπίζω να έρθουμε ξανά στην Ελλάδα αφού την προηγούμενη φορά περάσαμε πάρα πολύ ωραία, αν και μέχρι το τελευταίο λεπτό δεν ξέραμε αν θα γίνει η συναυλία τελικά ή όχι. Υπήρχαν κάποια προβλήματα με τον χώρο αν θυμάμαι καλά. Αυτά είναι τα άμεσα πλάνα μας λοιπόν. Όμως τίποτε δεν είναι σίγουρο με αυτή την μπάντα, αφού όλα μπορεί να αλλάξουν μέσα σε μία εβδομάδα. Άλλα λέμε την μία μέρα και άλλα τελικά κάνουμε πολλές φορές.



O συνομιλητής μας Bob Kildea, προτού γίνει full-time μέλος των Belle & Sebastian, άνηκε στους V-Twin., μία μπάντα στην οποία συμμετείχαν και άλλα μέλη της σημερινής μπάντας, σαν side project. Με τους V-Twin μας εξέπληξαν όταν πριν αρκετούς μήνες κυκλοφόρησαν το πολύ καλό “The Blues Is A Minefield”. Τι γίνεται με αυτή του την απασχόληση τώρα;



Ευχαριστώ που τον ακούσατε και σας άρεσε! Βασικά όμως δεν μπορώ να πω ότι ανήκω και στους V-Twin αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να συνεχίσω μαζί τους, αφού είμαι πολύ απασχολημένος με τους Belle & Sebastian και δεν είναι δίκαιο να τους κρατάω πίσω εγώ. Το τελευταίο show που είχα με τους V-Twin ήταν τα περασμένα Χριστούγεννα. Πάντως η υπόλοιπη μπάντα συνεχίζει, χωρίς εμένα, και μάλιστα αυτό τον καιρό ηχογραφούν το νέο τους album με παραγωγό τον Andrew Loog Oldham (!!!), ο οποίος είναι καθαρός πλέον, δεν πίνει και δεν παίρνει ναρκωτικά πλέον, ενώ έχει χάσει και πολλά κιλά. Είναι φοβερός.



Πάντα θέλω να παίζω μουσική με άλλους ανθρώπους, αλλά τον τελευταίο καιρό κανένας από εμάς δεν είχε τον χρόνο και το κουράγιο να κάνει κάτι εκτός Belle & Sebastian. Αυτό βλέπω να ισχύει και για όλο τον επόμενο χρόνο αφού θα είμαστε oλοι πολύ απασχολημένοι.



Πώς είναι η ζωή του Bob αυτό τον καιρό όμως; Καταφέρνει να βγάζει από τους Belle & Sebastian τα χρήματα που του χρειάζονται για να ζήσεις άνετα; Και πως βλέπει το μέλλον του ως μουσικός;



Αυτή την στιγμή δεν έχω κάποια άλλη δουλειά, ζω αρκετά άνετα, αν και ξέρω ότι δεν θα διαρκέσει και πολύ αυτό, οπότε θα αναγκαστώ να γυρίσω πίσω στις κανονικές δουλειές, να σερβίρω σε bars και εστιατόρια και να πλένω πιάτα και ποτήρια, ότι έκανα δηλαδή πριν τους Belle & Sebastian. Θα περιμένω και θα δω… Τίποτα δεν διαρκεί για πάντα, και ειδικά τα ωραία πράγματα. Έχω αποφασίσει να απολαύσω αυτές τις ωραίες στιγμές της ζωής μου, όσο διαρκέσουν, γιατί σε δέκα χρόνια από τώρα δεν θα κάθομαι εδώ στην όμορφη Αθήνα να μιλάω σε καλούς ανθρώπους σαν εσάς για την μουσική μου, αλλά το πιθανότερο είναι ότι θα είμαι γονατιστός στο πάτωμα ενός εστιατορίου με ένα αφεντικό από πάνω που να μου φωνάζει ότι δεν το γυάλισα καλά.