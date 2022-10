" Όταν ένας κοινός θνητός γιορτάζει τα 40 του χρόνια ενδεχομένως μια θλίψη να κατακλύζει το πρόσωπό του. Αυτό το αναπόφευκτο συναίσθημα της φευγαλέας νιότης έχει να κάνει με τα χρόνια που πέρασαν και με καταστάσεις που θα ήθελε να αλλάξει ή με στιγμές που θα ήθελε να γευτεί περισσότερο. Στην περίπτωση των New Model Army όμως, καθώς θα υψώνουμε το ποτήρι μας με ευχές για άλλα τόσα, κανείς δεν θα πείραζε ούτε μια λέξη από την ιστορία τους. Η αίσθηση της γεύσης από τους στίχους τους γίνεται πλέον ώριμη στα χείλη μας, όπου όσα χρόνια και να περάσουν η ατομική και κοινωνική επανάσταση θα αποτελεί πάντα την επικαιρότητα που θα θέλαμε να συναντάμε στους δρόμους και στις πλατείες. Μονάχα το κρασί τελειώνει – καμιά φορά – η θέληση για ελευθερία ποτέ".

Αν και θα έπρεπε, στην πράξη, δεν συναντάς συχνά δελτία τύπου που καταφέρνουν με στιλ, ανθρωπιά και ειλικρίνεια να αποτυπώσουν τον λόγο για τον οποίο αξίζει να βρεθείς σε μια συναυλία, να ακούσεις έναν δίσκο, να θυμηθείς έναν καλλιτέχνη. Ωστόσο η περίπτωση της ανακοίνωσης για την -εκ πανδημικής αναβολής- περιοδεία των New Model Army για τα 40α τους γενέθλια είναι μια τέτοια σπάνια στιγμή που σε μια αράδα χωράει όλη η σημασία μιας συναυλίας, μιας τέτοιας μπάντας, σε μια τέτοια χρονική στιγμή.

Η μπάντα που δημιούργησε ο Justin Sullivan στο Bradford το 1980 και έγινε, πάντα με τον ιδιαίτερο τρόπο της, ένα με το ανήσυχο, αναβράζον κλίμα εκείνης της τόσο σημαντικής για τη μουσική και τον obscure ήχο δεκαετίας κατάφερε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του χρόνου, τις αλλαγές καιρών, εποχών και αγορών, να κάνει skip τις παγίδες της μουσικής βιομηχανίας και των σύγχρονων εμπορικών τάσεων και με απλότητα, ειλικρίνεια και καθαρότητα να δημιουργήσει και να διατηρήσει μια στιβαρή και ζεστή σχέση με το κοινό της, που κρατάει από το ιστορικό, πια, ντεμπούτο τους Vengeance (που έφτασε στο #1 των ανεξάρτητων βρετανικών charts "εκθρονίζοντας" τους Smiths) μέχρι 15 albums μετά, το From Here του 2019, και ακόμα παραπέρα, δηλαδή, αισίως 42 χρόνια τώρα.

Λίγο πριν αυτή η σπουδαία πορεία γιορταστεί όπως της πρέπει, στις 4 Νοεμβρίου, στο Fuzz Club, στο πλαίσιο της 40th Anniversay Tour των New Model Army, μιλήσαμε με τoν Justin Sullivan για αυτά τα 40 χρόνια, το μυστικό της διάρκειας και της ελευθερίας και τη μεγάλη εικόνα στην οποία προσπαθούν να επικεντρώνουν τις δημιουργικές προσπάθειές τους τα τελευταία χρόνια.

Σαράντα χρόνια New Model Army λοιπόν. Πώς νιώθετε γι’ αυτή τη σπουδαία επέτειο;

Σαράντα δύο για την ακρίβεια! Γενικώς δεν κοιτάμε πίσω, είμαστε περήφανοι για πολλά πράγματα που έχουμε κάνει και κυρίως γιατί τα κάναμε πάντα με τον τρόπο μας. Οπότε πάντα κοιτάμε μπροστά, στην επόμενη στιγμή, στο επόμενο project.

Ποια είναι λοιπόν εκείνη η στιγμή που θυμάστε πιο έντονα από αυτές τις τέσσερις και κάτι δεκαετίες και ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσατε ποτέ;

Είναι τόσες πολλές οι αξιομνημόνευτες στιγμές και κάθε μια από αυτές έχει αποτυπωθεί με διαφορετικό τρόπο και για διαφορετικό λόγο αλλά, όπως είπα και πριν, δεν μας ενδιαφέρει το παρελθόν, δεν κοιτάμε πίσω. Πάντα η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς ήταν να βρούμε τον δρόμο μας μέσα σε μια ανεξάντλητη θάλασσα μουσικών ιδεών και έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο – να βρούμε τον δρόμο μας καλλιτεχνικά αλλά και γενικά, με κάθε τρόπο.

Ποιο είναι το «μυστικό» που κάνει μια ροκ μπάντα ν’ αντέξει στον χρόνο. Αν υπάρχει τέτοιο.

Το να είσαι ανοιχτός σε ιδέες, ανοιχτός στους ανθρώπους, ανοιχτός σε αυτόν τον διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο που λέγαμε. Και να θυμάσαι ότι, στο τέλος, η μουσική είναι αυτή που μετράει, όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία.

