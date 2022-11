Παραδοσιακά η χειμερινή περίοδος που οδηγεί μέχρι τα Χριστούγεννα και το κλείσιμο του έτους είναι η πιο «φορτωμένη» σε εκδηλώσεις και εξόδους: θεματικές βραδιές, πολυτελή δείπνα, DJ sets, μπαζάρ, πάρτι με «happenings και δώρα»... η λίστα είναι μεγάλη και σε ένα βαθμό αγχωτική. Γιατί ακόμα και αν γεμίσεις το ημερολόγιο με εξόδους, ποιος μπορεί να σου εγγυηθεί πως θα περάσεις σίγουρα καλά; Κι όμως, ανάμεσα στα τόσα που συμβαίνουν στην πόλη, υπάρχει μια σειρά events στα οποία όχι μόνο γνωρίζεις εκ των προτέρων ότι θα περάσεις καλά 100%, για την ακρίβεια ξέρεις ότι για τις ώρες που θα βρίσκεσαι εκεί, θα ξεκαρδίζεσαι στα γέλια. Ποιο είναι αυτό το θαυματουργό τρικ; Τι είναι αυτό που μπορεί να φτιάξει το κέφι μιας παρέας από την πρώτη στιγμή και να το διατηρήσει αμείωτο μέχρι τέλους; Μα φυσικά το stand-up comedy!

Αυτό σκέφτηκε και το Famous Grouse και θέλοντας φέτος το χειμώνα να προσφέρει στο κοινό μια εμπειρία διασκεδαστική, παρεΐστικη και πραγματικά αξέχαστη, ετοίμασε μια σειρά comedy nights σε συνεργασία με τους κορυφαίους του είδους Λάμπρο Φισφή και Δημήτρη Μακαλιά και 20 ακόμη Έλληνες κωμικούς: Σπηλιόπουλος, Ανατολίτης, Νταρζάνος, Κούδας, Ρούσσος, Βρανά, Κατσαρίνη, Δημητρόπουλος, Ιατρόπουλος, Ζάμπρας, Ρούπος, Κατσούδα, Χριστοφορίδης, Φουντούλης, Μπούρας/Μπαΐμάκος, Ρούμπος, Θεοδωρόπουλος, Χαριζάνης /Αυγερινός, Πασπάτης.

Έξι βραδιές με τους ίδιους οικοδεσπότες αλλά διαφορετικό line up, έξι βραδιές μοναδικού και ανεπανάληπτου αυτοσχεδιασμού, έξι βραδιές σε αγαπημένα μπαρ της Αθήνας με προσωπικότητα και χαρακτήρα, έξι βραδιές εγγυημένου γέλιου, με σήμα-κατατεθέν την παιχνιδιάρα πέρδικα του Famous Grouse.

Από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου, μη χάσεις λοιπόν την ευκαιρία για 6 βραδιές κωμωδίας, σε αγαπημένα μπαρ της πόλης και όλα αυτά με είσοδο δωρεάν και το Famous Grouse, το Νο1 ουίσκυ της Σκωτίας*, σε κλασικά και special serves.

Διαλέγεις και παίρνεις: 15/11 Upopa Epops The Bar, 22/11 48 Urban Garden, 29/11 Tiki Bar, 6/12 Noah Legendary View, 13/12 48 Urban Garden και 18/12 Faust. Κύκλωσε τις ημερομηνίες, ρίξε μια ματιά στο site του Famous Comedy Nights για το line up (όλη η αφρόκρεμα του ελληνικού stand up θα περάσει από τον «θίασο» του Φισφή και του Μακαλιά), πάρε τους φίλους σου και για λίγες ώρες ξεχάστε τα πάντα βουτηγμένοι σε έναν κόσμο γεμάτο χιούμορ, ξεκαρδιστικά one liners και αυτοσχεδιασμό!

Περισσότερα στο thefamousgrouse.com/el/famous-comedy-nights

* No1 ουίσκι της Σκωτίας σε όγκους πωλήσεων βάσει στοιχεία Nielsen UK 2018-2021

Απολαύστε υπεύθυνα