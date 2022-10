Το 'Around the table', το νέο μεγάλο γαστρονομικό γεγονός από τη Mastercard, είναι έτοιμο να σας υποδεχθεί. Από τις 14 Οκτωβρίου έως το τέλος Δεκεμβρίου, οι κάτοχοι καρτών Mastercard και λάτρεις του καλού φαγητού, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ξεχωριστές γαστρονομικές εμπειρίες, με έμπνευση και γνώμονα τη φιλοσοφία του Zero Food Waste, που εκφράζει μια περιβαλλοντικά φιλική προσέγγιση στη μαγειρική, με σεβασμό στην πρώτη ύλη. Οδηγοί σε αυτό το μοναδικό γαστρονομικό γεγονός, θα είναι κορυφαίοι εκπρόσωποι της ελληνικής εστιατορικής σκηνής και όχι μόνο, οι οποίοι, μέσα από αποκλειστικά μενού και εμπειρίες, θα μοιραστούν με το κοινό τη φιλοσοφία της βιώσιμης γαστρονομίας.

Συγκεκριμένα, καταξιωμένοι σεφ θα δημιουργήσουν μια σειρά ειδικά διαμορφωμένων μενού για επιλεγμένα εστιατόρια στην Αθήνα, αλλά και σε γνωστούς χειμερινούς γαστρονομικούς προορισμούς. Όλοι οι κάτοχοι καρτών Mastercard θα μπορούν εύκολα, μέσα από την πλατφόρμα priceless.com/aroundthetable, να κάνουν την κράτησή τους στο εστιατόριο της επιλογής τους και να απολαύσουν τα μοναδικά Zero Food Waste menus που σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για το 'Around the table'.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του 'Around the table', μέσα από την ίδια πλατφόρμα, οι κάτοχοι καρτών Mastercard θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και ανάμεσα από μια σειρά ειδικά σχεδιασμένων physical και digital γαστρονομικών εμπειριών, πάντα με επίκεντρο τη φιλοσοφία του Zero Food Waste. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά κορυφαίους σεφ και προσωπικότητες της γαστρονομικής σκηνής, οι οποίοι θα μοιραστούν τη γνώση και την εμπειρία τους. Αντίστοιχα, στο digital περιβάλλον, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παρακολουθήσουν βίντεο με μοναδικά masterclasses και πρακτικά tips γύρω από την ευρύτερη φιλοσοφία του Zero Food Waste στη μαγειρική, τη ζαχαροπλαστική, την οινογνωσία και γενικότερα στις καθημερινές μας συνήθειες

Η Λουκία Χωραφά, Head of Marketing & Communications της Mastercard για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, δήλωσε σχετικά: «Σκοπός όλων των δράσεών μας είναι να δημιουργούμε ανεκτίμητες εμπειρίες για τους κατόχους καρτών μας. Η γαστρονομία είναι ένας τομέας που αποτελεί προτεραιότητα για εμάς, καθώς μπορεί να δημιουργήσει αξέχαστες στιγμές απόλαυσης. Θέλοντας λοιπόν να πετύχουμε ακριβώς αυτό, σχεδιάσαμε το νέο γαστρονομικό γεγονός της Mastercard, Around the table, το οποίο εστιάζει σε ειδικά σχεδιασμένες εμπειρίες γύρω από τη zero food waste φιλοσοφία. Μέσα από την ενέργεια αυτή, φέρνουμε τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο, ενδυναμώνοντας τη δέσμευσή μας για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός μας, δείχνοντας τον δρόμο για μια πιο βιώσιμη γαστρονομία μέσα από πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον και την κοινωνία.»

Tο Around the table υλοποιείται με την υπογραφή της Mastercard, ενώ την πρωτοβουλία ανέπτυξε και ενορχηστρώνει η Toposophy, το κορυφαίο strategic consulting & marketing agency στον τομέα της ανάπτυξης, διαχείρισης και προώθησης προορισμών, που έχει, μεταξύ άλλων, διοργανώσει με μεγάλη επιτυχία αντίστοιχα concept events, όπως το Dine Athens Restaurant Week by Alpha Bank in partnership with Mastercard, το Stay in Athens by Mastercard presented by This is Athens.