Υπάρχει σε μερίδα της μουσικής κοινότητας μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τον λεγόμενο «θάνατο του ροκ», πολλοί πιστεύουν ότι «το ροκ, όπως το ξέραμε, πέθανε». Τι έχεις να πεις γι’ αυτό;

Και πώς το ξέρουν; Πώς μπορούμε να το ξέρουμε; Εγώ δεν ξέρω καλά – καλά τι ακριβώς σημαίνει η λέξη ροκ. Οι ευκολίες της σύγχρονης τεχνολογίας που κάνουν την ψηφιακή μουσική ευκολότερη και φτηνότερη έχουν μεγάλη απήχηση στους νέους και στα νεανικά δημιουργικά μυαλά αλλά νομίζω ότι θα υπάρχει πάντα χώρος για αναλογική, «φυσική» μουσική, μουσική που η παραγωγή του ήχου έρχεται απευθείας από μια ανθρώπινη, σωματική ενέργεια και όχι τόσο από ένα εικονικό περιβάλλον, από τον χειρισμό ενός υπολογιστή.

Αν έπρεπε να διαλέξεις ένα από τα albums σας ως το απόλυτο ορόσημο ποιο θα ήταν αυτό και γιατί;

Αυτό είναι αδύνατον. Βέβαια αν προσωπικά έπρεπε αυτή τη στιγμή να επιλέξω και μπορούσα να διαλέξω παραπάνω από ένα, θα ήταν τα albums Vengeance, Thunder, Love of Hopeless Causes, Eight, Between Dog and Wolf και From Here, γιατί όλα σηματοδότησαν αλλαγές πορείας και ανακατευθύνσεις. Αλλά στ’ αλήθεια αυτή η λίστα την άλλη εβδομάδα θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική.

Μιλώντας για το From Here, το τελευταίο σας album, το οποίο ηχογραφήθηκε σε ένα νησί στη Νορβηγία, ακούμε τον ήχο του εμπνευσμένο από τη φύση και το τοπίο εκεί. Τι δρόμους θέλατε να εξερευνήσετε με αυτό το album και πόσο επηρεάζουν οι συνθήκες ηχογράφησης το τελικό αποτέλεσμα;

Ο σκοπός αυτού του album ήταν να προσπαθήσουμε να βρούμε και να δούμε τη «μεγάλη εικόνα». Υπήρχε μια περίοδος που όλοι ήμασταν απομακρυσμένοι, που είχαμε κάποιες διαφορές και θέλαμε να κάνουμε ένα album για όλα εκείνα που μας ενώνουν. Το περιβάλλον βοήθησε σε ένα βαθμό – ουσιαστικά το album γράφτηκε στο Bradford αλλά ξέραμε ότι θα πάμε σε αυτό το τεράστιο, υπέροχο, παγωμένο τοπίο να το ηχογραφήσουμε. Ναι, νομίζω ότι, μερικές φορές, το περιβάλλον μπορεί να κάνει πράγματι τη διαφορά. Το Thunder and Consolation ας πούμε ήταν, οπωσδήποτε, επηρεασμένo από τα απίστευτα Sawmill Studios, που δεν υπάρχουν πια, σε μια μοναδική τοποθεσία, στις εκβολές ενός ποταμού στο Cornwall, όπου μπορούσες να φτάσεις μόνο με βάρκα.

Το μεγαλύτερο μέρος της ροκ και της ποπ μουσικής είναι, εκ φύσεως, μουσική της πόλης αλλά ως μπάντα πάντα μας προσέλκυε και μας ενέπνεε αυτή η «μεγάλη εικόνα» των απέραντων τοπίων που μόνο η φύση μπορεί να σου δώσει. Ίσως, κάπου εδώ, θα έπρεπε να προσθέσω ότι οι συνθέσεις τα tracks “Passing Through” και “Where I Am”, τα πιο ευφορικά τραγούδια από το From Here γράφτηκαν στην όμορφη Εύβοια.

Οι Έλληνες φίλοι σας θα χαρούν πολύ να το μάθουν αυτό, και σας περιμένουν με ανυπομονησία πίσω στην Ελλάδα. Τι να περιμένουμε από την περιοδεία για τα 40 σας χρόνια για την οποία ήρθε η ώρα μετά από την πανδημική αναβολή και στο πλαίσιο της οποίας θα σας δούμε και στην Αθήνα, στις 4 Νοεμβρίου, στο Fuzz Club; Που θέλετε να σας βγάλει ο δρόμος από εδώ και πέρα.

Ο δρόμος μας φέρνει στην Ελλάδα, και κάπου στο βάθος περιμένουμε και στοχεύουμε στην επόμενη ιδέα, στο επόμενο album. Μέχρι τότε σε αυτήν την περιοδεία θέλουμε να γιορτάσουμε τη μουσική, οπότε αυτό να περιμένετε. Πολλή μουσική, πολλά τραγούδια, αντιπροσώπευση από κάθε εποχή και περίοδο των New Model Army, πολλή ενέργεια, πολύ πάθος.

New Model Army, 40th Anniversary

4/11/2022, Fuzz Club, Αθήνα

5/11/2022, Principal Club Theater, Θεσσαλονίκη

https://www.fuzzclub.gr/event/new-model-army/

https://www.newmodelarmy.org/news/1052-the-40th-anniversary-concert